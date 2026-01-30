సప్తశృంగి ఆలయ విశేషాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే సకల పాపాలు, అనారోగ్యాలు మటుమాయం!
ఏడు శిఖరాల మధ్య స్వయంభువుగా వెలసిన మహాశక్తి!- సతీదేవి కుడిచేయి పడిన పవిత్ర శక్తిపీఠం!
Published : January 30, 2026 at 5:29 AM IST
Saptashrungi Temple Significance : మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ సమీపంలోని ఒక చిన్న గ్రామమైన కల్వాన్ తాలూకాలోని నండూరిలో సప్త శృంగాలు అంటే (ఏడు శిఖరాల మధ్య చుట్టూ ప్రకృతి సౌందర్యం తో అలరారే కొండ) మీద అమ్మవారు స్వయంభువుగా వెలసిన క్షేత్రం సప్తశృంగి ఆలయం. ఈ ప్రాంతంలో నివసించే మరాఠాలు, స్థానిక భక్తులు చాలా కాలంగా సప్తశృంగి దేవతను తమ కుల దైవంగా భావించి పూజిస్తున్నారు. ఈ కథనంలో సప్తశృంగి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
శక్తి పీఠం
సప్తశృంగి ఆలయం సతీదేవి 52 శక్తి పీఠాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో సతీదేవి కుడిచేయి పడిందని అంటారు. మహారాష్ట్రలోని మూడున్నర శక్తి పీఠాల్లో సప్తశృంగిని సగం శక్తిపీఠం అంటారు.
మూడున్నర శక్తి పీఠాలంటే?
మహారాష్ట్రలో మూడున్నర శక్తి పీఠాలు ఉన్నట్లుగా దేవి భాగవతంలో వివరించి ఉంది. అవేమిటంటే కొల్హాపూర్లోని మహాలక్ష్మి ఆలయం , తుల్జాపుర్లోని తుల్జా భవానీ ఆలయం, మహూర్లోని రేణుకా ఆలయం, వాణిలోని సప్తశృంగి ఆలయం. ఈ 4 ఆలయాలు పవిత్ర 'ఓం' కారం నాలుగు స్వరూపాలైన 'అ' కార, 'ఉ' కార, 'మ' కార, 'మ్' కారాలను సూచిస్తాయని అర్థం. సప్తశృంగి సగం శక్తిపీఠమని భావిస్తారు. అందుకే మిగిలిన మూడు శక్తిపీఠాలు, సప్తశృంగితో కలిపి మూడున్నర శక్తి పీఠాలు మహారాష్ట్రలో ఉన్నట్లుగా చెబుతారు.
బ్రహ్మ స్వరూపిణి
ఈ ఆలయ ప్రధాన దేవతను ఇతర పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. సప్తశృంగి, సప్తశృంగ-నివాసిని, సప్తశృంగ-మాత, బ్రహ్మ స్వరూపిణి అని కూడా పిలుస్తారు. సృష్టికర్త బ్రహ్మ దేవుని కమండలం నుంచి సప్తశృంగి దేవత ఉద్భవించిందని తెలుస్తోంది. ఈ తల్లి దుర్గాదేవి స్వరూపాన్ని ధరించి లోకకంటకుడైన రాక్షసుడు మహిషాసురుడిని సంహరించిన తరువాత ఇక్కడ కొలువైందని నమ్ముతారు. ఈ ఆలయ ప్రాశస్త్యాన్ని వివరించే స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
స్థల పురాణం
దక్షయజ్ఞంలో శివ నిందను భరించలేక సతీదేవి ఆత్మార్పణ చేసుకుంది. ఆమె పార్థివ దేహాన్ని భుజాలపై పెట్టుకొని తాండవిస్తున్న శివుణ్ణి చూసి ముల్లోకాలు కంపించిపోయాయి. అప్పుడు విష్ణు మూర్తి తన సుదర్శన చక్రంతో సతీదేవి దేహాన్ని 52 భాగాలుగా ఖండించాడు. సతీదేవి శరీర భాగాలు పడిన ప్రదేశాలు శక్తి పీఠాలయ్యాయి. వాటిలో సతీదేవి కుడి చెయ్యి పడిన చోటు సప్తశృంగి అని చెబుతారు.
పురాణ ప్రాశస్త్యం
రామాయణ యుద్ధంలో లక్ష్మణుడు యుద్ధభూమిలో అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు హనుమంతుడు లక్ష్మణుని తిరిగి బ్రతికించడానికి అవసరమైన ఔషధ మూలికలను వెతుకుతూ సప్తశృంగి కొండలకు వచ్చాడు. రామాయణంలో ప్రస్తావించిన దండకారణ్యంలో సప్తశృంగి పర్వతం కూడా ఒక భాగం. శ్రీరాముడు వనవాసం సమయంలో సీత, లక్ష్మణుడితో కలిసి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి సప్తశృంగి దేవతను దర్శించి, ఆశీర్వాదం పొందినట్లుగా రామాయణంలో ప్రస్తావించి ఉంది.
మరో కథనం
భీమాసురుడనే రాక్షసుణ్ణి వధించడం కోసం మార్కండేయ మహర్షి ప్రార్థన మేరకు ఏడు శక్తి రూపాల కలయికగా సప్తశృంగి అమ్మవారు ఇక్కడ వెలసిందంటారు.
ఆలయ విశేషాలు
రెండు అంతస్థుల్లో ఉండే ఈ ఆలయంలోని గర్భాలయంలో అమ్మవారు 18 చేతులతో, ప్రతి చేతిలో ఒక భిన్నమైన ఆయుధంతో, అసుర సంహారిణి అయిన దుర్గాదేవి రూపంలో ఉగ్ర స్వరూపంతో భీకరంగా దర్శనమిస్తుంది. ప్రధాన ఆలయంలోని విగ్రహం పది అడుగుల ఎత్తుతో సమున్నతంగా ఉంటుంది. కొండ దిగువన, మెట్లు ఎక్కడం ప్రారంభించే చోట, రాతితో తయారు చేసిన గేదె తలను చూడవచ్చు. ఇది మహిషాసుర రాక్షసుడిదని భక్తుల విశ్వాసం. స్వయంభువు అయిన ఈ అమ్మవారికి ఆలయం చుట్టూ అనేక తటాకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కాళీకుండ్, సూర్యకుండ్, దత్తాత్రేయకుండ్ ప్రధానమైనవి. ఈ కుండల్లో స్నానం చేసినవారి సకల పాపాలు, సమస్త అనారోగ్యాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవం
సప్తశృంగి అమ్మవారి విగ్రహానికి అన్ని వేళలా సిందూరంతో పూత వేస్తారు. సప్తశృంగి మాతను మహిషాసుర మర్దినిగా స్థానికులు ఆరాధిస్తారు. సప్తశృంగి మాత మానసిక ఆందోళనలు, భయాలు తొలగించి, ధైర్యాన్నీ, సంకల్ప బలాన్ని ప్రసాదిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం. ఆ ప్రాంత గిరిజనులకు ఈ అమ్మవారు ఆరాధ్యదైవం. ఈ ఆలయాన్ని ఏడాది పొడవునా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు, పర్యాటకులు సందర్శిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఇక్కడ వైభవంగా జరుగుతాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ నుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి మహారాష్ట్రలోని అన్ని ప్రధాన జిల్లా కేంద్రాల నుంచి రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి. జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన క్షేత్రం సప్తశృంగి అమ్మవారి ఆలయం. మనం కూడా సప్తశృంగి అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.