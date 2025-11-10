మీ మనస్సులో చాలా కోరికలు ఉన్నాయా? శివాలయంలోని నంది చెవిలో చెబితే చాలు- శివానుగ్రహం తథ్యం!
శివాలయ దర్శనానికి వెళుతున్నారా- ముందుగా నందీశ్వరుని దర్శించి ఆయన చెవిలో మన కోరికలు విన్నవిస్తే స్వామికి విన్నవిస్తాడట!
Published : November 10, 2025 at 5:00 AM IST
Relationship Nandi And Lord Shiva: శివాలయంలోకి అడుగుపెట్టగానే భక్తులు పరమేశ్వరుని కంటే ముందుగా నందినే దర్శించుకుంటారు. కొందరు నంది రెండు కొమ్ముల మధ్య నుంచి పరమేశ్వరుని దర్శిస్తే, మరికొందరు నందీశ్వరుని చెవిలో తమ అభీష్టాలని చెప్పుకొంటారు. నంది పరమేశ్వరునికి ద్వారపాలకుడు కాబట్టే ఆయనకి అంత ప్రాముఖ్యతా? అసలు నందికి ఎందుకంతటి విశిష్టత? పరమేశ్వరునికి నందికి ఉన్న అవినాభావ సంబంధం ఏమిటి? ఈ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నందికి ఎందుకంత ప్రత్యేకత?
పవిత్ర కార్తిక మాసం సందర్భంగా ఆ నందీశ్వరుని చరిత్ర తెలుసుకుందాం. నందీశ్వరుని స్మరించుకుందాం.
నందీశ్వరుని చరిత్ర
పూర్వం శిలాదుడనే రుషి ఉండేవారు. ఎంత జ్ఞానాన్ని సాధించినా, ఎంతటి గౌరవాన్ని సంపాదించినా, ఆయనకు సంతానం లేకపోవడం లోటుగా ఉండేది. శిలాదుడు తనకు సంతాన భాగ్యం కలిగించమని కోరుతూ పరమశివుని కోసం తపస్సు చేశాడు. ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి, కానీ శిలాదుని తపస్సు ఆగలేదు. చివరకు ఒంటినిండా చెదలు పట్టినా శిలాదుని నిష్ఠ తగ్గలేదు.
శివ సాక్షాత్కారం
చివరకు పరమశివుడు శిలాదుని తపస్సుకు మెచ్చి అతని ఎదుట ప్రత్యక్షం అయ్యాడు. పరమ శివుని చూసిన భక్తి పారవశ్యంతో శిలాదుడు తనకు అయోనిజుడయిన కుమారుడిని కలుగజేయమని కోరుకున్నాడు. అతని భక్తికి పరవశించిన పరమేశ్వరుడు 'తథాస్తు' అంటూ వరాన్ని అనుగ్రహించాడు.
యోగాగ్ని నుంచి ఉద్భవించిన బాలుడు
శివుని నుంచి వరాన్ని పొందిన శిలాదుడు సంతానం కోసం యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తుండగా, ఆ యోగాగ్ని నుంచి ఒక బాలుడు ప్రభవించాడు. శిలాదుడు సంతోషంతో ఆ బాలుడికి 'నంది' అని పేరు పెట్టి అల్లారుముద్దుగా పెంచుకోసాగాడు. 'నంది' అంటే సంతోషాన్ని కలిగించేవాడని అర్థమట!
అపారమైన మేథస్సు!
యోగాగ్ని నుంచి జన్మించిన నంది జననం ఎంత గొప్పదో అతని మేథ కూడా అంత అసాధారణంగా ఉండేది. చిన్నతనంలోనే సకల వేదాలను ఔపోసన పట్టేశాడు.
అల్పాయుష్కుడు
ఒకరోజు శిలాదుని ఆశ్రమానికి మిత్రావరుణులు అనే దేవతలు వచ్చారు. ఆశ్రమంలో తిరుగుతున్న పిల్లవాడిని చూసి మురిసిపోయారు. ఆ పిల్లవాడు తమకి చేసిన అతిథి సత్కారాలకు పరవశించి పోయారు. వెళ్తూ వెళ్తూ 'దీర్ఘాయుష్మాన్భవ' అని అశీర్వదించబోయి ఒక్క నిమిషం ఆగిపోయారు! నంది వంక దీక్షగా చూసి మిత్రావరుణులు ఎందుకలా బాధలో మునిగిపోయారో శిలాదునికి అర్థం కాలేదు. ఎంతగానో ప్రాథేయపడిన తరువాత నంది ఆయుష్షు త్వరలోనే తీరిపోనుందని తెలుసుకున్నాడు శిలాదుడు.
శివుని గురించి నంది తపస్సు
నంది భవిష్యత్తు గురించి తెలుసుకున్న శిలాదుడు విచారంలో మునిగిపోయాడు. కానీ నంది మాత్రం తొణకలేదు, బెణకలేదు. 'శివుని అనుగ్రహంతో పుట్టినవాడిని కాబట్టి, దీనికి మార్గం కూడా ఆయనే చూపిస్తాడు' అంటూ శివుని కోసం తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టాడు నంది.
ప్రత్యక్షమైన శివుడు
నంది తపస్సుకి మెచ్చిన శివుడు అచిరకాలంలోనే అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. శివయ్యని చూసిన నందికి నోట మాట రాలేదు. ఆయన పాదాల చెంత ఉండే అదృష్టం లభిస్తే ఎంత బాగుండో కదా అనుకున్నాడు. అందుకే తన ఆయుష్షు గురించో, ఐశ్వర్యం గురించో వరం కోరుకోకుండా 'కలకాలం నీ చెంతనే ఉండే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించు స్వామీ' అని శివుని వేడుకున్నాడు నంది. అలాంటి భక్తుడు తన చెంతనుంటే శివునికి కూడా సంతోషమే కదా! అందుకే నందిని వృషభ రూపంలో తన వాహనంగా ఉండిపొమ్మంటూ అనుగ్రహించాడు.
శివుని సేవకుడిగా నంది
ఆనాటి నుంచి నంది శివుని ద్వారపాలకునిగా ఆయనను కాచుకుని ఉంటూ, ఆయన ప్రమథగణాల్లో ముఖ్యునిగా కైలాసానికి రక్షణను అందిస్తూ, తన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకున్నాడు. శివునికి సంబంధించిన చాలా గాథలలో కూడా నంది ప్రసక్తి ఉంటుంది. వాటిలో శివుని పట్ల నందికి ఉన్న స్వామి భక్తి, దీక్ష కనిపిస్తూ ఉంటాయి.
హాలాహల భక్షణ చేసిన నంది
క్షీరసాగర మధనంలో హాలాహలం వెలువడినప్పుడు, దాని నుంచి లోకాలను కాపాడేందుకు శివుడు ఆ విషాన్ని మింగి గరళకంఠునిగా మారాడు. ఆ సమయంలో కొద్దిపాటి విషం కిందకి ఒలికిందట. అప్పుడు శివుని చెంతనే ఉన్న నంది ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆ కాస్త విషాన్నీ ఆరగించేశాడు. మహామహాదేవతలే హాలాహలానికి భయపడి పారిపోతుండగా, నంది మాత్రం కేవలం శివుని మీద ఉన్న నమ్మకంతో దాన్ని చప్పరించేసి నిశ్చింతగా నిల్చున్నాడు.
మహాజ్ఞాని
నంది వెనుక ఇంత చరిత్ర ఉంది కాబట్టే, ఆయనను శివునికి సేవకునిగానే కాకుండా ముఖ్య భక్తునిగా కూడా భావిస్తారు పెద్దలు. తమిళనాట ఆయనను అష్టసిద్ధులు కలిగినవాడిగా, జ్ఞానిగా, ప్రథమ గురువులో ఒకనిగా భావిస్తారు.
నందీశ్వరునికి ప్రత్యేక ఆలయాలు
శైవమత ప్రభావం అధికంగా ఉన్న కర్ణాటకలోని బసవనగుడి, మైసూర్ వంటి ప్రదేశాల్లో నందికి ప్రత్యేకించిన ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఇక తెలుగునాట కూడా అనంతపురంలోని లేపాక్షి, కర్నూలులోని మహానంది వంటి క్షేత్రాల్లో నందీశ్వరుని ప్రాధాన్యత కనిపిస్తుంది. శివుడు ఉన్నంతకాలం, ఆయన భక్తుడైన నందీశ్వరునికి కూడా ఏ లోటూ ఉండదు! అందుకే శివాలయ దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ముందుగా నందీశ్వరుని దర్శించి ఆయన చెవిలో మన కోరికలు విన్నవిస్తే ఆయన స్వామికి విన్నవిస్తాడు. అందుకే నందికి అంతటి ప్రాధాన్యత!
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.