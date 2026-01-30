ETV Bharat / spiritual

జాతకంలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నాడా? ఈ పరిహారాలతో సమస్యలు తొలగిపోతాయ్!

జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం జాతకంలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు గోమాతను పూజించడం వల్ల కలిగే లాభాలు!

Remedies For Venus Favor
Remedies For Venus Favor (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 4:50 AM IST

Remedies For Venus Favor : జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనం వ్యక్తుల జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. గతంలో లేదా భవిష్యత్తులో జరగబోయే పరిణామాలను గ్రహాల కదలిక ఆధారంగా అంచనా వేయొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో సూర్యుడు తర్వాత రెండో అతిపెద్ద గ్రహం శుక్రుడు. అంతేకాకుండా శుక్రగ్రహం సూర్యుడు, చంద్రుడు తర్వాత అత్యంత ప్రకాశవంతమైన గ్రహంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. శుక్రుడు భోగాలకు, విలాసాలకు, ధన సంపదలకు అధిపతి. అయితే జాతకరీత్యా శుక్రగ్రహం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుందో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

భోగాలు ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించే శుక్రుడు
నవగ్రహాల్లో సూర్యుడు, చంద్రుడు తర్వాత అంతటి ప్రకాశవంతమైన గ్రహం శుక్రుడు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం వృషభం, తుల రాశులకు శుక్రుడు అధిపతి. శుక్రగ్రహాన్ని సమాజంలో గౌరవం, సమానత్వం, ఆనందం, కీర్తి, వైవాహిక ఆనందం, విలాసాలకు సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సంపదకు సంబంధించిన అంశాలు, భౌతిక ఆనందాలు, వివాహ బంధానికి సంబంధించి అంశాలను శుక్రగ్రహం కదలిక ఆధారంగా అంచనా వేస్తారు. ఒక వేళ వ్యక్తుల జాతకంలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నట్లైతే ఈ కింద చెప్పిన పరిహారాలు పాటించాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.

శుభ గ్రహం
శుక్రుని శుభ గ్రహమని కూడా అంటారు. శుక్రగ్రహం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వైవాహిక ఆనందం, సామాజిక గౌరవం, ఆనందాన్ని సూచిస్తుంది. ఎవరి జాతకంలో అయినా శుక్రుడు బలహీనంగా ఉంటే కొన్ని పరిహారాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. వాటిలో ఆవును పూజిచడం, శ్రీహరిని ఆరాధించడం, తులసి కోటకు పూజ చేయడం లాంటివి చేయాలి.

ప్రేమ గ్రహం
జాతకంలో శుక్రుడు బలంగా ఉన్నట్లయితే ఏ పని తలపెట్టినా అందులో విజయం సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా వీరి వైవాహిక జీవితాలు కూడా ఒడిదుడుకులు లేకుండా సజావుగా సాగుతాయి. అందుకే దీన్ని ప్రేమ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా జాతకంలో శుక్రుని స్థానం భార్య భర్తల మధ్య బంధాన్ని సూచిస్తుంది. వైవాహిక బంధంలోనూ ఈ గ్రహం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. శుక్రుడి అనుకూలత ఉన్న జాతకుల వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రేమ, మాధుర్యం నెలకొంటాయి.

శుక్రుడు బలహీనంగా ఉంటే!
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నట్లైతే వారి వైవాహిక జీవితం అంత ఆనందదాయకంగా సాగదు. ధన సంపదలు తరిగిపోతాయి. చిన్న చిన్న అవసరాలకు కూడా అప్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవం, పరపతి తగ్గిపోవడం, అవమానకర సందర్భాలు ఎదురుకావడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. శుక్రుడు బలహీనంగా ఉండడం వల్ల కలిగే ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తులసి మొక్క నాటాలి!
ఇంట్లో తులసి మొక్కను పెంచితే ఇంట్లో ఉండే ప్రతికూల శక్తులు నశిస్తాయని విశ్వాసం. తులసి వల్ల ఇంట్లో ఆనందం, సౌభాగ్యం, మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా తులసి మొక్క ఎంతో శుభకరం కూడా. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ తులసి కోటకు పూజ చేసి దీపం వెలిగిస్తే ఎంతో మంచిది. శుక్రగ్రహం మానసిక ప్రశాంతతను కూడా చేకూరుస్తుంది. వజ్రంతో తయారైన ఉంగరాన్ని ధరించడం వల్ల శుక్రగ్రహం అనుకూలిస్తుంది.

యాలకుల పరిహారం
జాతకం ప్రకారం బలహీనంగా ఉన్న శుక్రుని బలోపేతం చేయాలంటే ఓ పాత్రలో నీరు తీసుకుని అందులో రెండు యాలకులు వేసి మరిగించాలి. ఆ నీటిని స్నానం చేసే నీటిలో కలిపి స్నానం చేయాలి. ఈ విధంగా ప్రతి శుక్రవారం చేయడం వల్ల శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. జాతకంలో శుక్రుడు బలపడి ఆర్థిక సమస్యలు కూడా తొలగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కూడా చేకూరుతుంది.

శ్రీహరిని పూజించాలి!
జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం శుక్ర గ్రహానికి అధిపతి విష్ణువు కాబట్టి శుక్రగ్రహ అనుకూలత కోసం లక్ష్మీనారాయణులను పూజించడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు పొందవచ్చు. ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీనారాయణులను తులసి దళాలతో, తామర పూలతో పూజిస్తే శుక్రగ్రహం బలపడుతుంది. అధికార యోగం, లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది.

గోపూజ
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం జాతకంలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు గోమాతను పూజించడం తప్పనిసరి. ఒక్క గోమాతను పూజిస్తే వేరే ఇతర రత్నాలు, వజ్రాలు ధరించడం, నివారణలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. గోమాతకు ప్రతిరోజూ గ్రాసం తినిపించడం వంటివి చేయాలి. ప్రతి శుక్రవారం గోమాత తోక భాగంలో పసుపు కుంకుమలతో పూజించి, ప్రదక్షిణాలు చేయడం వల్ల శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో కార్యజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు తొలగి ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది. శుక్రగ్రహ అనుకూలత కోసం సూచించిన ఈ పరిహారాలు ఎవరైనా పాటించవచ్చు.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

