భోజనం చేసేటప్పుడు ఈ "నియమాలు" పాటిస్తే -  ఆయుష్షు పెరుగుతుందట!

Published : May 11, 2026 at 7:38 PM IST

Eating Rules as Per Puranas : మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సంపూర్ణమైన పోషకాహారం తీసుకోవడం చాలా అవసరం. సరైన ఆహారం తీసుకోవడమే కాదు తినేటప్పుడు పాటించే జాగ్రత్తలు కూడా ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఎవరైనా భోజనం చేసేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలు పాటించాలని బ్రహ్మ పురాణం చెబుతోంది. ఆ నియమాలు పాటిస్తూ భోజనం చేస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండడమే కాకుండా సంపూర్ణమైన శుభ ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్. అలాగే, భోజనం చేయడం వెనుక వైజ్ఞానిక రహస్యాలూ ఉన్నాయని.. అవి తెలుసుకుంటూ భోజనం చేయాలంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కాళ్లు, చేతులు కడుక్కోవాలి :

ఎవరైనా సరే అన్నం తినే ముందు కాళ్లు, చేతులు కడుక్కొని భోజనం చేయాలని బ్రహ్మ పురాణంలో చెప్పారు. సైన్స్ కూడా ఇదే చెబుతుంది. దీని వెనుక ఉన్న కారణం ఏంటంటే, మనం భోజనం చేసేటప్పుడు శ్వాస వేగంగా తీసుకుంటుంటాం. శ్వాసక్రియ రేటు పెరుగుతుంది. శ్వాసలు పెరగడం అనేది మీ ఆయుర్ధాయాన్ని తగ్గింపజేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి భగవంతుడు ఇన్ని శ్వాసలు అని నిర్దేశిస్తాడట. ఆ శ్వాసలు పూర్తైపోతే మనిషి శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు. అందుకే, ఆ శ్వాసలు పెరగకుండా సరైన స్థితిలో ఉండడానికి భోజనానికి ముందు కాళ్లు, చేతులు కడుక్కోవాలని బ్రహ్మ పురాణం చెబుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.

ఇక ఇదే విషయంపై సైన్స్ ఏం చెబుతుందంటే భోజనం చేసేటప్పుడు శరీరంలో మనకు విద్యుదయస్కాంత శక్తి పెరుగుతుంది. అదే మీరు భోజనానికి ముందు కాళ్లు, చేతులు వాష్ చేసుకున్నారంటే ముందుగానే శరీరం ఆ శక్తిని తగ్గింప చేస్తుంది. అందుకే, మీ ఆయుష్షు బాగుండాలంటే భోజనానికి ముందు కాళ్లు, చేతులు కడుక్కోవడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

అన్నం తినే ముందు ఎవరు కూడా చెప్పులు ధరించి భోజనం చేయరాదట. అలాగే, తలపాగా ధరించి అన్నం తినకూడదని కూడా బ్రహ్మ పురాణం చెబుతోంది. భోజనం చేసే ముందు అన్నానికి నమస్కారం చేసుకోవాలని.. ఆ తర్వాతే తినడం ప్రారంభించాలంటున్నారు.

పురాణాల్లో వడ్డించే పదార్థాల విషయంలో కూడా కొన్ని నియమాలు చెప్పారు. ఎప్పుడైనా సరే భోజనం చేసే ముందు వడ్డన చేసేవాళ్లు నెయ్యి, పాయసం ముందుగానే వడ్డించాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే అన్నం తినే ముందు ప్రారంభంలో తీపి తినాలని పురాణ వచనం. అందుకే, పాయసం, నెయ్యి ముందుగానే వడ్డించాలి. తీపి తిని భోజనం చేయాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

భోజనం ప్రారంభంలోనే చాలా మంది ఉప్పును ప్లేట్​లో వేసేస్తారు. కానీ, పురాణాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే.. ఉప్పును ప్రారంభంలో వడ్డించకూడదు. భోజనం చేస్తూ ఉన్న టైమ్​లో వచ్చి వడ్డించాలని పురాణ వచనం. అలాగే, కేవలం సాల్ట్ మాత్రమే వడ్డించకూడదు. భోజనం చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఇతర పదార్థాలతో కలిపి ఉప్పును వడ్డించాలి. ఇకపోతే భోజన సమయంలో పాలు పోసుకున్నాక పెరుగు వేసుకోవద్దు.

కరెంట్ పోతే తినవద్దు :

అదే విధంగా, వడ్డన చేసేవాళ్లు అన్నం, కూరలు, పప్పు వంటి వాటిని చేతితో కాకుండా గరిటెతో మాత్రమే వడ్డించాలని బ్రహ్మ పురాణం చెబుతుందంటున్నారు మాచిరాజు. బ్రహ్మపురాణంలో చెప్పిన ఈ నియమాలు పాటిస్తూ భోజనం స్వీకరించారంటే అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయంటున్నారు. అరటి ఆకులు వేసి భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు వాటి కొన అనేది మనం కూర్చున్నప్పుడు ఎడమ వైపునకు వచ్చేలా ఉండాలి.

రాత్రిపూట మనం భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి కరెంట్ పోతుంది. అటువంటప్పుడు చీకట్లో తినకూడదట. ఎప్పుడైనా సరే చీకటిలో భోజనం చేయరాదని.. మళ్లీ కరెంట్ వచ్చాక లేదా దీపం వెలిగించాక ఆ పళ్లెంను చేతిలో పట్టుకుని సూర్యుడిని స్మరించుకుంటూ, ఆయనకు నమస్కారం చేసి భోజనం ప్రారంభించాలంటున్నారు. కరెంట్ పోయిన సందర్భాల్లో మళ్లీ పవర్ వచ్చాక ప్లేట్​లో మిగిలిన అన్నంను మాత్రమే తినాలి. మరల కొత్తగా వడ్డించుకోకూడదని కూడా బ్రహ్మపురాణంలో చెప్పినట్లు మాచిరాజు చెబుతున్నారు.

ఈ తిథుల్లో ఇవి తినకూడదు :

  • బ్రహ్మపురాణం ప్రకారం కొన్ని తిథులలో కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తినకూడదని చెప్పారంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.
  • పాడ్యమి నాడు ఎప్పుడూ గుమ్మడికాయ తినకూడదట. అలాగే, అష్టమి రోజు కొబ్బరి తినకూడదని.. త్రయోదశి రోజు వంకాయ తినకూడదని కూడా పౌరాణిక గ్రంథాల్లో చెప్పారట.
  • అన్నం తినేటప్పుడు ప్రధానంగా బ్రహ్మ పురాణం ఏం చెప్పిందంటే.. శరీరానికి ఆహుతులు సమర్పించాలి. అంటే, మొదలుపెట్టడమే ముద్దలు ముద్దలుగా కాకుండా ముందు పంటికి తగలకుండా నాలుకపై కొన్ని మెతుకులు వేసుకుని తినాలి. దాన్ని శరీరానికి "ఆహుతులు" సమర్పించడం అంటారు. అలా ఐదు సార్లు చేతి వేళ్లను ఉపయోగించి మెతుకులు నాలుకపై వేసుకుని తినాలి. ఎందుకంటే చేతి వేళ్లలో పంచభూతాల శక్తి ఉంటుంది. అప్పుడు మనం వేసుకునే మెతుకులు శరీరాన్ని బాగా యాక్టివేట్ చేస్తాయి. అలా చేసిన తర్వాత అన్నం తినడం వల్ల శరీరం అనేది ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుందని బ్రహ్మ పురాణంలో చెప్పారు.
  • అలాగే, భోజనం చేసిన వెంటనే నిద్రపోకూడదు. అన్నం తిన్నాక కనీసం 100 అడుగులు వేస్తే చాలా మంచిదంటున్నారు. దాని వల్ల ఆరోగ్యపరంగా విశేష ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని చెబుతున్నారు.
  • భోజనం పూర్తైన తర్వాత ఐదుగురిని స్మరించుకోవాలి. ఎవరెవరంటే అంగారకుడు, అగస్త్య మహర్షి, పావకుడు(అగ్ని దేవుడు), సూర్యుడు, అశ్వినీ దేవతలు ఈ ఐదుగురిని స్మరించుకుంటూ నాభి మీద చేతితో రుద్దుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా భోజనం చాలా త్వరగా జీర్ణమవుతుందంటున్నారు.
  • భోజనం చేసేటప్పుడు బ్రహ్మ పురాణంలో పైన పేర్కొన్న ఈ నియమాలను పాటించడం ద్వారా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండడమే కాకుండా సమస్త శుభ ఫలితాలను సిద్ధింప చేసుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

