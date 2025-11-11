కాశీ 'హనుమాన్' ఆలయం- ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే శని బాధలు పటాపంచలు
కాశీ సంకట మోచన్ హనుమాన్- ఈ ఆలయ పవిత్రత. విశిష్టత మీకు తెలుసా?
Published : November 11, 2025 at 4:01 AM IST
Sankat Mochan Hanuman Temple UP: రామ భక్త హనుమాన్కు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో ఆలయాలున్నాయి. అయితే వీటిల్లో కొన్ని ఆలయాలు ఆయా ప్రాంతాలకు ఉన్న పవిత్రత వల్ల ప్రాధాన్యత పొందాయి. నిజానికి హనుమంతుని గుడి లేని ఊరంటూ ఉండదు. ఇక భువిపై వెలసిన కైలాసంగా, మోక్షధామంగా ప్రసిద్ధి చెందిన కాశీ పట్టణంలో హనుమంతుడు సంకట మోచన్ హనుమాన్గా వెలసి ఉన్నాడు. ఈ కథనంలో వారణాసిలో వెలసి ఉన్న సంకట మోచన్ హనుమాన్ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
స్వామిభక్తికి నిదర్శనం హనుమ
శ్రీరామ భక్తుడైన హనుమంతుడు నిత్యం రామనామ స్మరణలోనే ఉంటాడు. కేసరి, అంజనాదేవి పుత్రుడైన హనుమ సీతాన్వేషణకై లంకకు వెళ్లి లంకలో సీత జాడను కనుగొంటాడు. అనంతరం శ్రీరాముడు వానరుల సహాయంతో సముద్రంపై వారధిని నిర్మించి లంకను నాశనం చేసి రావణాసురుని సంహరించి సీతను చేపట్టి అయోధ్యకు తిరిగి వస్తాడు. శ్రీరాముని విజయంలో హనుమ పాత్ర కీలకమైనది. హనుమంతునిపై అపారమైన ప్రేమతో శ్రీరాముడు హనుమంతున్ని చిరంజీవిగా వర్ధిల్లమని ఆశీర్వదిస్తాడు.
రామనామం వినిపిస్తే హనుమ ప్రత్యక్షం
ఎక్కడెక్కడ రామనామం వినిపిస్తుందో అక్కడ హనుమ ప్రత్యక్షమవుతాడని అంటారు. మన దేశంలో హనుమాన్కు వేలాది ఆలయాలున్నాయి. వీటిలో కాశీలోని సంకట మోచన్ హనుమాన్ మందిరం ప్రముఖ దేవాలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
సంకట్ మోచన్ హనుమాన్ ఆలయం ఎక్కడుంది?
సంకట్ మోచన్ హనుమాన్ ఆలయం ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని వారణాసిలో వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని 16వ శతాబ్దంలో రామచరితమానస్ రచయిత తులసీదాస్ నిర్మించారు.
సంకట్ మోచన్ అనే పేరు ఇందుకే!
సంకటములు అంటే కష్టాలు, మోచనం అంటే విముక్తి అని అర్ధం. కష్టాల నుంచి విముక్తి కలిగించే వాడు కాబట్టి ఇక్కడి హనుమకు సంకట మోచనుడు అనే పేరు వచ్చింది.
స్థల పురాణం
కాశీ పట్టణంలో పవిత్ర గంగా తీరంలో వెలసిన అస్సి ఘాట్కు సమీపంలోనే సంకట్ మోచన్ హనుమాన్ ఆలయం వెలసి ఉంది. కాశీ ఖండంలో వివరించిన ప్రకారం తులసీదాస్ హనుమంతుని దర్శనం చేసుకున్న ప్రదేశంలోనే ఈ ఆలయం నిర్మించారని తెలుస్తోంది. అసలు ఎవరీ తులసీదాస్?
తులసీదాస్
శ్రీరామచంద్రుని చరిత్ర ఎంతో మంది రాశారు. ఆ రచయితల్లో తులసీదాస్ అగ్రగణ్యులు. ఆయన రచించిన రామచరిత మానస్ మహాగ్రంథం. వారణాసిలోని అస్సి నది తీరంలో తులసీదాస్కు హనుమ ప్రత్యక్షమైనట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. తులసీదాస్ రామచరిత మానస్ గ్రంథాన్ని హనుమ ఆశీస్సులతోనే రచించినట్లు చరిత్రకారులు పేర్కొంటారు.
శని బాధలు పోగొట్టే హనుమ
హనుమను ఆశ్రయిస్తే చాలు ఎలాంటి శని బాధలైనా తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. నిజానికి హనుమాన్ భక్తులను తాను ఎన్నటికీ పీడించనని హనుమకు శనిదేవుడు వరమిచ్చాడంట! అందుకే శ్రీరామ భక్తుడైన హనుమను ఆశ్రయిస్తే సకల శుభాలు చేకూరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
చదువుల బడి చెంత హనుమ గుడి
వారణాసిలోని బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో నూతనంగా నిర్మించిన కాశీ విశ్వనాథుని మందిరానికి సమీపంలోనే హనుమాన్ మందిరం ఉండడం విశేషం. కాశీకి వచ్చే భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని తప్పకుండా దర్శించుకుంటారు. ముఖ్యంగా మంగళ, శనివారాల్లో హనుమాన్ దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతారు.
ఆలయ విశేషాలు
తులసీదాస్ నిర్మించిన ప్రాచీన ఆలయం కాలక్రమేణా శిధిలమైంది. అనంతరం బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయ అధ్యాపకులు పండిత మదన మోహన్ మాలవ్య గారు ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. హనుమాన్ ఆలయ ప్రాంగణంలో వందలాది వానరులను కూడా చూడచ్చు. ఈ వానరాలు సాక్షాత్తు హనుమ స్వరూపాలే అని భక్తులు భావించి వాటికి అరటిపండ్లు వంటి ఆహారాన్ని అందిస్తారు. ప్రతిరోజూ వేలాదిమంది భక్తులు ఇక్కడ పూజలు జరుపుతుంటారు. ప్రత్యేకించి హనుమాన్ జయంతి రోజు ఇక్కడ నిర్వహించే శోభాయాత్ర తప్పకుండా చూసి తీరాల్సిందే!
సంగీతోత్సవం
ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసంలో అంటే ఏప్రిల్ నెలలో సంకట మోచన్ హనుమాన్ ఆలయంలో సంకట మోచన్ పేరిట సంగీతోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. దాదాపు 9 దశాబ్దాల క్రితం అంటే 90 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాలు నేటికీ వైభవంగా కొనసాగడం విశేషం. ఈ కార్యక్రమంలో భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన సంగీత, నృత్య కళాకారులు పాల్గొంటారు.
సంగీత ప్రియులకు పండుగ
ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా ప్రసిద్ధి చెందిన సంగీత కళాకారులందరూ ఒకే వేదికపైకి చేరడం సంగీత ప్రియులకు ఆనందం కలిగిస్తుంది.
లౌకికవాదానికి ఊతమిచ్చేలా!
2015లో పాకిస్థాన్కు చెందిన గజల్ కళాకారుడు గులాం అలీ వారణాసి సంకట మోచన్ మందిరంలో జరిగిన అతి పెద్ద సంగీతోత్సవంలో పాలు పంచుకుని ప్రదర్శన ఇవ్వడం భారతదేశ లౌకికవాదానికి విశిష్టత చేకూర్చింది. ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉంటే తప్ప కాశీలో అడుగుపెట్టే అవకాశం రాదు. నిజానికి కాశీ వెళ్లాలంటే శివుని ఆజ్ఞ ఉండాలంట! ఇంత గొప్ప కాశీ పట్టణానికి వెళ్లే అవకాశం వచ్చినప్పుడు సంకట మోచన్ హనుమాన్ ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడం మాత్రం మరవద్దు. మనం కూడా కాశీకి వెళ్ళినప్పుడు సంకట మోచన్ హనుమాన్ ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. ఇటు కాశీ విశ్వనాధునితో పాటు హనుమ అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందుదాం.
జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.