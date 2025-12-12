Telangana Panchayat Elections Results2025

ఎంత సంపాదించినా డబ్బు నిలవట్లేదా? శుక్రవారాల్లో ఈ విధంగా చేస్తే ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయ్!

లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధింపజేసే పరిహారాలు మీకోసం

Friday Lakshmi Puja For Money
Friday Lakshmi Puja For Money (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 12, 2025 at 2:54 AM IST

Friday Lakshmi Puja For Money : ఎంత సంపాదించినా డబ్బు నిలవకపోవడం, తరచూ ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలతో విసిగి పోవడానికి కారణం లక్ష్మి కటాక్షం లోపించడమే! సర్వ సంపదలకు అధినేత్రి లక్ష్మీదేవి. ఆమె కరుణ లేకపోతే కుబేరుడైన బిచ్చగాడు కావాల్సిందే! ఎంతటి గొప్పవాడైనా ఇబ్బందులు పడాల్సిందే! సిరుల తల్లి అనుగ్రహం కోసం కొన్ని పరిహారాలు చేయాలని జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కలగని లక్ష్మి కటాక్షం - తొలగే సంపదలు
కొంతమంది ఎంత కష్టపడి డబ్బు సంపాదించినా ఇంట్లో ఎప్పుడు డబ్బుకు లోటుగానే ఉంటుంది. దీంతో అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోవడంతో సంపదలు క్రమంగా క్షీణించి పోతాయి. ఈ పరిస్థితికి కారణం లక్ష్మి దేవి కటాక్షం లేకపోవడమే అని పండితులు చెబుతున్నారు. సంపద, శ్రేయస్సు, శక్తికి ప్రతీకగా నిలిచే దేవత లక్ష్మీదేవి. ఆ దేవత అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలంటే కొన్ని పరిహారాలు తప్పక పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో చూద్దాం.

లక్ష్మి గాయత్రి మంత్ర జపం
లక్ష్మి గాయత్రీ మంత్రాన్ని ప్రతిరోజూ 108 సార్లు జపించడం వల్ల లక్ష్మీ దేవి ప్రీతి చెందుతున్నాడని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇలా 40 రోజులు చేయడం వలన లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సిరి సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి.

దీపారాధన
ప్రతిరోజు లక్ష్మిదేవి సమక్షంలో ఆవునేతితో, తామర నారతో తయారైన ఒత్తులతో దీపారాధన చేస్తే ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయని పెద్దలు చెబుతారు. అలాగే ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి పచ్చి పాలు, తేనే నైవేద్యంగా సమర్పించి, పచ్చ కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వడం వలన డబ్బుకు లోటుండదని అంటారు.

ప్రతికూల శక్తులను ఇలా పారద్రోలుదాం
ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలకు ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులే కారణం. పూజామందిరంలో సముద్రపు గవ్వలను పెడితే ప్రతికూల శక్తులు దూరమవుతాయని విశ్వాసం. ముఖ్యంగా పూజ గదిలో ఈశాన్యం దిక్కులో శంఖం పెట్టడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మెండుగా లభిస్తుందని నమ్మకం. ప్రతిరోజూ పూజ పూర్తయ్యాక శంఖనాదం చేయడం వలన ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులు పారద్రోల వచ్చు అని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇంటి పూజ గదిలో శంఖాన్ని పవిత్ర స్థానంలో ఉంచాలి.

లక్ష్మిదేవి ఉంగరం ఈ వేలికి ధరించాలి
లక్ష్మి కటాక్షం కలగాలంటే బంగారం లేదా వెండి తో తయారైన లక్ష్మి దేవి ఉంగరాన్ని కుడిచేతి ఉంగరపు వేలికి ధరించాలి. లక్ష్మిదేవి విగ్రహాన్ని ఆవునేతితో అభిషేకం చేస్తే ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది.

శ్రీ సూక్తం పారాయణ
శ్రీ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం కోసం శ్రీ సూక్తాన్ని త్రిసంధ్యలలో పఠిస్తే అఖండ ఐశ్వర్యం వరించి ధనవంతులవుతారని శ్రీ దేవీభాగవతంలో వివరించి ఉంది.

కమల సప్తమీ వ్రతం
చైత్ర, వైశాఖమాసాలలో వచ్చే శుక్లసప్తమి రోజు శ్రీమత్స్యపురాణంలో వివరించిన కమలసప్తమీ వ్రతాన్ని విధివిధానాలతో చేయడం వల్ల మహా సంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.

కనకధారా స్తోత్రం పారాయణం
కనకధారా స్తవమును ప్రతిరోజూ త్రిసంధ్యలలో పఠిస్తే అపార సంపద చేకూరుతుంది.

అష్టగంధ పూజ
హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం కర్పూరం, కస్తూరి, పుణుగు, జవ్వాది, అగరు, పన్నీరు, అత్తరు, శ్రీగంధంలను అష్టగంధాలని వ్యవహరిస్తారు. ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మిదేవిని ఈ అష్టగంధాలతో పూజిస్తే కీర్తి, సంపద, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని పురాణం వచనం.

సౌందర్యలహరి
సౌందర్యలహరి లో 33వ శ్లోకం 45 రోజుల పాటు, రోజుకు 1000 సార్లు పఠించాలి. చదవడం పూర్తయ్యాక పెసరపప్పు అన్నం, తేనెను నైవేద్యంగా సమర్పించిన అధిక ధన లాభం కలుగుతుందని విశ్వాసం. అంతేకాదు ఈ పరిహారంతో ఆకస్మిక ధనలాభాలు కూడా చేకూరుతాయని అంటారు.

శుక్రవారాలలో మనం కూడా ఈ పరిహారాలు పాటించి లక్ష్మిదేవి అనుగ్రహంతో ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయటపడి అపార ధనరాశులను పొందుదాం. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

