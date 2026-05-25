రోళ్లు పగిలే ఎండల వెనుక ఉన్న జ్యోతిష రహస్యం- రోహిణి కార్తె విశిష్టత ఇదే!
తెలుగు పంచాంగంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం కలిగిన రోహిణి కార్తె- దీని విశిష్టత, వాతావరణ మార్పులతో దాని సంబంధం- ఈ సమయంలో పాటించాల్సిన ఆచారాలు, జాగ్రత్తలు మీ కోసం!
Published : May 25, 2026 at 3:06 AM IST
Rohini Karte Significance : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఒక ఏడాదిలో 27 కార్తెలు ఉంటాయి. పూర్వకాలంలో రైతులు ఈ కార్తెల ఆధారంగానే వర్షాలు అంచనా వేసి పంటలు పండించే వారు. వాతావరణంలో మార్పులు కూడా కార్తెలకు అనుగుణంగానే జరుగుతాయి. పూర్వం మన పెద్దలు కూడా ఏ కార్తెలు ఎలా ఉంటుందో ఠక్కున చెప్పేసే వారు. ఈ క్రమంలో వేసవి కాలంలో వచ్చే రోహిణి కార్తెలో రోళ్లు సైతం పగిలేంత ఎండలు ఉంటాయని వారు ఆ రోజుల్లోనే విశ్లేషించి చెప్పేవారు. మే 25, సోమవారం నుంచి రోహిణి కార్తె ప్రవేశిస్తున్న సందర్భంగా అసలు కార్తెలు ఎలా ఏర్పడతాయి? రోహిణి కార్తె విశిష్టత ఏమిటి? కార్తెలకు వాతావరణ మార్పులకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
కార్తె అంటే ఏమిటి కార్తెలు ఎలా ఏర్పడతాయి?
భారతీయ జ్యోతిషశాస్త్రం, వ్యవసాయ ఆధారిత పంచాంగం ప్రకారం సూర్యుడు ఒక నిర్దిష్ట నక్షత్రంలో సంచరించే కాలాన్ని కార్తె అంటారు. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మనకు మొత్తం 27 నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. సూర్యుడు ఒక్కో నక్షత్రంలో ప్రవేశించి ఆ నక్షత్రంలోనే సుమారు 13 నుంచి 14 రోజుల పాటు ఉంటాడు. ఈ 14 రోజుల కాలాన్ని ఒక కార్తెగా పేర్కొంటారు. సూర్యుడు ఏ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తే ఆ నక్షత్రం పేరుతో కార్తె ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రకారంగా చూస్తే ఒక ఏడాదిలో మొత్తం 27 కార్తెలు ఉంటాయి.
కార్తెలకు అనుగుణంగా వాతావరణ మార్పులు ఉంటాయా?
పూర్వం మన పెద్దలకు శాస్త్రీయ జ్ఞానం అంతగా లేకపోయినా వారి అనుభవంతోనే వాతావరణాన్ని అంచనా వేసి ఈ సమయంలో ఇలా ఉంటుందని కచ్చితంగా చెప్పగలిగే వారు. నేటి ఆధునిక యుగంలో భూతాపం పెరగడం వల్ల వాతావరణంలో కొన్ని అసహజ మార్పులు ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ భాగం వాతావరణం మార్పులు కార్తెలను అనుసరించే ఉండటాన్ని గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకు రోహిణి కార్తెలో రోళ్లు పగులుతాయని, వర్షాకాలంలో వచ్చే జ్యేష్ఠ కార్తె జడిపిస్తుందని, మూల కార్తె ముంచెత్తుతుందని ఇలా ఆయా కార్తెల్లో ఏర్పడే వాతావరణ మార్పులను అనుసరించి ఈ సామెతలు పుట్టాయి. ఈ సందర్భంగా అసలు రోహిణి కార్తె విశిష్టత ఏమిటి? ఆ సమయంలో వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల గురించి తెలుసుకుందాం.
రోహిణి కార్తె విశిష్టత
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రంలో ప్రవేశించడంతో మొదలయ్యే రోహిణి కార్తె తిరిగి సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించే వరకు దాదాపు 15 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. రోహిణి కార్తె అనేది హిందూ జ్యోతిష, వ్యవసాయ పంచాంగాల ప్రకారం ఎండలు అత్యంత తీవ్రంగా ఉండే సమయం. ఈ సమయంలో రోళ్లు పగిలేంత ఎండలు, వడగాలులు, ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఈ ఏడాది రోహిణి కార్తె ఎప్పటి నుంచి?
ఈ ఏడాది మే 25 సోమవారం నుంచి రోహిణి కార్తె ప్రారంభమై, తిరిగి జూన్ 7, ఆదివారం వరకు కొనసాగుతుంది. జూన్ 8, సోమవారం నుంచి మృగశిర కార్తె ప్రారంభం అవుతుంది.
రోహిణి కార్తెలో ఎండలు ఎక్కువ ఎందుకు?
రోహిణి కార్తెలో భూమిపై సూర్యకిరణాలు నిటారుగా పడటం వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతం పెరుగుతాయి. సకల జీవరాశి ఈ తీవ్రమైన వేడిమికి అల్లాడిపోతుంది. వ్యవసాయ రీత్యా వర్షాకాలానికి ముందు నేలను సిద్ధం చేయడానికి, కొన్ని ప్రత్యేక రకాల వరి నార్లు పోయడానికి ఈ కార్తెను వ్యవసాయంలో ముఖ్యమైన కాలంగా భావిస్తారు.
పురాణ విశ్వాసాలు
విష్ణు పురాణంలో కూడా రోహిణి కార్తె తీవ్రత గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. రోహిణి కార్తె ఎండల తీవ్రతను తట్టుకోవడం సామాన్యం కాదని, ఈ కష్టాన్ని భరించడం వల్ల పూర్వ జన్మ పాపాలు హరించి, దైవానుగ్రహాన్ని పొందవచ్చునని పురాణ వచనం.
భయపెట్టే రోహిణి కార్తె ఎండలు
రోహిణి కార్తెలో సూర్యభగవానుడు భగ భగ మండిపోతూ ఉంటాడు. నాలుగు నెలలుగా వచ్చే వేడి గాలులు ఒక ఎత్తు అయితే, కేవలం రోహిణి కార్తె సమయంలో మాత్రం నేరుగా రోళ్లు పగిలేంత ఎండలు పెరిగిపోతాయి. ఈ పక్షం రోజుల్లో సూర్యుని తీవ్రత తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుని, మృగశిర కార్తె నుంచి కొద్ది కొద్దిగా క్రమంగా తగ్గుతుంది.
రోహిణి కార్తెలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండే రోహిణి కార్తెలో వీలైనంత వరకు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు నీడ పట్టున ఉండటం మంచిది. ఈ పదిహేను రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ సూర్యోదయం సమయంలో సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించి ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం, సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల సూర్యుని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.
ఆరోగ్య ప్రదాత
ప్రతిరోజూ "ఓం సూర్యాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల ఎండ వల్ల కలిగే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
ఈ దానాలు శ్రేష్ఠం
సూర్య తాపం అధికంగా ఉండే రోహిణి కార్తెలో నీటితో నిండిన కుండను దానం చేయడం, చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి మజ్జిగ, మంచినీరు పంపిణీ చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదమని శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాగే మామిడి పండ్లు, పాదరక్షలు, గొడుగులు దానం చేయడం కూడా మంచిది.
గ్రహ దోషాలు తొలగించే శ్రీకృష్ణుని పూజ
శ్రీకృష్ణుని జన్మ నక్షత్రం రోహిణి నక్షత్రం కాబట్టి సూర్యుడు రోహిణి కార్తెలో సంచరించే రోహిణి కార్తె సమయంలో ప్రతిరోజూ బాల కృష్ణుని పూజించడం శుభప్రదం. కృష్ణుని విగ్రహానికి కర్పూరం లేదా చందనం పూయడం, తీపి పదార్థాలు నివేదించడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగి శాంతి కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ రోహిణి కార్తెలో మనం కూడా శాస్త్రం చెప్పినట్లుగా నడుచుకుంటూ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
