గురువారం సాయిబాబాను ఎందుకు పూజించాలి? సచ్చరిత్రలో చెప్పిన ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఇదే!
గురువారం సాయినాథుని పూజించడం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక కారణాలు- శిర్డీలో జరిగే ప్రత్యేక పూజలు, ఇంట్లో ఎలా పూజించాలో తెలుసా?
Published : May 14, 2026 at 5:31 AM IST
Importance of Saibaba Puja on Thursday : దైవం మానుష రూపంలో వెలసిన అవతారమే సద్గురు సాయినాథుడు. ఎందరో అవతార పురుషులు ఈ భూమిపై అవతరించి జ్ఞానబోధ చేసి తమ మహిమల ద్వారా భగవంతుని దర్శింపజేసి తరించారు. అలాంటి అవతార పురుషుల్లో శిర్డీ సాయినాథుడు కూడా ఒకరు. గురు దత్తాత్రేయ స్వామి అవతారంగా ఈ భూమిపై అవతరించిన శిర్డీ సాయినాథుని మహిమలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. గురువారం సాయిబాబాను పూజించడానికి పవిత్రమైన రోజని సాయి సచ్చరిత్రలో వివరించి ఉంది.
ఆధ్యాత్మిక గురువు
శిర్డీలో వెలసిన సాయినాథుడు మానవాళికి దిశానిర్దేశం చేసిన ఆధ్యాత్మిక గురువుగా పూజలందుకున్నాడు. అన్ని మతాలు ఒకటేనని, ప్రతి మతం కొలిచే దైవం రూపం వేరైనా పరమాత్మ ఒక్కడేనని ప్రబోధించాడు. శిర్డీ సాయి బోధించి, ప్రచారం చేసిన సిద్ధాంతాలు, ఆశయాలు దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక సాయిబాబా ఆలయాల స్థాపనకు దారితీశాయి. విశేషమేమిటంటే సాయినాథుని భక్తులలో అన్ని మతాల వాళ్లు ఉంటారు. 'సబ్ కా మాలిక్ ఏ హై' అనే నినాదంతో అందరికీ ఆరాధ్య దైవంగా మారిన శిర్డీ సాయిబాబాను పూజించడానికి గురువారమే ఎందుకు ప్రత్యేకం? సాయిబాబాకు, గురువారంకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
గురువుల 'వరం' - గురువారం
దేవగురువు బృహస్పతి వరాలను కురిపించే వారం గురువారం. సాయిబాబాను ప్రతిరోజూ పూజించగలిగినప్పటికీ, ఆయనను పూజించడానికి గురువారం అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. దీని వెనుక ఉన్న కారణమేంటో చూద్దాం. హిందూ పురాణాల ప్రకారం దేవగురువు బృహస్పతికి గురువారం ప్రీతికరమైన రోజు. నిజానికి గురువారం జ్ఞానం, శ్రేయస్సు, సానుకూల శక్తితో ముడిపడి ఉంటుంది. సాయిబాబా ప్రజలకు ప్రేమ, కరుణ, సేవ అనే సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేసినందున, ఆయనను కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువుగా పరిగణిస్తారు. అందువల్లనే గురువారం సాయినాథుని పూజించడానికి ఉత్తమమైన రోజుగా భావిస్తారు.
శిర్డీలో గురువారం మరీ ప్రత్యేకం!
శిర్డీలో ప్రతి గురువారం సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. సాయిబాబా పల్లకి ఉత్సవం కూడా గురువారం రోజు మాత్రమే జరుగుతుంది. ప్రతి గురువారం వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొనే ఈ పల్లకీ ఉత్సవం ద్వారకామాయి వద్ద ప్రారంభమై సాయి సమాధి ఆలయం వద్ద ముగుస్తుంది. సాయిబాబా భక్తులు భజనలు, భక్తి గీతాలు ఆలపిస్తుండగా, పూలతో అలంకరించిన పల్లకీలో సాయిబాబా విగ్రహాన్ని మోసుకెళ్లే ఈ మహత్తర ఊరేగింపుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు. ఈ పల్లకీ యాత్ర సాయిబాబా పట్ల ఉన్న భక్తికి, ప్రేమకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
గురువారం సాయిబాబాను ఎలా పూజించాలి?
ప్రతి గురువారం సాయినాథుని పూజించడం వలన చేపట్టిన పనుల్లో సానుకూలత పెరుగుతుందని విశ్వాసం. గురువారం రోజు సాయిబాబాను పూజించే వారు ఉపవాసం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు సాయిబాబా తన భక్తులు ఉపవాసం చేయవద్దని అనేక సందర్భాలలో చెప్పినట్లుగా సాయి సచ్చరిత్రలో వివరించి ఉంది. అయితే సాయిబాబా పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఏమి తినకుండా ఉంటే చాలు.
సాయిబాబా పూజా విధానం
గురువారం రోజు ఉదయాన్నే తలారా స్నానం చేసి పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. గురువారం గురు గ్రహ అనుకూలత కలిగించే పసుపు రంగు కానీ, లేత రంగు దుస్తులు ధరించడం మంచిది. ఇంట్లోనే పూజ చేసుకునే వారు సాయిబాబా విగ్రహం లేదా చిత్రపటం ముందు దీపం వెలిగించాలి. సాయిబాబాకు పసుపు రంగు పువ్వులను సమర్పించాలి. సాయి అష్టోత్తరాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో పఠించాలి. సాయి సచ్చరిత్రలో ఏదైనా ఒక అధ్యాయం చదువుకుంటే మంచిది. చివరలో సాయి చాలీసా పఠించాలి. అనంతరం బాబా వారికి సాత్వికమైన ప్రసాదాలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. పళ్లు, కొబ్బరికాయ, కలకండ, అటుకులు, బూందీ లడ్డులు, నిమ్మకాయ పులిహోర వంటి నైవేద్యాలు సాయికి ప్రీతికరం.
సాయి హారతులు
అనంతరం కర్పూర నీరాజనం ఇస్తూ సాయి హారతులు పాడుకోవాలి. పూజ పూర్తయ్యాక సాయికి నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదాలు నలుగురికి పంచి పెట్టాలి. అనంతరం ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. ఈ విధంగా ఒక నియమం ప్రకారం 5, 9, 11 గురువారాలు సాయిబాబాను పూజిస్తే క్లిష్టమైన కార్యాలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయని విశ్వాసం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
