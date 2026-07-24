సప్తమాతృకలు ఎవరు? బ్రహ్మ నుంచి ఇంద్రుడి వరకు దేవతల శక్తి స్వరూపాలుగా పూజించే ఏడుగురు అమ్మవార్ల విశిష్టత ఇదే!
హిందూ పురాణాలు, శాక్తేయ సంప్రదాయాల్లో సప్తమాతృకలకు విశిష్టమైన స్థానం- వివిధ దేవతల శక్తి స్వరూపాలుగా బ్రాహ్మి, మాహేశ్వరి, కౌమారి, వైష్ణవి, వారాహి, ఇంద్రాణి, చాముండి
Published : July 24, 2026 at 3:49 AM IST
Saptamatrukas In Hindu Mythology : మన పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లో సప్తమాతృకల ప్రస్తావన పలు సందర్భాలలో కనిపిస్తుంది. సప్తమాతృకల శక్తిని విశ్వ నిర్వహణ శక్తిగా పురాణాలు అభివర్ణించాయి. శివపురాణంలోను సప్తమాతృకల ప్రస్తావన ఉంటుంది. ఈ సప్తమాతృకలకు శివపార్వతులు పూజార్హత ప్రసాదించి వీరిని పూజించిన వారికి అభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుందని వరమిచ్చారు. ఇంతకూ ఎవరీ సప్త మాతృకలు? శివపార్వతులు వారికి పూజార్హత ఎందుకు కల్పించారు? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సకల దేవతల స్వరూపాలే సప్తమాతృకలు
శాక్తేయులు అమ్మవారిని శాంతమూర్తి, ఉగ్రమూర్తిగా ఉపాసిస్తారు. ఈ ఉపాసన పద్దతిలో సప్తమాతృకా ఉపాసనా విధానం కూడా ఒకటి. వరగర్వంతో లోకకంటకులుగా మారిన శుంభ నిశుంభు, ధూమ్రలోచన, రక్తబీజ, మహిషాసుర సేనల్ని మట్టు పెట్టడానికి అమ్మవారు బ్రహ్మాది దేవతల్లోని శక్తులను ధరించినట్లుగా దేవీభాగవతం, మార్కండేయ పురాణం, అగ్నిపురాణంలో పేర్కొని ఉంది. ఈ శక్తులే బ్రాహ్మి దేవి, మాహేశ్వరి, కౌమారి, వైష్ణవి, వారాహి, ఇంద్రాణి, చాముండి అనే సప్తమాతృకలుగా పూజలందుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏ దేవత నుంచి ఏ శక్తి ఆవిర్భవించిందో చూద్దాం.
సప్తమాతృకలు ఈ దేవతా స్వరూపాలు!
సృష్టిని రక్షించడానికి, దుష్టశక్తులను నాశనం చేయడానికి అవతరించిన త్రిమూర్తుల శక్తి స్వరూపాలే సప్తమాతృకలు. బ్రహ్మ దేవుని శక్తి స్వరూపమైన బ్రాహ్మి దేవి సృష్టికి మూలకారకురాలు. పరమశివుని శక్తి, జ్ఞానాన్ని భక్తులకు ప్రసాదించే జ్ఞానప్రదాత మాహేశ్వరి. కుమారస్వామి శక్తి స్వరూపమైన కౌమారి శక్తి, ధైర్యాలకు ప్రతీక. శ్రీ మహావిష్ణువు శక్తి స్వరూపమైన వైష్ణవి పరిపాలన, రక్షణ బాధ్యతలను సూచిస్తుంది. శ్రీహరి వరాహావతార శక్తి స్వరూపమైన వారాహి భూమిని, ధర్మాన్ని రక్షిస్తుంది. ఇంద్రుని శక్తి స్వరూపమైన ఇంద్రాణి ఐశ్వర్యాలను, సంపదలను ఇస్తుంది. దుర్గాదేవి శక్తి స్వరూపమైన చాముండి దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ గావిస్తుంది. ఈ ఏడు స్వరూపాలనే సప్తమాతృకలని అంటారు. వీరిలో వారాహి దేవి శక్తి వంతమైనది. ఆ దేవిని ఆరాధించే తొమ్మిది రోజులను వారాహి గుప్త నవరాత్రులని అంటారు.
అష్ట మాతృకలుగా కూడా
కొన్ని సంప్రదాయాలలో వీరితో పాటు 'మహాకాళిని' కూడా చేర్చి 'అష్టమాతృకలుగా' కూడా కొలుస్తారు. సాధారణంగా ఈ దేవతలను అమ్మవారి ఆలయాలలో ఏకశిలా విగ్రహాలుగా దర్శించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సప్తమాతృకలను గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.
బ్రాహ్మి
ఈమె హంస వాహనంపై ఉండే బ్రహ్మ శక్తిని కలిగిన దేవత. ఆమె నాలుగు ముఖాలతో, తన రెండు చేతులలో పూలమాలను, నీటి కుండను ధరించి ఉంటుంది. మిగిలిన రెండు చేతులలో అభయ, వదర ముద్రతో దర్శనమిస్తుంది. అనంతాకాశంలో, హృదయాకాశంలో అవ్యక్తనాదంగా ఉన్న శక్తి బ్రాహ్మి. కంఠాది ఉపాధులతో ఈ నాదమే స్వర, అక్షరాలుగా శబ్దరూపంగా వ్యక్తమవుతుంది. సర్వ శాస్త్ర జ్ఞానాలకు మూలమైన ఈ శబ్ద స్వరూపిణిని ఉపాసించడం జ్ఞానదాయకం.
మాహేశ్వరి
ఈమె పరమశివుని శక్తి. ఆమె తలపై జడ, మణికట్టుపై పాము రూపంలో కంకణం, నుదుటిపై చంద్రుడు, చేతిలో త్రిశూలంతో దర్శనమిస్తుంది. నీల వర్ణంతో, శోభాయమానమైన రూపంతో మహేశ్వరి మాతృక వృషభంపై సవారీ చేస్తుంది. ప్రతివారి హృదయంలో నేను అనే 'అహం' స్ఫురణ వ్యక్తమయ్యే అంతర్యామి చైతన్యమే మహేశ్వరి.
కౌమారి
ఈమె శివుని కుమారుడు కుమార స్వామి శక్తి. నెమలి ఆమెకు వాహనం. ఆమె ఎప్పుడూ మెడలో ఎర్రటి పూల హారాన్ని ధరిస్తుంది. సాధన ద్వారా శుద్ధమైన అంతఃకరణంలో శుద్ధ సత్యాన్ని ప్రకాశింపజేసే జ్ఞానశక్తియే కౌమారి.
వైష్ణవి
విష్ణువు శక్తిని పొందిన స్వరూపం వైష్ణవి. ఈమె పసుపు దుస్తులు ధరించిన శ్యామల. ఆమె రెండు చేతుల్లో చక్రం, గద, మిగిలిన రెండు చేతులు అభయ, వరద ముద్రలో ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ఆమె చేతిలో శంఖం, ఖడ్గం కూడా ఉంటాయి. విశ్వమంతటా తేజస్తరంగాలుగా వ్యాపించి అన్ని వస్తువులను ప్రకాశింపజేసే అద్భుత శక్తి, స్థితికారక శక్తి వైష్ణవి.
వారాహి
ఈ వారాహి యజ్ఞ వరాహ భగవానుని శక్తి. ఆమె వరాహ ముఖంతో దర్శనమిస్తుంది. వారాహి వర్ణం ముదురు రంగులో ఉండి తలపై కిరీటం, చంద్రవంక ధరించి ఉంటుంది. ఇతర సప్తమాత్రల నుంచి ఆమెను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టేది ఆమె ప్రత్యేక లక్షణాలే. ఈ యజ్ఞ వరాహ శక్తి అన్న ప్రదాయిని. చేతిలో ధరించిన నాగలి, రోకలి ఆయుధాలు అన్నోత్పత్తినీ, అన్నపరిణామాన్నీ తెలియజేసే సంకేతాలు. దేవతలకు హవ్యాన్నీ, మానవాది జీవులకు యోగ్యమైన అన్నాలను అందించే ఆహార శక్తి వారాహి.
ఇంద్రాణి
ఈమె ఇంద్రుని శక్తి, ఆమె వాహనం ఏనుగు. ఆమె ఒక చేతిలో వజ్రం, మరో చేతిలో అంకుశం పట్టుకుని ఉంటుంది. అమ్మవారి రెండు చేతులు అభయ, వరద ముద్రలో ఉన్నాయి. ఆమె ఎరుపు, బంగారు రంగు దుస్తులు. సున్నితమైన ఆభరణాలను ధరిస్తుంది. ఈమె జగద్రక్షణకు కావలసిన వీరత్వం, దుష్టులను సంహరించే ప్రతాపం కలిగిన శక్తి. బలానికి సంకేతంగా వజ్రాయుధాన్ని ధరించే శక్తి స్వరూపం.
చాముండి
కొన్నిసార్లు సప్తమాతృకల చిత్రాలలో నరసింహుని స్థానంలో చాముండిని చూపుతారు. ఇది యమ శక్తి. అస్థిపంజరం లాంటి శరీరంపై వేలాడే ఛాతీ, లోతైన కళ్లు, మెడలో మానవ కపాలాల మాల, చేతిలో మానవ కపాలం కుండ ఆమె రూపానికి ప్రత్యేకతలు. పులి చర్మాన్ని ధరించిన ఈ రూపం చాలా క్రూరంగా, భయంకరంగా ఉంటుంది. ఏకం పరబ్రహ్మ తత్వం. అనేకం ప్రపంచ స్వరూపం. ఈ అనేకత్వం నుంచి ఏకత్వ స్థితిని చేరుకోవడమే సమాధి. దీనినే చాముండ స్వరూపం అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సప్తమాతృకలను నిరయం స్మరించడం వలన ఆపదల నుంచి రక్షణ, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు లభిస్తాయని విశ్వాసం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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