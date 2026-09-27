ఈ నెలలో 'సంకష్టహర చతుర్థి' ఎప్పుడు? - వ్రతాన్ని ఆచరించే అసలైన విధానమిదే!
సంకష్టహర చతుర్థి వ్రత పూజా విధానమిలా! - ఇలా నెలకోసారి గణనాథుడిని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు పూజిస్తారంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 3:38 PM IST
Sankashtahara Chaturthi Importance : గణనాథుడిని ప్రార్థిస్తే చేపట్టిన పనుల్లో విఘ్నాలు తొలగిపోతాయని నమ్మకం. అందుకే ఏ పని ప్రారంభించినా మొదటి పూజ విఘ్నేశ్వరుడికే చేస్తాం. ఇక ఏడాదికోసారి వచ్చే భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజు వినాయకుడిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తూ, ఊరూవాడా అంగరంగ వైభవంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను నిర్వహించుకుంటాం. అయితే ఒక ఏడాదిలో వినాయక చవితి కాకుండా లంబోదరుడిని ఆరాధించడానికి శ్రేష్టమైన రోజు ఒకటి ప్రతి నెలలో వస్తుంది.
అదే, 'సంకట లేదా సంకష్టహర చతుర్థి'. ఏ కారణం చేతనైనా గణేశ్ చతుర్థి జరుపుకోని వారు, జీవితంలో తరచుగా ఎదురయ్యే ఆటంకాలు అధిగమించడానికి ప్రతి నెలలో వచ్చే సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చునని శాస్త్ర వచనం. మరి, సంకష్ట హర చతుర్థి వెనకున్న పరమార్థం, ఆచరించే నియమాలూ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రతి మాసంలో పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే నాలుగో రోజు- బహుళపక్ష చతుర్థినాడు 'సంకష్ట లేదా సంకట హర చతుర్థి పేరు'తో విఘ్నేశ్వరుడిని పూజిస్తే ఆటంకాలు తొలగిపోయి సంకల్పాలు నెరవేరతాయని శాస్త్ర వచనం. 'సంకట' అంటే కష్టం లేదా ఇబ్బంది అని, 'హర' అంటే తొలగించడం అని అర్థం. అమావాస్య తర్వాత వచ్చే శుక్లపక్ష చతుర్థి నాడు వినాయక చవితిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే, పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే 'కృష్ణపక్ష చతుర్థి'ని సంకష్టహర చతుర్థిగా పిలుస్తాం. గణనాథుడిని ఇలా నెలకోసారి పూజించడం వెనక ఆసక్తికరమైన కథ ప్రాచుర్యంలో ఉందని చెబుతున్నారు పండితులు.
విఘ్నేశ్వరుడిని చూసి చంద్రుడు హేళన చేయడంతో పార్వతీదేవి ఆగ్రహించి, శపిస్తుందని వినాయక వ్రతకల్పంలో ఉన్నదే. తర్వాత చంద్రుడు తన తప్పును తెలుసుకుని పార్వతీపరమేశ్వరులను క్షమించమని వేడుకుని కృష్ణపక్షంలోని చతుర్థినాడు స్వామిని పూజించి శాపవిముక్తుడు అయ్యాడట. అందుకే 'వినాయక చవితి' నాడు చంద్రుడిని చూడకూడదనే నియమం వస్తే 'సంకట చతుర్థి' రోజు చీకటిపడ్డాక చంద్రదర్శనం చేసుకుంటారు. ప్రతి మాసంలో వచ్చే ఈ చతుర్థికి ప్రత్యేక పేరు, కథ, గణపతి రూపం ఉంటాయి. విఘ్నరాజు సంకష్టహర చతుర్థి, హేరంబ సంకష్టహర చతుర్థి, వక్రతుండ సంకష్టహర చతుర్థి ఇలా పన్నెండు రూపాల్లో నెలకోసారి స్వామిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారని పండితులు చెబుతున్నారు.
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ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలంటే?
- సంకష్టహర చతుర్థి రోజున ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి.
- సాయంత్రం వ్రతాన్ని పూర్తిచేసి, చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి, చంద్రదర్శనం చేసుకుని ఉపవాసదీక్షను విరమించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
- అలాగే, వ్రతం ప్రారంభించే ముందు మనసులో ఏదైనా సంకల్పించుకుని బియ్యం, ఖర్జూరాలు, వక్కలు, దక్షిణ కలిపి ఎర్రని క్లాత్లో ముడుపు కడతారు.
- పూజ కంప్లీట్ అయ్యాక ఆ బియ్యంతో ప్రసాదాన్ని వండి స్వామికి సమర్పిస్తారు.
- ఇలా శ్రద్ధగా సంకష్టహర చతుర్థి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే, చేపట్టే కార్యంలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
- ఒకవేళ ఈ చతుర్థి మంగళవారం రోజు వస్తే 'అంగారక చతుర్థి'గా పిలుస్తారు. అంగారకుడు గణేశుడిని పూజించి, అనుగ్రహం పొందిన ఈ రోజున వ్రతం చేస్తే పన్నెండు సంకష్టచతుర్థి వ్రతాలు చేసిన ఫలితం ఆ ఒక్కరోజే లభిస్తుందని ప్రతీతి.
సంకష్ట హర చవితి వ్రతం ఎప్పుడు?
ప్రతి నెలలో పౌర్ణమి తరువాత నాలుగో రోజైన బహుళ చవితి నాడు సంకష్ట హర చవితి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తుంటారు. ఈ నెలలో పౌర్ణమి తర్వాత బహుళపక్ష చతుర్థి తిథి సెప్టెంబర్ 29న సాయంత్రం 5:09 గంటలకు ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2:55 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే, ఈ నెలలో సెప్టెంబర్ 29న మంగళవారం సంకష్ట చతుర్థి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. సంకష్ట హర చతుర్థి పూజ సూర్యాస్తమయం తర్వాత చేసుకోవాలి కాబట్టి చవితి తిథి సూర్యాస్తమయం నుంచి రాత్రి వరకు ఖచ్చితంగా ఉండాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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