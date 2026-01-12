శివలింగంపై ఎప్పుడూ గంగాజలం ఊరుతూనే- శ్రీశైలానికి తూర్పు ద్వారంగా పిలిచే శైవ క్షేత్రం ఎక్కడుందంటే?
లలితా సహస్ర నామం పుట్టింది కూడా ఆ క్షేత్రంలోనే - బాల త్రిపుర సుందరీ దేవిగా దర్శనమిచ్చే పార్వతీ దేవి!
Tripurantakam Temple Significance : ప్రముఖ జ్యోతిర్లింగాలు సహా దక్షిణ భారతదేశాన ప్రసిద్ధి చెందిన శైవ క్షేత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇటు పంచారామాలతో పాటు పంచ భూత లింగంగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీకాళహస్తి, అలాగే ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగంగా పేరొందిన శ్రీశైలంతో పాటు ఎన్నో విశిష్ఠ శివాలయాలు భక్తులకు కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైన శ్రీశైలానికి తూర్పు ద్వారంగా ప్రసిద్ధి చెందిన అత్యంత మహిమాన్విత శివాలయం త్రిపురాంతకం క్షేత్రం. ఈ కథనంలో త్రిపురాంతకం క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆలయానికి సంబంధించి పూర్తి విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
త్రిపురాంతకం ఎక్కడుంది?
త్రిపురాసుర సంహారంలో పార్వతీదేవి ధనుస్సుగా నిలిచి అండగా ఉంటే, ఆ రాక్షసులను పరమేశ్వరుడు సంహరిస్తాడు. అలా త్రిపురాసుర సంహారం సందర్భంగా పార్వతీ పరమేశ్వరుల సంగమ స్థలమే ఈ త్రిపురాంతకమని పూర్వీకులు చెబుతున్నారు. ఈ త్రిపురాంతక క్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది. ఈ కోవెల్లో శివుడు త్రిపురాంతకేశ్వరుడిగా వెలిసి ఉండగా పార్వతి దేవి బాలాత్రిపుర సుందరీ దేవిగా వెలసి భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.
త్రిపురాంతకం పేరు ఇలా వచ్చింది?
శైవ శాక్తేయ క్షేత్రాలలో త్రిపురాంతకం అత్యంత మహిమాన్వితమైనది. 11 వ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ ఆలయం ప్రముఖ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం శ్రీశైలానికి తూర్పు ద్వారం గా ప్రసిద్ధి చెందింది. త్రిపురాసురుణ్ణి సంహరించిన ప్రాంతం కావడంతో ఈ క్షేత్రాన్ని మొదట్లో 'త్రిపుర హంతకం' అనేవారు. కాలక్రమేణా అదే త్రిపురాంతకంగా మారింది.
ఆలయ విశేషాలు
త్రిపురాంతకంలో శివాలయం శ్రీ చక్రాకారంలో ఉండడం విశేషం. తూర్పు ముఖంగా ఉన్న ఆలయానికి నాలుగు వైపులా గోపురాలు కలిగి ఉండటం విశేషం. గర్భాలయంలో శివుడు లింగ రూపంలో కొలువై ఉన్నాడు. స్వామికి ఇరువైపులా ద్వారపాలకులైన భద్రుడు, వీరభద్రుడు కొలువై ఉన్నారు. ఇక్కడున్న శివ లింగం ఊర్థ్వ భాగాన ఒక అంగుళం లోతు గల గుంట ఉంటుంది. ఆ గుంటలో ఎల్లప్పుడూ గంగా జలం ఊరుతూ ఉండటం విశేషం.
బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి ఆలయం
స్వామి వారి ఆలయానికి ఎడమవైపు బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవికి ప్రత్యేకమైన గుడి ఉంది. అందులో అమ్మవారు త్రిశూలం, డమరుకం ధరించి చతుర్భుజాలతో దర్శనమిస్తారు. ఇక్కడ అమ్మవారు చిదగ్ని గుండంలో కొలువై ఉండటం ప్రత్యేకత. రాక్షస సంహారం తర్వాత అమ్మవారు ఆగ్రహజ్వాలతో భయంకరమైన రూపంతో ఉండడంతో ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన ఆదిశంకరులు శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించి అందులో అమ్మవారి ఆగ్రహాన్ని బంధించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఇక్కడే లలితా సహస్రనామం పుట్టింది
పురాణాల ప్రకారం త్రిపురాంతకం క్షేత్రంలోనే లలితా సహస్రనామం పుట్టిందని తెలుస్తోంది. త్రిపురాంతకం నుంచి శ్రీశైలానికి ఒక బిల మార్గం ఉందని అంటారు. అలాగే కాశీలో తప్ప మరెక్కడా కనిపించని కదంబ వృక్షాలు కూడా ఇక్కడ కనిపించడం విశేషం. కాకతీయుల కాలం నాటి ఈ క్షేత్రం ఎటు చూసినా అద్భుత శిల్ప కళాసంపదకు తార్కాణంగా నిలుస్తుంది.
ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో సందడిగా
దేవి నవరాత్రులు, మహాశివరాత్రి పర్వదినం, కార్తిక మాసంలో త్రిపురాంతకం క్షేత్రం భక్త జన సందోహంగా మారుతుంది. ఈ పర్వదినాల్లో స్థానికంగానే కాకుండా, దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు ఈ క్షేత్రానికి తండోపతండాలుగా తరలి వస్తారు. జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన క్షేత్రం త్రిపురాంతకం. ఓం నమః శివాయ! శ్రీ మాత్రే నమః!
