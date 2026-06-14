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ఆ నదిలో.. 1000 శివలింగాలు!

- భక్తులను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తున్న సహస్రలింగాలు - శాల్మలా నది మధ్యలో ఆధ్యాత్మిక పరిమళం!

Sahasralinga River
Sahasralinga River (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 10:36 AM IST

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Sahasralinga River : పచ్చని అడవిలోకి వెళ్తే ఎనలేని ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అలాంటి చోట గలగలా పారే నది ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? అందులో ఇష్టదైవం శివయ్య కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? చూడడానికి రెండు కళ్లూ సరిపోతాయా?! సరిగ్గా ఇలాంటి అద్భుత ప్రదేశం కర్ణాటకలో ఉంది! దట్టమైన అడవులు, పచ్చని కొండల మధ్య పరవళ్లు తొక్కే నది, ఆ నది మధ్యలో సహజసిద్ధంగా ఏర్పడిన నల్లటి శిలలు, వాటిపై అత్యంత నైపుణ్యంతో చెక్కిన శతాధిక శివలింగాలు, నంది రూపాలు! ఇవన్నీ భక్తులను మంత్రముగ్దులను చేస్తున్నాయి. ఒకటీ రెండు కాదు.. ఈ నదిలో దాదాపు వెయ్యికి పైగా శివయ్య రూపాలు కనిపిస్తాయి. అందుకే ఈ పవిత్ర స్థలానికి 'సహస్రలింగ' అనే పేరు వచ్చింది.

ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులు ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి తన్మయత్వంలో మునిగిపోతారు. పర్యాటకులను సైతం ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రకృతి రమణీయత కలగలిసిన ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాన్ని కనులారా వీక్షించాలంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ఉత్తర కన్నడ జిల్లాకు వెళ్లాల్సిందే. ప్రసిద్ధ సిర్సీ పట్టణానికి దాదాపు పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రవహించే పవిత్ర శాల్మలా నదిలోనే ఈ వింత కొలువై ఉంది. కేవలం దూరం నుండి చూడటమే కాకుండా, భక్తులు నేరుగా నది మధ్యలోకి వెళ్లి, ప్రవహించే ఆ నదీ జలాలతోనే స్వామివారికి స్వయంగా అభిషేకం చేసి తన్మయత్వం చెందుతారు.

అయితే, వర్షాకాలంలో నదిలో నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ లింగాలు నీటిలో మునిగిపోతాయి. శీతాకాలం, వేసవి కాలంలో నీటి మట్టం తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఇవి భక్తులకు అద్భుతంగా దర్శనమిస్తాయి. అటు ప్రకృతి సౌందర్యం, ఇటు ఆధ్యాత్మిక వైభవం కలగలిసిన ఈ ప్రాంతం భక్తులను, పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సహజ సహస్ర శివలింగాల వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ప్రచారంలో ఉంది.

ఒకనాడు దక్షిణ భారతదేశాన్ని వైభవంగా పాలించిన విజయనగర సామ్రాజ్యపు చక్రవర్తిగా సదాశివరాయలు ఉన్న సమయంలో.. ఆయన తన పర్యటనలో భాగంగా ఒకసారి ఈ శాల్మలా నదీ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడట. ఆ సమయంలో ఇక్కడి ప్రకృతి అందాలను, నది మధ్యలో ఉన్న సహజ శిలలను చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడట. దాంతో, ఈ రమణీయ ప్రాంతానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం కల్పించాలనే సత్సంకల్పంతో, ఆ నదిలోని ఆ రాతి శిలలపై శివలింగాలను చెక్కించాడట. ఆ నదిలో వెయ్యికి పైగా శివలింగాలు కనిపిస్తాయి. అంతేకాదు, ప్రతీ శివలింగానికి ఒక నంది విగ్రహం చొప్పున ఉన్నాయి.

ఈ అద్భుతమైన క్షేత్రాన్ని దర్శించుకునేందుకు ప్రతిఏటా కార్తికమాసంలో, మహాశివరాత్రి పర్వదినాన ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలివస్తారు. నదిలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించి, పరమేశ్వరుడిని పూజించి తరిస్తారు. ఇక్కడి ప్రశాంత వాతావరణం పర్యాటకుల మనసుకు ఎంతో హాయిని, ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ఈ అపురూపమైన శివలింగాల క్షేత్రం ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో ఒక్కసారైనా సందర్శించదగిన అద్భుత ప్రదేశం.

ఎప్పుడు వెళ్లాలి? ఎలా వెళ్లాలి?

జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు వర్షాల కారణంగా లింగాలు పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోతాయి. కాబట్టి మిగిలిన సమయంలో వెళ్లాలి. జనవరి తర్వాత వెళ్తే వాతావరణం బాగుంటుంది. ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలోని సిర్సీ పట్టణానికి ఈ క్షేత్రం 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఆటోలు, బస్సుల ద్వారా చేరుకోవచ్చు. బెంగళూరుకు ఈ ప్రాంతం 400 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది.

1000 అడుగుల ఎత్తున శివయ్య! - కరింజ పర్వతం ఎక్కారా?

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