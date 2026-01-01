ప్రపంచమంతటికీ జనవరి ఒకటే న్యూ ఇయర్ ఎందుకు?
రోమ్ నుంచి గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ వరకూ ఆసక్తికర కథ!
Published : January 1, 2026 at 5:00 AM IST
New Year Celebrations: పాత ఎప్పుడు బోర్! కొత్త ఎప్పుడు ఆసక్తి. ఇదే కదా మానవ నైజం. కానీ పాత అనుభవాలను పోగు చేసుకుంటూ కొత్త మార్గంలో పయనించడమే జీవిత పరమార్ధం. మరో కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసింది! గత సంవత్సరం ఏమి సాధించామో తెలీదు కానీ కొత్త సంవత్సరానికి ఘనంగా స్వాగతం చెప్పడానికి మాత్రం అందరం సిద్ధమయ్యాం. మరి ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆనందంగా ఎలా మలచుకోవాలో ఈ కథనంలో చూసేద్దాం.
జనవరి 1నే న్యూ ఇయర్ ఎందుకు?
ప్రపంచానికి జనవరి 1న కొత్త సంవత్సరం మొదలవుతుంది. తెలుగు వారికి ఉగాది నుంచి నూతన సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతుంది. అలాగే భాషను అనుసరించి, ప్రాంతాన్ని అనుసరించి వేరు వేరుగా నూతన సంవత్సరాన్ని జరుపుకున్నప్పటికీ జనవరి 1కి ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. మొదట్లో రోమ్ ప్రజలు జనవరి 1ని నూతన సంవత్సరానికి ఆరంభంగా గుర్తించారు. కానీ క్రీస్తు శకం వచ్చాక యూరప్ లో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. క్రైస్తవ ప్రభావం ఎక్కువ కావడంతో జనవరి 1ని తొలగించి క్రీస్తు పుట్టిన డిసెంబర్ 25 ను నూతన సంవత్సరానికి ఆరంభ తేదీగా మార్చారు. అయితే జూలియస్ క్యాలెండర్ లో పలు లోపాలు గుర్తించిన పోప్ గ్రెగొరీ XXIL క్యాలెండర్ లో స్వల్ప మార్పులు చేసి గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ ప్రవేశ పెట్టారు. ప్రారంభంలో కొంతమంది ఈ క్యాలెండర్ ను ఆమోదించక పోయినప్పటికీ వాడకంలో ఉన్న సౌలభ్యం కారణంగా ప్రపంచ దేశాలన్నీ గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ ను అనుసరించడం మొదలు పెట్టాయి. అన్ని దేశాలు ముక్తకంఠంతో జనవరి 1న న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి ఒప్పుకున్నాయి. ఇది జనవరి 1న న్యూ ఇయర్ జరుపుకోవడం వెనుక ఉన్న కథ.
హద్దులో ఉంటేనే ముద్దు
జనవరి 1న న్యూ ఇయర్ వేడుకలు ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామో తెలిసింది కదా! మరి ఈ వేడుకలు ఎలా జరుపుకోవాలి చూద్దాం. న్యూ ఇయర్ అంటేనే పార్టీ! పార్టీ చేసుకోవడం, ఎంజాయ్ చేయడంలో తప్పులేదు. కానీ మన పురాణాలలో 'అతి సర్వత్ర వర్జయేత్' అని.... ఒక సూక్తి ఉంది. అంటే ఏదైనా శృతి మించితే ప్రమాదమే! పార్టీ జరుపుకునే వారు ఈ ఒక్క విషయం మనసులో ఉంచుకోవాలి. ఏదైనా హద్దుల్లో ఉన్నప్పుడే ఆనందం. హద్దు మీరితే ప్రమాదమే!
నవ్యతకు నాంది పలుకుదాం
కొత్త సంవత్సరం వస్తోందంటే చాలు ఈ ఏడాది అది చేసేయాలి.... ఇది చేసేయాలి... అని అనుకోవడం.... ఏడాది చివరకు వచ్చేసరికి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమి ఉండదు. దీనినే ఆరంభ శూరత్వం అంటారు. అందుకే ముందుగా మన ఆశయాలు ఏంటి? అందుకోసం ఏమి చేయాలి? అని ఒక స్పష్టమైన విధానాన్ని రూపొందించుకోవాలి. అందులో ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉండవచ్చో అంచనా వేయాలి. ఆ ఆటంకాలు ఎలా అధిగమించాలో కూడా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలి. అప్పుడే మన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం సులభం అవుతుంది.
కొత్తకు స్వాగతం, పాతకు వందనం
ఒక సినీ కవి చెప్పినట్లు కొత్తను ఎప్పుడూ స్వాగతిచాలి. అలాగని పాతను విడిచి పెట్టకూడదు. పాత అనుభవాలనే సోపానాలుగా చేసుకుని నూతన శిఖరాలను అధిరోహించాలి. అప్పుడే ప్రతి సంవత్సరం నూతనంగా ఉంటుంది. అదే నిజమైన 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్' అవుతుంది. నూతన సంవత్సరానికి గ్రాండ్ పార్టీతో స్వాగతం చెప్పేద్దాం. కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ఇష్ట దైవాన్ని స్మరిద్దాం. రాబోయే సంవత్సరంలో అన్ని శుభాలే జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం.
అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం