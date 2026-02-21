సప్త శనివార వ్రత మహాత్యం- ఇలా పూజ చేస్తే మీ కష్టాలన్నీ మటుమాయం!
ఏలినాటి శని దరిచేరకూడదా? 'సప్త శనివార వ్రతం' పూర్తి పూజా విధానం మీ కోసం!
Published : February 21, 2026 at 4:00 AM IST
Sapta Sanivara Vratam Procedure : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు భక్తులను ఆపదల నుంచి రక్షించే ఆపద్భాంధవుడు, అనాధ రక్షకుడు. అయితే మనం గత జన్మల కర్మల ప్రభావంతో జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తుంటాం. వీటికి కర్మ ఫల దాత అయిన శనీశ్వరుని ప్రభావమే కారణం. కానీ శనీశ్వరుని ప్రభావం మనల్ని బాధించకుండా ఉండాలంటే శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆశ్రయించాలని స్కంద పురాణంలోని వేంకటాచల మహత్యంలోని వైష్ణవ ఖండంలో వివరించి ఉంది. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి కృప మనపై ఉంటే శని దోషాల ప్రభావం తొలగిపోతుంది. కాబట్టి శ్రీ వేంకటేశ్వరుని కృపతో పాటు శనిదేవుని దోషం పోవాలంటే ఆచరించాల్సిన వ్రతం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సప్త శనివార వ్రతాన్ని ఏడు శనివారాల వ్రతమని కూడా అంటారు. శ్రీనివాసుని అనుగ్రహం పొందడానికి ఈ సప్త శనివార వ్రతం ఎంతో విశిష్టమైనది. ఈ వ్రతం గురించిన ప్రస్తావన వేంకటాచల మహత్యంలో ఉంది. ఈ సప్త శనివార వ్రతం ఎలా ఆచరించాలి? ఎప్పుడు ఆచరించాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఏడు శనివారాల వ్రతం ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి?
ఏడు శనివారాల వ్రతాన్ని శనివారం రోజు ప్రారంభించాలి. శనివారం ఏకాదశి, త్రయోదశి, పూర్ణిమ, మాస శివరాత్రి కానీ కలిసి వచ్చిన రోజుల్లో ఈ వ్రతాన్ని ప్రారంభించడం అత్యంత శుభకరం. అలాగే వ్రతాన్ని ఆరంభించే రోజు శనివారంతో పాటు పుష్యమి, అనురాధ, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాలు ఉంటే మంచిది. ఇక శ్రీనివాసుని జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణా నక్షత్రం, శనివారం కలిసి వస్తే ఈ వ్రతాన్ని ఆరంభించడానికి అంతకంటే మంచిరోజు మరొకటి ఉండదు.
ఏడు శనివారాల వ్రతం ఎవరు ఆచరించాలి
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో వివరించిన ప్రకారం వ్యక్తిగత జాతకం ప్రకారం ఏలినాటి శని, అర్థాష్టమ శని, అష్టమ శని జరుగుతున్నవారు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఉత్తమం. అలాగే శని మహర్ధశ జరుగుతున్న వారు, శని అంతర్దశ జరుగుతున్న వారు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం మంచిది. వయో లింగ భేదం లేకుండా ఏ వయసు వారైనా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. స్త్రీలు ఇబ్బంది ఉన్న వారాలు విడిచి పెట్టి మిగిలిన వారాల్లో ఆచరించవచ్చు. పురుషులు వ్రతం ఆచరించే ఏడు శనివారాలు క్షవరం చేసుకోకూడదు.
వ్రతవిధానం
వ్రతాన్ని ఆచరించే మొదటి శనివారం తెల్లవారక ముందే తల స్నానం చేయాలి. పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి 7 గంటల లోపు ఉదయం పూజ ప్రారంభించాలి. అలాగే సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 7 గంటలలోపు సాయంత్ర వ్రతం ప్రారంభించాలి. పూజ రెండుపూటలా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉదయం పూజకు స్వామివారికి నువ్వులు, బెల్లంతో తయారు చేసిన చిమ్మిలి ఉండలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. సాయంత్రం వేళ స్వామివారికి శనగ పిండితో చేసిన 7 లడ్డూలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
సప్త శనివార వ్రత పూజ విధానం
ఇంటిలో తూర్పు వైపు ఈశాన్య దిశలో పీట వేసి పసుపు రాసి ముగ్గులు వేసి పసుపు రంగు కండువా పరచి దాని మీద బియ్యం పోయాలి. బియ్యంపై రాగిచెంబు ఉంచి కొబ్బరి కాయను పెట్టి దానికి పసుపు రంగు రవిక గుడ్డను కిరీటంలా పెట్టి కలశ స్థాపన చేయాలి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి, లక్ష్మీదేవి విగ్రహాలను కానీ చిత్రపటాలను కానీ ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. కలశమునకు రెండూ వైపుల 2 దీపాలు 7 వత్తులతో చేయాలి. ఆ తర్వాత అగరవత్తులు వెలిగించి సాంబ్రాణి ధూపంగా వేయాలి. స్వామి సమక్షంలో మీ కోరికను సంకల్పం చేసుకుని ఒక పసుపు రంగుల వస్త్రంలో 11 రూపాయలు ముడుపు కట్టుకోవాలి. ఈ ముడుపును స్వామి పాదాల వద్ద ఉంచి పూజించాలి.
ఈ స్తోత్రాలు పఠించాలి
ముందుగా శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సుప్రభాతం, అష్టోత్తర శతనామావళి, గోవిందనామాలు వంటి వాటిని పఠించాలి. బ్రహ్మండ పురాణం లోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. చివరగా శ్రీనివాస మంగళాశాసనం చదువుతూ దీపారాధన హారతి ఇవ్వాలి. పూజ పూర్తయ్యాక నువ్వుల ఉండలు, బూందీ లడ్డులు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత శని ధ్యాన శ్లోకము 19 సార్లు, శని స్త్రోత్రము ఒకసారి, శని సప్త నామావళి 7 సార్లు పారాయణం చేయాలి.
పూజ అనంతరం 7 శనివారాలు ఒక్కో వారం ఒక్కో అతిధి చొప్పున ఏడు మంది అతిథులను స్వామి వారి సప్త గిరులైన అంజనాద్రి, వృషభాద్రి, శేషాద్రి, నారాయణాద్రి, గరుడాద్రి, నీలాద్రి, వేంకటాద్రిగా భావించి భోజనానికి ఆహ్వానించాలి. ఇలా 7 శనివారాలు పూర్తయిన తర్వాత తిరుమలకు వెళ్లి శ్రీనివాసుని దర్శించి పూజ ఆరంభ సమయంలో కట్టిన ముడుపును హుండీలో వేయాలి. మగవారు అయితే స్వామికి తలనీలాలు సమర్పించడం శుభప్రదం.
పూజ సమయంలో ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
7 శనివారాల వ్రతం చేస్తున్న సమయంలో తులసి మాల ధరించాలి. పగలు నిద్ర పోవడం, మధ్యాహ్నం భోజనం చేయడం నిషిద్ధం. శ్రీవారి తిరునామం నుదుటి మీద తప్పక ఉండాలి. సాయంత్రం వ్రతం కాగానే ఒక అతిథిని పిలిచి అరటి ఆకులో భోజనం పెట్టాలి. ఏడు శనివారాలు ఇంట్లో వ్రతం చేసిన తర్వాత 7 వ్రత పుస్తకాలు ఏడు మంది స్త్రీలకు పసుపు కుంకుమ, దక్షిణ తాంబూలాలు సమర్పించాలి. భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ ఏడు శనివారాలు వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే శ్రీనివాసుని అనుగ్రహంతో కొండంత కష్టాలైనా దూది పింజల్లా తేలిపోతాయి. మనం కూడా ఈ ఏడు శనివారాలు వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాం. శ్రీనివాసుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.