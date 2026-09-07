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అధికమాసం వల్ల తిరుమలలో రెండుసార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు- సాలకట్ల, నవరాత్రి ఉత్సవాల మధ్య తేడాలు ఇవే

అధికమాసం కారణంగా 2026లో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సాలకట్ల, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండుసార్లు - సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు, అక్టోబర్ 12 నుంచి 20 వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు

Salakatla Brahmotsavam 2026 Dates
తిరుమల ఫైల్ ఫొటో (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 5:20 AM IST

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Salakatla Brahmotsavam 2026 Dates : ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అధిక మాసం సందర్భంగా రెండు సార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సాధారణంగా భాద్రపద మాసంలో జరుగుతాయి. అసలైన బ్రహ్మోత్సవాలు ఆశ్వయుజ మాసంలో నవరాత్రులలో జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు మధ్య గల ముఖ్యమైన తేడాలు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
భాద్రపద మాసంలో జరగనున్న సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు మొదటి రోజు ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమై, చివరి రోజు ధ్వజావరోహణంతో శాస్త్రోక్తంగా ముగుస్తాయి.

నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఆశ్వయుజ మాసంలో నవరాత్రుల సమయంలో నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలకు ధ్వజారోహణం, ధ్వజావరోహణం వంటి తంతువులు ఉండవు. అలాగే సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో ఉపయోగించే పెద్ద కట్టె రథం అంటే రథోత్సవం బదులుగా, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో స్వామి వారు బంగారు రథంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి?
2026 సంవత్సరంలో అధిక మాసం రావడంతో, సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. మళ్లీ అక్టోబర్ 12 నుంచి 20 వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. భక్తులు ఈ రెండు ఉత్సవాల్లోనూ మలయప్ప స్వామి వారి వివిధ వాహన సేవలను దర్శించుకుని తరించవచ్చు. ఈ బ్రహ్మోత్సవాల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

అధికమాసం కారణంగా కనులవిందుగా రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు
ఈ ఏడాది శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండుసార్లు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఏ రోజు ఏ వాహనసేవలు జరగనున్నాయి చూద్దాం.

  • సెప్టెంబరు 08, మంగళవారం రోజున కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం జరగనుంది.
  • సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం రోజు రాత్రి 7 గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్య బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 15, మంగళవారం సాయంత్రం 6.21 నుంచి 6.35 గంటల వరకు ధ్వజారోహణం కార్యక్రమం జరుగుతుంది.


దేవతలకు ఆహ్వానం
తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణం తో ప్రారంభమవుతాయి. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామి వారి సమక్షంలో వేదగానాల మధ్య మంగళవాద్యాలు మోగుతుండగా అర్చక స్వాములు బంగారు ధ్వజస్తంభంపై గరుడధ్వజాన్ని ఎగురవేస్తారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సకల దేవతలను, అష్టదిక్పాలకులను బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తారు.

ఏ రోజు ఏ వాహనసేవ?
ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో వాహనసేవల వైశిష్ట్యం ఈ విధంగా ఉంటుంది.

  • సెప్టెంబర్ 15, మంగళవారం రాత్రి 9 గంటలకు పెద్దశేషవాహనం జరుగుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 16, బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు శ్రీవారు చిన్న శేష వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అదే రోజు రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారు హంస వాహనంపై తిరు మాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
  • సెప్టెంబర్ 17, గురువారం ఉదయం 8 గంటలకు శ్రీవారు సింహవాహనంపై ఊరేగుతారు. అదే రోజు రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపుపందిరి వాహనంపై తిరు మాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
  • సెప్టెంబర్ 18, శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు శ్రీవారు కల్పవృక్ష వాహనంపై ఊరేగుతారు. అదే రోజు రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారు సర్వభూపాల వాహనంపై తిరు మాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
  • సెప్టెంబర్ 19, శనివారం ఉదయం 8 గంటలకు శ్రీవారు మోహినీ అవతారంలో దర్శనమిస్తారు. అదే రోజు సాయంత్రం 6.30 గంటలకు బ్రహ్మోత్సవాలలో ముఖ్య ఘట్టమైన గరుడ వాహనంపై శ్రీవారు తిరు మాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
  • సెప్టెంబర్ 20, ఆదివారం ఉదయం 8 గంటలకు హనుమంత వాహనంపై శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు స్వర్ణ రథోత్సవం జరగనుంది. అదే రోజు రాత్రి 7 గంటలకు గజ వాహనంపై శ్రీవారు తిరు మాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
  • సెప్టెంబర్ 21, సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహనంపై భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. అదే రోజు రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారు చంద్రప్రభ వాహనంపై తిరు మాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
  • సెప్టెంబర్ 22, మంగళవారం ఉదయం 7.30 గంటలకు శ్రీవారి రథోత్సవం కనుల పండుగగా జరగనుంది. అదే రోజు రాత్రి 7 గంటలకు శ్రీవారు అశ్వవాహనంపై తిరు మాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
  • సెప్టెంబర్ 23, బుధవారం రోజు శ్రవణా నక్షత్రం సందర్భంగా పవిత్ర పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం ఘనంగా జరుగుతుంది. అదే రోజు రాత్రి బంగారు తిరుచ్చి ఉత్సవం తరువాత ధ్వజావరోహణం శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతుంది. ధ్వజావరోహణం ఘట్టంతో తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగిన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి

ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో తనను దర్శించిన వారిని ఆ శ్రీనివాసుడు అనుగ్రహించి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదిస్తాడు. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా భగవంతుని సేవలో, భక్తుల సేవలో తరించేవారి అభీష్టాలను ఆ శ్రీనివాసుడు త్వరితంగా తీరుస్తాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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