సద్దుల బతుకమ్మ ఎప్పుడు? ఈ సంబరాల విశేషాలు మీకు తెలుసా?
తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే బతుకమ్మ పండుగ. ఎంగిలిపూల బతుకమ్మతో ప్రారంభమయ్యే ఈ సంబరాలు చివరి రోజు జరిగే సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తాయి. ఈ పండుగలోని ప్రత్యేకతలు కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Published : October 18, 2026 at 12:30 AM IST
Saddula Bathukamma 2026: భాద్రపద బహుళ అమావాస్య నుంచి ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమి వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగిన బతుకమ్మ సంబరాలు దుర్గాష్టమి రోజు జరిగే సద్దుల బతుకమ్మ పండుగతో ముగుస్తాయి. ఈ సందర్భంగా సద్దుల బతుకమ్మకు ఆ పేరెలా వచ్చింది? సద్దుల బతుకమ్మ పండుగ గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
సద్దుల బతుకమ్మ పండుగ ఎప్పుడు?
తెలంగాణలో బతుకమ్మ సంబరాలు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మతో మొదలై కొనసాగుతున్నాయి. మహాలయ అమావాస్య నుంచి దుర్గాష్టమి వరకు కొనసాగే ఈ బతుకమ్మ సంబరాలు అక్టోబర్ 18, ఆదివారం దుర్గాష్టమి రోజు జరుపుకునే సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలతో ముగుస్తాయి. ఈ సద్దుల బతుకమ్మ రోజు అమ్మవారికి 'సద్దులు' అంటే 5 రకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు కాబట్టి ఈ పండుగకు సద్దుల బతుకమ్మ పండుగ అని పేరు వచ్చింది.
9 రోజులు 9 వాయనాలు
ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ రోజు నుంచి ప్రతి రోజు రకరకాల పూలను ఒక్కోరోజు ఒక్కో పేరుతో బతుకమ్మను పేర్చుతూ నైవేద్యాలు సమర్పిస్తూ ఆటపాటలతో అమ్మవారిని ఆరాధిస్తున్నారు. ఇలా 8 రోజులు బతుకమ్మను తయారు చేయడం, 8 రకాల నైవేద్యాలు పంచడం, వాయినాలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. అనంతరం 9వ రోజు అంటే చివరి రోజు సద్దుల బతుకమ్మ అని పిలుచుకుంటారు. మొదటి 8 రోజుల బతుకమ్మ వేడుకల కంటే ఈ చివరి రోజు సద్దుల బతుకమ్మ పండుగ ఎంతో విశేషంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా చాలా పెద్ద పెద్ద ఆకృతిలో బతుకమ్మలు పేరుస్తారు. అలాగే పసుపుతో తయారు చేసిన గౌరీదేవిని బతుకమ్మ వద్ద ఉంచుతారు.
ఎంతో ప్రత్యేకం ఈ పర్వదినం!
9 రోజుల పాటు జరుపుకునే ఈ బతుకమ్మ పండుగలో చివరి రోజు ఎంతో ప్రత్యేకం. 9 రోజులుగా పూజాపునస్కారాలతో అలసిన అమ్మవారికి భక్తులు ఘనమైన పాకాలు అంటే వంటకాలు నివేదన చేస్తారు. ఈ రోజున సద్దుల పేరుతో పులగమన్నం, పులిహోర, చిత్రాన్నం, నువ్వుల సద్ది, కొబ్బరి సద్ది, పెరుగన్నం ఇలా రకరకాల సద్దులు చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అందుకే చివరి రోజు వేడుకను సద్దుల బతుకమ్మ అని పిలుస్తారని పెద్దలు చెబుతారు. దీనినే పెద్ద బతుకమ్మ అని కూడా సంభోదిస్తారు.
పెద్ద పెద్ద బతుకమ్మలు
మిగిలిన రోజులకంటే ఈ రోజు అతి పెద్ద బతుకమ్మలను పేర్చుతారు. బతుకమ్మ పండుగ ప్రధానంగా మహిళల పండుగే అయినప్పటికీ, మగవాళ్లు కూడా బతుకమ్మలను పేర్చడంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా మగవారంతా పచ్చిక బయళ్ల లోనికి పోయి తంగేడు, గునుగు మొదలగు పూలను భారీగా ఏరుకుని వస్తారు. ఆ తరువాత ఇంటిల్లపాదీ కూర్చుని ఆ పూలతో బతుకమ్మను తయారు చేస్తారు.
ఆడపడచుల రాకతో కళలాడే పుట్టిళ్లు
బతుకమ్మ సంబరాల కోసం వివాహమైన ఆడపిల్లలు అత్తవారింటి నుంచి తమ పుట్టింటికి వెళ్తారు. 9 రోజులపాటు ఆడపడుచులు అత్తవారింటి నుంచి పుట్టింటికి వచ్చి బతుకమ్మలు పేర్చుతూ ఆడుతూ పాడుతూ కన్నవారితో, తోటబుట్టిన వారితో ఆనందాలను పంచుకుంటూ బతుకమ్మ పండుగ సంబరాల్లో పాలుపంచుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా ఆడపడచుల రాకతో గ్రామాలు సందడిగా సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంటాయి.
బతుకమ్మ నిమజ్జనాలు
ఆడపడుచులు తాము తయారు చేసిన బతుకమ్మలను తమ సమీపంలో ఉన్న నదీజలాల్లో కానీ, నీటికుంటల్లో కానీ నిమజ్జనం చేస్తారు. ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేని విధంగా తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి, గౌరమ్మను పూజిస్తూ ప్రకృతిని ఆరాధించే పండుగ బతుకమ్మ పండుగ.
తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీక!
సద్దుల బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అద్దం పడుతుంది. ఇక్కడి ప్రజల జీవన విధానానికి, ఉన్నంతలో కలిసి పంచుకునే ఐక్యతకు బతుకమ్మ పండుగ ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి, తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయపు విలువలకు ప్రతీకగా నిలిచే ఈ పూల పండుగను మనం కూడా ఘనంగా జరుపుకుందాం. మన భావి తరాలకు మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను భద్రంగా అందిద్దాం.
ఓం శ్రీ గౌరీ దేవ్యై నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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