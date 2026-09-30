శ్రీశైలానికి వెళ్లిన భక్తుల పేర్లను రాసుకునే గణపయ్య- శివయ్యకు చెప్పే సాక్షి గణపతి ఆలయ విశేషాలివే!
శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించిన భక్తులకు సాక్షిగా నిలుస్తాడు ఈ సాక్షి గణపతి- గణపతి స్వామి ఏదో రాస్తున్నట్లుగా కనిపించే విగ్రహ రూపం ఈ ఆలయానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ
Published : September 30, 2026 at 1:47 AM IST
Sakshi Ganapati Temple Srisailam : ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా, అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ప్రముఖమైనదిగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీశైల మహా క్షేత్రంలో వెలసిన సాక్షి గణపతి ఆలయానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. శ్రీశైలంలో మల్లిఖార్జున స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తుల రాకకు సంబంధించి కైలాసంలో శివునికి ఈ సాక్షి గణపయ్య సాక్ష్యం చెబుతాడంట! అందుకే శ్రీశైలం వెళ్లిన భక్తులు తిరుగు ప్రయాణంలో తప్పనిసరిగా సాక్షి గణపతిని దర్శించుకుని ఆ స్వామి చెవిలో తమ గోత్ర నామాలు చెప్పడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.
శ్రీ సాక్షి గణపతి దేవాలయం ఎక్కడుంది?
శ్రీశైలం ప్రధాన ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో దర్శనమిచ్చే పవిత్ర క్షేత్రమే శ్రీ సాక్షి గణపతి ఆలయం. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నల్లమల అరణ్యాల మధ్య, కృష్ణానది తీరాన వెలసిన పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం శ్రీశైలం. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 458 మీటర్ల ఎత్తులో కొండల మధ్య కొలువైన ఈ క్షేత్రం శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వారి దివ్య సన్నిధితో ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీశైలం ప్రధాన ఆలయానికి తూర్పున రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రధాన రహదారికి పక్కనే సాక్షి గణపతి ఆలయం వెలసి ఉంది. శ్రీశైలం సందర్శించే ప్రతి భక్తుడు సాక్షి గణపతిని కూడా భక్తి విశ్వాసాలతో దర్శించుకోవడం ఆచారం.
"సాక్షి గణపతి" పేరు ఎందుకు వచ్చింది?
స్కంద పురాణం ప్రకారం శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తుల వివరాలు గణపతి స్వామివారు తన చిట్టాలో నమోదు చేసి, కైలాసంలో ఉన్న పరమశివునికి తెలియజేస్తారని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే "శ్రీశైలానికి వచ్చి మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకున్నాం" అన్న విషయానికి గణపతి స్వామివారు సాక్షిగా నిలుస్తారని ప్రతీతి. అందుకే ఈ గణపతిని సాక్షి గణపతి అని వ్యవహరిస్తారు.
ఆలయ విశేషాలు
ఈ ఆలయంలోని గణపతి స్వామి వారి రూపం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. పద్మాసనంలో కూర్చుని ఏదో వ్రాస్తున్న భంగిమలో కూర్చొని ఉన్న భంగిమలో గణపతి స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. చక్కని నల్లరాతితో మలచిన ఈ గణపతికి తొండం కుడివైపుకు ఉండి భక్తుల పేర్లను నమోదు చేస్తున్నట్లు విగ్రహం ఉండడం అరుదైన విషయం. దేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా గణపతి ఇలా వ్రాస్తున్న భంగిమలో దర్శనమివ్వడం విశేషమని భక్తుల విశ్వాసం.
పురాతన ఆలయం
సాక్షి గణపతి ఆలయం అతి పురాతనమైన ఆలయం అయినందున పూర్వం ఉన్న విగ్రహం రూపురేఖలు కోల్పోవడంతో ఆ స్థానంలో సుమారు 30 సంవత్సరాల క్రితం ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. 16 స్తంభాలతో నెలకొని ఉన్న ప్రధాన మండపంలో లోపలి నాలుగు స్తంభాలను కలిపి గర్భాలయంగా తీర్చిదిద్దారు. ప్రధాన మండపానికి ముందు భాగంలో రెండు స్తంభాలను ఏర్పాటు చేసి వాటిని ప్రధాన మండపానికి కలుపుతూ ముఖ మండపంగా ఏర్పాటు చేశారు. సిమెంటుతో నిర్మించిన ముఖ మండప స్తంభాలకు అమర్చిన నారద తుంబుర విగ్రహాలు భక్తులను ఆకట్టుకుంటాయి.
ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయం
శ్రీశైలం వెళ్లిన ప్రతి భక్తుడు మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకునే ముందు లేదా దర్శనం తర్వాత ఈ సాక్షి గణపతిని దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ గణపతిని దర్శించకపోతే శ్రీశైల యాత్ర పూర్తి కాదు అంటారు. సాక్షి గణపతిని దర్శించుకుని, అనంతరం శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ఒక ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయంగా భావిస్తారు. సాక్షి గణపతి సకల విఘ్నాలను తొలగించి శుభాలు చేకూరుస్తాడని భక్తుల విశ్వాసం. నిత్యం వేలాదిమంది భక్తులు సందర్శించే ఈ సాక్షి గణపతి ఆలయంలో నిత్య పూజలతో పాటు వినాయక చవితి నవరాత్రులు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈసారి శ్రీశైల మల్లిఖార్జునుని దర్శనానికి వెళ్లినప్పుడు మనం కూడా సాక్షి గణపతి దర్శించి మన దర్శనానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని కైలాసంలో నమోదు చేయించుకుందాం.
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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