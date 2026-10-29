శాంతమూర్తిగా కనిపించే వీరభద్రుడు- ఆ క్షేత్రం విశేషాలు మీ కోసం!
వీరభద్ర స్వామి కొన్ని స్వరూపాల్లో త్రిశూలం, గొడ్డలి ధరించి, బహు భుజాలతో, భయంకరమైన, తేజోవంతమైన రూపంతో కనిపిస్తారు. అయితే ఒక క్షేత్రంలో మాత్రం స్వామి శాంతమూర్తిగా దర్శనమిస్తారు. ఆ క్షేత్రం ఏదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 29, 2026 at 5:00 AM IST
Rayachoti Veerabhadra Swamy Temple : వీరభద్ర స్వామి పరమ శివుడి ఉగ్ర రూపం. దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ స్వామిని శక్తివంతమైన దైవంగా పూజిస్తారు. శివుని జటాజూటం నుంచి ఉద్భవించిన ఈ స్వామికి సాధారణంగా రౌద్ర రూపం ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని స్వరూపాల్లో త్రిశూలం, గొడ్డలి ధరించి, బహు భుజాలతో, భయంకరమైన, తేజోవంతమైన స్వరూపంతో కనిపిస్తారు. అయితే ఓ క్షేత్రంలో స్వామి శాంతమూర్తిగా దర్శనమిస్తారు. ఆ క్షేత్రం విశేషాలేంటో తెలుసుకునే ముందు అసలు వీరభద్రుని ఆవిర్భావం గురించి చూద్దాం.
ఎవరీ వీరభద్రుడు?
దక్ష ప్రజాపతి తన కుమార్తె అయిన సతీదేవిని, పరమశివుని ఆహ్వానించకుండా నిరీశ్వర యాగాన్ని తలపెడతాడు. పుట్టింట్లో జరిగే యాగానికి పిలుపు ఎందుకని శివుడు వారిస్తున్నా వినకుండా సతీదేవి యాగానికి వెళ్తుంది. కానీ అక్కడ జరిగిన శివనింద, అవమానాన్ని భరించలేక యాగాగ్నిలో దూకి దేహత్యాగం చేస్తుంది. ఈ విషయం తెలిసిన పరమేశ్వరుడు దక్షయజ్ఞ వాటికకు వెళ్లి అక్కడ సతీదేవి మృత శరీరంతో మహా తాండవం చేస్తాడు.
వీరభద్రుని ఆవిర్భావం
పట్టరాని ఆగ్రహంతో శివుడు తన జటాజూటం నుంచి ఒక జటను తీసి నేలకేసి కొట్టగా అందులో నుంచి వీరభద్రుడు ఉద్భవిస్తాడు. శివుని ఆజ్ఞతో వీరభద్రుడు దక్షయజ్ఞాన్ని సర్వనాశనం చేసి, నిరీశ్వర యాగానికి వచ్చిన వారందరిని తరిమి తరిమి కొడతాడు. సాక్షాత్తు శివస్వరూపమైన వీరభద్ర స్వామికి దక్షిణాదిన అనేక ఆలయాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిల్లో వీరభద్రుడు పరమ శాంత స్వరూపుడిగా దర్శనమిచ్చే ఏకైక ఆలయం ఒకటుంది. ఆ ఆలయ విశేషాలు చూద్దాం.
శ్రీ భద్రకాళీ సమేత వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం – రాయచోటి
కడప జిల్లా రాయచోటిలో కొలువైన శ్రీ భద్రకాళీ సమేత వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం ఎంతో పురాతనమైనదే కాకుండా, విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. సాధారణంగా వీరభద్ర స్వామి అంటే ఒక ఉగ్రరూపం మనకు గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే రాయచోటి క్షేత్రంలో స్వామివారు ప్రశాంతమైన, జ్ఞానప్రదాతగా భావించబడే దివ్య రూపంలో దర్శనమిస్తారు.
దక్ష యజ్ఞం అనంతరం వీరభద్రుని జ్ఞాన స్వరూపం
పురాణ కథనం ప్రకారం, పరమేశ్వరుని అవమానించి దక్షుడు యజ్ఞం నిర్వహించగా, అక్కడ జరిగిన సంఘటనలతో వీరభద్ర స్వామి ఉగ్రరూపాన్ని ధరించి యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేశారు. అనంతరం దేవతలు తమ తప్పుకు పశ్చాత్తాపం చెంది ప్రాయశ్చిత్తం కోరగా, పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞ మేరకు వీరభద్రుడు తన ఉగ్రరూపాన్ని ఉపసంహరించుకొని వీరేశ్వరుడిగా అవతరించి, దేవతలకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించారని స్థల పురాణ కథనం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ చరిత్ర
శ్రీ భద్రకాళీ సమేత వీరభద్ర స్వామి ఆలయం సుమారు 800 నుంచి 1000 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినది. చోళులు, కాకతీయ రాజులు, గణపతి దేవుడు, శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో ఈ ఆలయ పునర్నిర్మాణాలు, అభివృద్ధి పనులు జరిగాయి.
ఆలయ ప్రత్యేకతలు మరియు విశేషాలు
శ్రీ భద్రకాళీ సమేత వీరభద్ర స్వామి దేవాలయంలో దేవతలకు గురువుగా జ్ఞానబోధ చేసిన వీరభద్ర స్వామివారిని 'అమరగురు వీరేశ్వరుడు' అని కూడా పిలుస్తారు. ఆలయంలో కొలువైన స్వామివారి దివ్యమంగళ రూపం భక్తుల మనసును ఆకట్టుకునేలా, ఎంత చూసినా తనివి తీరనంత అద్భుతంగా దర్శనమిస్తుంది.
ఆలయ వాస్తు నిర్మాణం
మూడు ప్రధాన గోపురాలతో విరాజిల్లే ఈ ఆలయంలో ధ్వజస్తంభం, నంది విగ్రహం ఉన్నాయి. ప్రధాన ఆలయంలో వీరభద్ర స్వామి, భద్రకాళీ దేవి కొలువై ఉండగా, ఆలయ ప్రాంగణంలో వినాయకుడు, శివుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, కాలభైరవ స్వామివార్లకు ఉపాలయాలు ఉన్నాయి.
అరుదైన దీపస్తంభం
ఈ ఆలయంలో 56 అడుగుల ఎత్తైన విశాలమైన దీపస్తంభం ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలోని దేవాలయాలలో ఇటువంటి దీపస్తంభం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది.
సూర్యకిరణాల అద్భుతం
ప్రతి సంవత్సరం మార్చి నెలలో ఐదు రోజుల పాటు సూర్యకిరణాలు నేరుగా శ్రీ వీరభద్ర స్వామి వారి విగ్రహంపై పడటం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. తొలిరోజు పాదాల వద్ద నుంచి ప్రారంభమై, ఐదో రోజు నాటికి స్వామి వారి ముఖభాగాన్ని కిరణాలు తాకుతాయి.
పూజోత్సవాలు - బ్రహ్మోత్సవాలు
ప్రతిరోజూ స్వామివారికి నిత్య పూజలు, అభిషేకాలు, ప్రత్యేక సేవలు నిర్వహిస్తారు. పర్వదినాల్లో విశేష పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం మాఘ బహుళ ఏకాదశి నుంచి ఫాల్గుణ శుద్ధ షష్ఠి వరకు స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా, కన్నుల పండువగా నిర్వహించబడతాయి. ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతతో పాటు పురాణ ప్రాధాన్యత కలిగిన ఈ రాయచోటి వీరభద్ర స్వామి క్షేత్రం ప్రతి శివభక్తుడు, ప్రతి ఆధ్యాత్మిక సాధకుడు తప్పక దర్శించాల్సిన పవిత్ర క్షేత్రం.
ఓం నమః శివాయ! శ్రీ వీరభద్ర స్వామికి జై!!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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