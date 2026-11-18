నేటి నుంచి మండల పూజలు- ఈ సమయంలో అయ్యప్పలు పాటించాల్సిన నియమాలు ఇవే!
Sabarimala Mandala Pooja Mahotsavam : శబరిమల ఆలయం ఎప్పుడు తెరిచి ఉంటుంది? ఏ రోజుల్లో అయ్యప్పను దర్శించుకోవచ్చు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 18, 2026 at 3:00 AM IST
హరిహర క్షేత్రం శబరిమల ఇతర క్షేత్రాల వల్లే ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం తెరిచే సంప్రదాయం ఉండదు. శబరిమల క్షేత్ర సంప్రదాయాలని చాలా విభిన్నమైనవి, ప్రత్యేకమైనవి. ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించడం కూడా అందరికీ సాధ్యం కాదు. అయ్యప్ప మాల ధరించి, మండల రోజులు దీక్షాధారులై కఠిన నియమాలతో పాదచారులై పంబ నదిని దాటి, 18 మెట్లు ఎక్కిన వారికి మాత్రమే అయ్యప్పను దర్శించే అదృష్టం ఉంటుంది. అయితే శబరిమల ఆలయం ఎప్పుడు తెరచి ఉంటుంది? ఏ రోజుల్లో అయ్యప్పను దర్శించుకోవచ్చు అనే వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఏడాదిలో జరిగే ముఖ్య ఉత్సవాలు
ఏడాదిలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో మాత్రమే అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం లభిస్తుంది. సాధారణ రోజుల్లో ఆలయం మూసి ఉంటుంది. కానీ ప్రతి మలయాళ నెలలో మొదటి 5 రోజులు పూజల నిమిత్తం ఆలయాన్ని తెరుస్తారు. ప్రతి నెల మాసపూజ సమయాల్లోనూ, విషు పర్వదినం రోజు, ఓనం పూజ, మండల పూజ, మకర విళక్కు అంటే సంక్రాంతి సందర్భంగా జరిగే జ్యోతి దర్శనం తదితర ఉత్సవాలు శబరిమలలో ఒక ఏడాదిలో జరిగే ముఖ్య ఉత్సవాలు.
మండల పూజలు
ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో అంటే కార్తిక మాసంలో 41 రోజుల పాటు మండల పూజలు జరుగుతాయి. చివరి రోజు ప్రత్యేక పూజ నిర్వహిస్తారు. సాధారణంగా ఈ తేదీలు మలయాళ పంచాంగాన్ని అనుసరించి నిర్ణయిస్తారు. ఈ ఏడాది మండల పూజల కోసం ఆలయం నవంబర్ 16న తెరచుకోనుంది. మండల మాసం నవంబర్ 17న ప్రారంభమై డిసెంబర్ 27 వరకు కొనసాగుతుందని ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు. మండల పూజ మహోత్సవానికి ముందుగా ట్రావెన్కోర్ రాజవంశీయులు స్వామివారికి బంగారు ఆభరణాన్ని తయారు చేయిస్తారు. మండల పూజ ప్రారంభం రోజు ఈ ఆభరణాన్ని స్వామివారికి అలంకరించడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.
మండల పూజ విశేషాలు
శబరిమలకు అయ్యప్పమాల ధరించి, దీక్షాధారులై వెళ్లే భక్తులు మండలం పాటు దీక్ష వహిస్తారు. ఇదే సమయంలో అయ్యప్ప స్వామి క్షేత్రంలో కూడా మండల పూజలు జరుగుతాయి. ఈ పవిత్ర కాలంలో భక్తులు 41 రోజుల పాటు మండల దీక్షను ఆచరిస్తారు. అయ్యప్ప మాలను ధరించి, బ్రహ్మచర్యం, సాత్విక ఆహారం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, నిత్య పూజలు, భజనలు, హరిహరసుతుని నామస్మరణతో ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడుపుతారు. అయ్యప్ప స్వామి మాలను గురుస్వామి చేతుల మీదుగా ధరించడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం దేవాలయాలను సందర్శించి పూజలు చేయడం దీక్షలో భాగంగా తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి.
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
అయ్యప్ప దీక్షాధారులు కొన్ని నియమాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఇందులో భాగంగా సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే స్వీకరించడం, కోపం, అసూయ, అహంకారాలకు దూరంగా ఉండటం ప్రధానం. అలాగే సత్యం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస వంటివి పాటించడం కూడా ముఖ్యమే
అయ్యప్ప శరణుఘోష
అయ్యప్ప దీక్షాధారులు నిరంతరం స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అనే నామస్మరణ చేయడం వల్ల దీక్షలో ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. మండల దీక్ష అనేది కేవలం నలభై ఒక్క రోజుల పాటు పాటించే నియమం మాత్రమే కాదు. అది మనిషి తన మనస్సును పవిత్రం చేసుకొని, కోరికలను అదుపులో ఉంచుకొని, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని అలవర్చుకొని, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితాన్ని గడపడానికి చేసే ఒక ఆధ్యాత్మిక సాధనగా ఉపకరిస్తుంది.
అయ్యప్ప దీక్షలో పరమార్ధం
అయ్యప్ప మండల దీక్ష ద్వారా సహనం, భక్తి, వినయం, సమానత్వ భావనలను అలవర్చుకుంటూ అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి భగవంతుని సన్నిధికి చేరువ కావడమే అసలైన లక్ష్యం. పంబను దాటి స్వామి సన్నిధికి చేరే ప్రయాణం కంటే మనలోని చెడు ఆలోచనలను జయించి మనస్సును దైవమయం చేసుకోవడమే నిజమైన అయ్యప్ప దీక్ష! ఇదే అయ్యప్ప దీక్షలోని అసలైన అంతరార్ధం.
ఎవరు చేపట్టాలి?
అయ్యప్ప స్వామి మండల దీక్ష చేపట్టడానికి కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ అర్హులే! పసిపిల్లల నుంచి పండు ముదుసలి వరకు శక్తి, భక్తి ఉంటే అయ్యప్ప మాల ధరించవచ్చు. అయితే మహిళలకు మాత్రం వయోపరిమితి ఉంటుంది. 8 సంవత్సరాల లోపు అమ్మాయిలు, అరవై సంవత్సరాలు దాటిన స్త్రీలు మాత్రమే శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనానికి అర్హులు. భగవంతునిపై భక్తి ఎంత ప్రధానమో ఆలయ మర్యాదలు సంప్రదాయాలు పాటించడం కూడా అంతే ప్రధానం. ఆలయ మర్యాదలు గౌరవించడం అంటే భగవంతునిపై విశ్వాసాన్ని ప్రకటించడమే! ఈ కార్తిక మాసంలో అయ్యప్పను నేరుగా దర్శించలేకపోయిన దీక్షాధారులకు బిక్ష పెట్టినా, వారికి ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించినా, అయ్యప్ప అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావచ్చు.
స్వామియే శరణం అయ్యప్పా!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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