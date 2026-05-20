సింధూర వర్ణంలో దర్శనమిచ్చే స్వయంభూ గణపతి- కోరికలు తీర్చే గణపయ్య ఆలయ విశేషాలు ఇవే!

ఏటా నువ్వు గింజంత పరిమాణంలో పెరుగుతున్న ఈ గణపతిని దర్శించి ముడుపు కడితే కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం

Published : May 20, 2026 at 2:32 AM IST

Rejintal Siddhi Vinayaka Swamy Temple : అడిగినంతనే అనుగ్రహించే దేవుడు విఘ్నేశ్వరుడు. 'కలౌ కపి వినాయకః' అని శాస్త్రం అంటుంది. అంటే ఈ కలియుగంలో వినాయకుడు, హనుమంతుడు త్వరగా అనుగ్రహించే దేవుళ్లు అని అర్ధం. అందుకే కోరిన వరాలు పొందడం కోసం కలియుగంలో వినాయకుని ఆరాధించడం మంచిదని గణేశ పురాణం చెబుతోంది. సాధారణంగా వినాయకుడు అనేక స్వరూపాల్లో భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంటాడు. అయితే సింధూర గణపతిని పూజిస్తే కోరికలు త్వరగా సిద్ధించడంతో పాటు ఐశ్వర్యప్రాప్తి కూడా కలుగుతుందని శాస్త్ర వచనం. తెలంగాణలో ఒకచోట స్వయంభువుగా వెలసిన గణపతి సింధూర గణపతిగా పూజలందుకుంటూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు.

సింధూరవర్ణ గణపతి ఆలయం ఎక్కడుంది?
తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌ పట్టణానికి 13 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసిన రేజింతల్‌ సిద్ధి వినాయకుడు దక్షిణాభిముఖంగా కొలువుదీరి, విలక్షణంగా సింధూరం పూతతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. దాదాపు రెండు శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో స్వయంభువుగా వెలసిన గణపయ్య విగ్రహం ఏటా నువ్వు గింజంత పరిమాణంలో పెరుగుతుందని చెబుతారు. ఈ క్షేత్రంలో గణపతిని దర్శించుకొని ఆలయంలో ముడుపు కడితే కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయని, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని, వివాహం జరుగుతుందని, సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.

ఈ ఆలయ చరితం ఓ అద్భుతం!
రేజింతల్ గ్రామ శివారులో సిద్ధి వినాయక దేవస్థానం 225 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. ఒకప్పుడు దట్టమైన కీకారణ్యంగా ఉండే ఈ ప్రాంతానికి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన గణపతి భక్తుడు చింతల గిరి శివరాం పంతులు అనేక సంవత్సరాలు గణపతి అనుగ్రహం కోసం హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసి చివరకు ఇక్కడకు రాగానే గొప్ప ప్రశాంతత లభించిందట! అప్పుడు ఆయన చాలాకాలం ఈ ప్రాంతంలో తపోదీక్షలో ఉన్నాడు. ఒకరోజు ఆయనకు గణపతి ధ్యానంలో దర్శనమిచ్చి తన ఉనికిని తెలిపి తనకు ఆలయాన్ని నిర్మించి పూజాదికాలు జరిపించమని ఆదేశించాడంట!

సిద్ధి వినాయకునికి ఆలయం
గణపతి సూచించినట్లుగా శివరాం పంతులు ఆ ప్రాంతంలో అన్వేషించి స్వయంభువుడుగా వెలసిన సిద్ధి వినాయకుని ప్రతిమను దర్శించి, ఆ విగ్రహాన్ని వెలికితీసి ఆలయాన్ని నిర్మించి పూజాదికాలు ప్రారంభించాడు. అప్పటి నుంచీ రేజింతల్ సిద్ధి వినాయకుడు మహావైభవంగా కళకళలాడుతూ భక్తకోటిని అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నాడు.

ఏటా పెరిగే వినాయకుడు
రేజింతల్ సిద్ధి వినాయకుడు ఏటేటా పెరుగుతాడని భక్తుల నమ్మకం. మొదట్లో రెండున్నర అడుగుల ఎత్తు, మూడడుగుల వెడల్పు ఉన్న స్వామివారి విగ్రహం ఇప్పుడు ఐదున్నర అడుగుల ఎత్తు, ఆరడుగుల వెడల్పు కావడం ఇందుకు నిదర్శనం.

కంచికామకోటి పీఠం ఆధ్వర్యంలో!
కోరిన కోరికలు తీర్చే గణపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన రేజింతల్ సిద్ధి వినాయకుడి ఆలయం కంచికామకోటి పీఠం వారి ఆధ్వర్యంలో ఉండడం విశేషం. అందుకే తమిళనాట ఎక్కువగా కనిపించే సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ వినాయకుడు సింధూర వర్ణంతో దర్శనమిస్తాడు. పురాణాల ప్రకారం సింధూర గణపతిని పూజిస్తే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని అంటారు.

తొలి పూజలందుకునే గణనాథుడు
కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగుబంగారం గా ప్రసిద్ధి చెందిన రేజింతల్ సిద్ధి వినాయక స్వామిని దర్శించడానికి కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్ర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తుంటారు. అనుకోని ఆపదలు వచ్చినప్పుడు, ఊహించని కష్టం వచ్చినప్పుడు రేజింతల్ సింధూర గణనాథుడికి తొలి పూజ నిర్వహిస్తే చాలు కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.

పూజోత్సవాలు
రేజింతల్ సిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ త్రికాల పూజలు యధావిధిగా జరుగుతాయి. ప్రతి బుధవారం, ప్రతి మాసంలో వచ్చే సంకటహర చవితి రోజు విశేషంగా వేడుకలు జరుగుతాయి. పుష్య శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి పుష్య శుద్ధ చతుర్దశి వరకు శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి వారి జన్మదినోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ బ్రహ్మోత్సవాల వేడుకల్లో భాగంగా సహస్ర మోదకాలతో 451 గణేశ హవనాలూ, శత చండీ హవనం, సపాద లక్ష గణేశ గాయత్రీ హవనాలతో నిర్వహిస్తారు.

భక్తజన పూజ్యుడు
బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా వేల సంఖ్యలో భక్తులు పాదయాత్రగా తరలివచ్చి శ్రీ స్వామి వారిని దర్శిచుకోవడం ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేకత. ఎందరో భక్తులు తమ ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం తలపెట్టిన తొలి పూజ చేయడానికి ఈ స్వామి దగ్గరకు రావడం ఈ క్షేత్రం గొప్పతనం. అందుకే ఈ సింధూరవర్ణ గణపతి భక్తజన పూజ్యుడు అయ్యాడు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని నుంచి జహీరాబాద్‌ పట్టణానికి ప్రతి గంటకు బస్సులు ఉన్నాయి. అక్కడ నుంచి ప్రైవేటు వాహనాల్లో ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు. దర్శించి నమస్కరిస్తే చాలు అనుగ్రహించే రేజింతల్ సిద్ధి వినాయక స్వామిని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

