భద్రాచలం వెళ్తుతున్నారా? దర్శనం తర్వాత ఈ పవిత్ర ప్రదేశాలు సందర్శిస్తే యాత్ర సంపూర్ణం!

భద్రాచల౦ దివ్యక్షేత్ర విశేషాలు- భద్రాచలంలో చూడాల్సిన ముఖ్య ప్రాంతాలు గురించి మీ కోసం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 4:00 AM IST

4 Min Read
Bhadrachalam Pilgrimage Places : ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన పుణ్యక్షేత్రం భద్రాచలం. ఈ క్షేత్రం కేవలం పుణ్యక్షేత్రం మాత్రమే కాదు! భద్రాచలం తెలుగువారి భావోద్వేగం! మహిమాన్వితమైన పుణ్యతీర్థం! ఇక్కడ ఎందరో మహర్షులు నివసి౦చారు. ఈ ప్రాంతంలోనే శ్రీరామచంద్రుడు సీతా లక్ష్మణ సమేతుడై సంచరించాడు. రామాయణ రసరమ్య సన్నివేశాలతో పులకించిన దివ్యధాత్రి భద్రాచలం. ఏప్రిల్ 27, శ్రీరామనవమి సందర్భంగా భద్రాచలం భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. మరి రాములోరి కల్యాణం తిలకించాక భద్రాచలంలో చూడాల్సిన ముఖ్య ప్రాంతాలు కూడా సందర్శించాలి కదా! భద్రాచలంలో తప్పకుండా చూడవలసిన విశేషాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

భద్రాద్రి రాముని ఆలయం
మొదటగా భక్తులు భద్రాద్రి రాముని దర్శించుకోవాలి. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయానికి నాలుగు దిక్కుల్లో నాలుగు గోపురాలు ఉంటాయి. ఈ గోపురాలు ఏ వైపు నుంచి చూసినా కనబడేంత ఎత్తులో ఉంటాయి. గర్భాలయ గోపుర శిఖరంపై రామదాసు వారికి గోదావరిలో లభించిన సుదర్శన చక్రం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. గర్భాలయంలో సీతారాముడు లక్ష్మణ సమేతంగా దర్శనమిస్తాడు. ఇక్కడ సీతమ్మ వారు శ్రీరాముని తొడపై కూర్చుని ఉన్న భంగిమలో దర్శనమిస్తుంది. ప్రధాన ఆలయం దర్శనం పూర్తయ్యాక ఇతర దర్శనీయ స్థలాలు కూడా దర్శించాలి. అవేంటో చూద్దాం.

పవిత్ర పావన గోదావరి
భద్రాద్రి రాముని పాదాల చెంత ప్రవహించే పావన గౌతమిని దర్శించి శిరసుపై నీళ్ళు చల్లుకోవడం ఆనవాయితీ! ఈ గౌతమి భద్రాచలాన్ని పుణ్యక్షేత్రం గానే కాక పుణ్య తీర్థంగా కూడా ప్రకాశింపజేస్తోంది. గోదావరి తీరాన అందమైన సోపానాలు. వాటి మధ్య శుభ ప్రధాత గోదావరి మాతను దర్శించుకోవచ్చు. మరిన్ని మెట్లు ఎక్కితే ఆంజనేయస్వామి ఆశీర్వదిస్తూ కనిపిస్తాడు. ఆ పైన కనిపించే వల్లి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ఆలయం, అశ్వత్థ వృక్షం ఆధ్యాత్మిక భావనను కలిగిస్తాయి. రామయ్య దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు గోదావరిలో పవిత్రస్నానం చేసి అశ్వత్థ వృక్షానికి ప్రదక్షిణలు చేస్తుంటారు.

యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయం
గోదావరి నుంచి రామాలయానికి వెళ్లే మార్గంలో శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయం ఉంది. ఈ యోగానంద లక్ష్మీనరసింహుడు మహర్షులచే ప్రతిష్టించబడిన స్వామి.

గోవింద స్వామి మఠం
గోవింద స్వామి మఠం గోదావరి తీరాన కల్యాణ మండపానికి ఎదురుగా ఉంది. ఒకప్పుడు ఇక్కడ సాధువులు నివసించేవారు. గోవిందస్వామి అనే యోగి పుంగవుడు, శ్రీరామభక్తుడు జీవ సమాధి పొందిన పవిత్ర స్థలం ఈ మఠంలోనే ఉంది.

కల్యాణ మండపం
ఈ కళ్యాణ మండపంలోనే ఏటా శ్రీరామనవమికి సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం మహా వైభవంగా జరుగుతుంది. లక్షలాది భక్తులు ఈ కల్యాణాన్ని కనుల పండువగా దర్శిస్తారు. అద్భుత శిల్పకళా ఖండమైన ఈ కళ్యాణ మండపం రామాలయం సమీపంలోనే ఉంది.

వైకుంఠ ద్వారం
ప్రధాన ఆలయ ఉత్తర గోపురం నుంచి కిందకు దిగితే అక్కడే ఉత్తర వైకుంఠ ద్వారం ఉంది. 1974లో ఈ ద్వారం ఏర్పాటు చేశారు. లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శించడానికి వీలుగా ద్వారానికి ఎదురుగా విశాలమైన కళ్యాణ మండపం ప్రాంగణం ఉంది. ప్రతి ఏటా వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు వైకుంఠ రాముడు గరుడ వాహనరూరుడై అశేష భక్తకోటికి ఇక్కడే దర్శనమిస్తాడు.

మిథిలా నగరం స్టేడియం
వైకుంఠ ద్వారానికి అభిముఖంగా మిథిలా నగరం స్టేడియం ఉంది. వేలాదిమంది భక్తులు సీతారాముల కల్యాణం వీక్షించడానికి వీలుగా ఈ స్టేడియం నిర్మించి ఉంది.

అన్నదాన సత్రం
మిథిలా స్టేడియం సమీపంలో గోవిందస్వామి మఠానికి ఎదురుగా స్వామి వారి అన్నదాన సత్రం ఉంది. ఇక్కడ ప్రతిరోజూ వేలాదిమంది అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు.

శివాలయం
రామాలయానికి దక్షిణంగా రంగనాయకుల గుట్ట కింద అతి ప్రాచీనమైన శివాలయం ఉంది. రామలింగేశ్వర స్వామిగా శివుడు వెలసిన ఈ శివాలయాన్ని కూడా భక్తులు తప్పకుండా దర్శించుకోవాలి.

కుసుమ హరినాథ బాబా మందిరం
శివాలయం నుంచి మెట్లు ఎక్కిపైకి వెళ్తే కుసుమ హరినాథ బాబా మందిరం ఉంటుంది. ఈ మందిరంలో కుసుమకుమారి, హరినాథ బాబాల పాలరాతి విగ్రహాలు ఉన్నాయి.

రంగనాయకస్వామి ఆలయం
హరినాథ బాబా మందిరం నుంచి మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్తే రంగనాయకస్వామి దేవాలయం కనబడుతుంది. రంగనాథుడు శేష పర్యంకం పవళించి ఉంటాడు. ప్రతి ఏటా ఈ స్వామికి కల్యాణోత్సవాలు, తిరువీధి సేవలు జరుగుతాయి.

రామదాసు ధ్యాన మందిరం
రంగనాయకస్వామి గుట్టపై రామదాసు స్మృతి చిహ్నంగా రామదాసు ధ్యాన మందిరం ఉంటుంది. ప్రధాన ద్వారం లోనే రామదాసు శిలా విగ్రహం దర్శనమిస్తుంది. విశాలమైన ఈ ధ్యాన మందిరం గోడలన్నీ రామదాసు కీర్తనలు, దాశరథి శతకం చెక్కిన శిలాఫలకాల తో నిండి ఉన్నాయి. భద్రాద్రి పుర విశేషాల్లో ఇది తప్పక దర్శించాల్సిన కట్టడం. ఈ ప్రదేశంలోనే కుటీరం నిర్మించుకొని రామదాసు శేష జీవితాన్ని గడిపి తరలించినట్లు పెద్దలు చెబుతారు.

అంబా సత్రం
రామాలయం ముందు నాలుగైదు మెట్లు దిగి దక్షిణం వైపు మెట్లు దిగితే అంబా సత్రం ఉంటుంది. నరసింహ దాసుగారు ఆరాధించిన శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ దివ్య మూర్తులను ఇక్కడ దర్శించవచ్చు.

గోవిందరాజస్వామి ఆలయం
రాజ వీధిలో విశ్రాంతి మండపం నుంచి కొంత దూరం సాగితే గోవిందరాజస్వామి దేవాలయం కనిపిస్తుంది. భద్రాద్రి రాముడు సీతా లక్ష్మణ సమేతుడై తిరువీధి సేవకు బయలుదేరి ఊరేగింపుగా వస్తూ దారిపొడవునా హారతులు అందుకుంటూ ఈ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో కొద్దిసేపు విశ్రమిస్తాడని అంటారు.

దాసాంజనేయ స్వామి
తాత గుడికి అభిముఖంగా దాసాంజనేయ స్వామి ఆలయం ఉంది. శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేతుడైన శ్రీరాముడు తిరువీధి సేవకి వెళ్ళేటప్పుడు, వచ్చేటప్పుడు దాసాంజనేయ స్వామిని తనివితీరా దర్శించుకుంటాడంట! ప్రతి మంగళవారం ఇక్కడ భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.

అభయాంజనేయస్వామి దేవాలయం
గోదావరి వంతెన దాటి వెళితే అక్కడే అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. ఆ పక్కనే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం కూడా ఉంటుంది.

ఇవేనండి భద్రాచలం విశేషాలు! మరి రామయ్య కల్యాణానికి వెళ్లినప్పుడు ఇవన్నీ మర్చిపోకుండా దర్శిద్దాం. ఆ అనుభూతులను వచ్చే శ్రీరామనవమి వరకు మనసారా స్మరిద్దాం.

జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

