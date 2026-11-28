నల్లమలకొండపై వెలసిన చెన్నకేశవస్వామి క్షేత్రం- ఒక్కసారి దర్శిస్తే సిరిసంపదలు, ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయి!
Rayalagandi Nallamala Tirupati : రాయలగండి శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం తెలంగాణలోని నాగర్కర్నూల్ జిల్లా పరిసర నల్లమల ప్రాంతంలో కొండపై ఉన్న పురాతన వైష్ణవ దేవాలయం విశేషాలు మీ కోసం!
Published : November 28, 2026 at 3:00 AM IST
సాధారణంగా తిరుపతి తిరుమలలో ఉన్న శ్రీనివాస క్షేత్రాన్ని పెద్ద తిరుపతి అని, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు ద్వారకా తిరుమల క్షేత్రాన్ని చిన్న తిరుపతి అని వ్యవహరించడం పరిపాటి! అలాగే తెలంగాణాలో వెలసిన మన్యం కొండను తెలంగాణ తిరుపతిగా పిలుస్తాం. కానీ ఈ నల్లమల తిరుపతి ఎక్కడుంది? ఈ క్షేత్రం విశిష్టత ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
నల్లమల తిరుపతి ఎక్కడుంది?
రాయలగండి శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్, అచ్చంపేట పరిసర నల్లమల ప్రాంతంలో కొండపై ఉన్న పురాతన వైష్ణవ దేవాలయం. ఈ క్షేత్రాన్ని స్థానికంగా "నల్లమల తిరుపతి" అని కూడా పిలుస్తారు.
ఆలయ చరిత్ర
క్రీ.శ. 1536 సెప్టెంబర్ 11న చింతగుండ రంగారావు ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించినట్లుగా తెలుస్తుంది. తన తండ్రి రంగారావు పేరు మీద ఈ ప్రాంతానికి 'రంగా రాయుని గండి'గా నామకరణం చేసి, కాలక్రమేణా 'రాయలగండి'గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆలయంలో లభ్యమయ్యే శాసనాల ప్రకారం గుంటూరు జిల్లా పల్నాటి రాజులు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. స్థానిక కథనాల ప్రకారం బ్రహ్మనాయుడు అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్న సమయంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారని తెలుస్తోంది. ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి ప్రధాన దైవంగా పూజలందుకుంటున్నాడు.
ప్రశాంతతకు నిలయం
నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ఎత్తైన కొండపై ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నెలకొని ఉన్న ఈ ఆలయానికి రాతి మెట్ల ద్వారా చేరుకోవచ్చు.
దళితులే అర్చకులు
కుల వ్యవస్థల నిర్మూలనకు పాటుపడిన బ్రహ్మనాయుడు ఈ ఆలయంలో దళితులని అర్చకులుగా నియమించాడని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆనాటి నుంచి అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈనాటికీ దళితులే ఈ ఆలయంలో నిత్య ధూప దీప నైవేద్యాలను నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు.
ప్రకృతి రమణీయతల మధ్య నెలకొన్న ఆలయం
నల్లమల ప్రాంతంలో ఎత్తైన కొండపై వెలసిన రాయల గండి శ్రీలక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి ఈ ప్రాంత ప్రజల ఆరాధ్య దైవంగా విరాజిల్లుతున్నాడు. గుట్టపై నుంచి చూస్తే ప్రకృతి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ క్షేత్రాన్ని నల్లమల తిరుపతి అని అంటారు.
ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో శ్రీలక్ష్మి చెన్నకేశవ స్వామి విగ్రహం ముగ్ధ మనోహరంగా దర్శనమిస్తుంది. అలాగే స్వామి చెంతనే కొలువై ఉన్న సిరుల తల్లి లక్ష్మీదేవి భక్తులకు సిరిసంపదలు ప్రసాదిస్తుంది. గర్భాలయ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద జయవిజయులు దర్శనమిస్తారు. అలాగే గరుడాళ్వార్, ఆంజనేయ స్వామిని కూడా ఇక్కడ దర్శించుకోవచ్చు.
సూర్యాభిషేకం
ప్రతి ఏటా ఫాల్గుణ శుద్ధ పంచమి రోజు సూర్యకిరణాలు మూలవిరాట్ పాదాలపై ప్రసరించే అద్భుత దృశ్యం కనువిందు చేస్తుంది. ఈ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుంటే ఆయురారోగ్యాలు, సిరిసంపదలు, సుఖశాంతులు ప్రాప్తిస్తాయని విశ్వాసం.
పూజోత్సవాలు
నల్లమల తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీలక్ష్మి చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయంలో శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో నిత్య పూజాదికాలు జరుగుతాయి. స్వామివారి మూలవిరాట్ పై సూర్యకిరణాలు ప్రసరించే ఫాల్గుణ శుద్ధ పంచమి రోజు స్వామివారికి కల్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలు వీక్షించడానికి పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు. అలాగే మార్గశిర మాసంలో వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ద్వారా దర్శనం కూడా ఇక్కడ విశేషంగా నిర్వహిస్తారు. శ్రీలక్ష్మి చెన్నకేశవ స్వామిని దర్శిస్తే సిరిసంపదలు, ఆయురారోగ్యాలు, సుఖశాంతులు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి నాగర్కర్నూల్ నుంచి, శ్రీశైలం నుంచి బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. మనం కూడా శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి సిరిసంపదలు, ఆయురారోగ్యాలు, సుఖశాంతులు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామినే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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