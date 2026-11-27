"స్వర్గానికి మెట్లు-స్వర్ణానికి పరిమళం" - రావణ బ్రహ్మ తీరని కోరికల చిట్టా ఇదే!
రికార్డుల్లో లేని రావణుడి కోరికల చిట్టా - జన బాహుళ్యంలో విశేష ప్రచారం - పండితులు ఏమంటున్నారంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:48 PM IST
Ravana's Desires : రామాయణంలో మహా బలశాలి రావణుడు వేదవేదాంగాలు తెలిసిన పండితుడు కూడా. పరమశివుడికి పరమభక్తుడైన రావణుడికి సంగీత, శాస్త్రజ్ఞానాల్లో అసాధారణ ప్రతిభ సొంతం. లంకకు అధిపతి అయినా తన జీవితంలో కొన్ని కోరికలు నెరవేరలేదట. ప్రచారంలో కథనాలు ఈ విషయాలను తెలియజేస్తున్నాయి. ఆ కోరికల వెనుక ఆశలు, అహంకారానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అంశాలున్నాయి.
మొదటిది : అమరత్వాన్ని కోరుకున్న రావణుడు దేవతలు, దానవులు తదితరుల చేతిలో మరణం సంభవించకూడదని తపస్సు చేశాడు. ఈ క్రమంలో మానవులను తక్కువగా అంచనా వేసి, వారిని మినహాయించడమే శాపంగా మారింది. చివరకు యుద్ధంలో శ్రీరాముడి చేతిలో కన్నుమూశాడు.
రెండోది : భూమి పైనుంచి స్వర్గానికి నేరుగా మెట్లు నిర్మించి, అక్కడికి సులభంగా వెళ్లేలా ఏర్పాటు చేయాలని రావణుడు కోరుకున్నాడు. ఇది ఆయన రెండో కోరిక.
మూడోది : విశాల సముద్ర జలం తియ్యగా మారిపోవాలి రావణుడు కోరుకున్నాడు. లంక చుట్టూ ఉప్పునీటితో నిండిన సముద్రపు నీరు తాగడానికి అనువుగా లేకపోవడమే ఈ కోరికకు మూలం కావచ్చు.
నాలుగోది : బంగారాన్ని అమితంగా ప్రేమించిన రావణుడు దానికి పరిమళం ఉండాలని కోరుకున్నాడు. పుత్తడి సువాసన వెదజల్లితే ఎక్కడున్నా సులభంగా గుర్తించవచ్చని కాంక్షించాడు.
ఐదోది: రక్తం రంగు తెల్లగా ఉండాలని, రక్తపాతం జరిగినప్పుడు అది ఎరుపు రంగులో కనిపించకుంటే బాగుంటుందని రావణుడు భావించాడు.
ఆరోది: మద్యానికి దుర్వాసన ఉండకూడదు, ఆ వాసన తొలగిపోవాలని రావణుడు కోరుకున్నాడు.
ఏడోది : ప్రజలంతా దేవుళ్లను కాకుండా తననే ఆరాధించాలన్నది రావణుడి ఏడో కోరిక.
ఎనిమిదోది : మానవులందరి శరీర రంగు విషయంలోనూ రావణుడికి ఓ కోరిక ఉంది. విభిన్నంగా రంగుల్లో కాకుండా ఒకే రంగులో ఉండాలని భావించాడు.
తొమ్మిదో కోరిక : తండ్రి బతికుండగా సంతానం మరణించకూడదని రావణుడు కోరుకున్నాడు. రామరావణ యుద్ధంలో ఇంద్రజిత్తు, అక్షకుమారుడు తదితర కుమారులు మరణించడంతో ఏ తండ్రికైనా కుమారుడి మరణం తీరని విషాదం అని గుర్తించాడు.
రావణుడి కోరికలకు సంబంధించిన ఇలాంటి వివరాలేమీ ప్రామాణిక రామాయణంలో లేవు కానీ, విస్తృత ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అహంకారం విచక్షణను కప్పివేస్తే, అధర్మం పతనానికి దారితీస్తుందని గుర్తించాలి. ఇతరులను జయించడం గొప్పే కానీ, తనను తాను జయించినవాడే నిజమైన విజేత అని తెలుసుకోవాలి. అహంకారం వల్ల పతనం తప్పదని రావణాసురుడి కథ తెలియజేస్తుంది అని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక వేత్త, పండితులు జీడిగుంట నరసింహమూర్తి పేర్కొన్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
ఇవీ చదవండి :
నిత్యం చితాభస్మంతో 'అభిషేకం' - గోదావరి ఒడ్డున ఉన్న ఈ 'శివాలయం' గురించి తెలుసా?
శబరిమలలో 18 మెట్ల ప్రత్యేకత తెలుసా? - 41రోజుల దీక్ష పాటిస్తేనే అక్కడకు అనుమతి!
"తామర వత్తులతో లక్ష్మీ కటాక్షం, జిల్లేడు వత్తులతో సంతాన ప్రాప్తి"! - ఏ వత్తి వెలిగిస్తే ఏ ఫలితం ఉంటుందంటే!