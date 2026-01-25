ETV Bharat / spiritual

ఆదివారం+సప్తమి - ఈ ఒక్క రోజు సూర్యుడిని ఇలా పూజిస్తే ఏడాదంతా సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం!

రథ సప్తమి రోజు సూర్య ఆరాధన ఎలా చేయాలి? రథ సప్తమి విశిష్టత ఏమిటి? మీకోసం

Ratha Saptami Speciality : పరమ పవిత్రమైన మాఘ మాసంలో ప్రతి రోజూ పండుగే! మాఘ మాసం ప్రధానంగా సూర్యుని ఆరాధనకు విశిషమైనది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో వచ్చే మాఘ శుద్ధ సప్తమిని రథ సప్తమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా రథ సప్తమి రోజు సూర్య ఆరాధన ఎలా చేయాలి? రథ సప్తమి విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సూర్య జయంతి
రథ సప్తమి అనేది మాఘ మాసం శుక్లపక్ష సప్తమి నాడు జరుపుకునే సూర్య భగవానుడి పండుగ. దీనిని సూర్య జయంతి అని కూడా అంటారు. ఈ రోజున సూర్యుడు తన ఏడు గుర్రాల రథంపై ఉత్తర దిశగా ప్రయాణం ప్రారంభిస్తాడని నమ్మకం. ఈ రోజు ఆరోగ్య సంపదల కోసం సూర్యుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఒడిశాలోని కోణార్క్, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని అరసవల్లి, తమిళనాడు కుంభకోణంలో సూర్యనార్ కోవిల్ వంటి ఆలయాల్లో ఈ రోజు ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి.

రథ సప్తమి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జనవరి 25, ఆదివారం మాఘ శుద్ధ సప్తమి తిథి పూర్తిగా ఉంది. అందుకే ఈ రోజున రథ సప్తమి పండుగ జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈసారి సూర్యునికి ప్రీతికరమైన ఆదివారం రథసప్తమి పండుగ రావడం మరింత విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు.

భాను సప్తమి
సాధారణంగా ఆదివారం, సప్తమి తిథి కలిసి వస్తే దానిని భాను సప్తమి అంటారు. సూర్యునికి ఇష్టమైన ఆదివారం, సప్తమి తిథి రెండు కలిసి వచ్చిన ఈ రథ సప్తమి అత్యంత పుణ్యప్రదమని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇటువంటి యోగం ఉన్న సమయంలో ఏడు జిల్లేడు ఆకులు శిరస్సున ధరించి నదీస్నానము చేసినచో ఏడు జన్మముల్లో చేసిన పాపములు నశిస్తాయని శాస్త్రవచనం.

రథ సప్తమి విశిష్టత
రథ సప్తమి సాధారణంగా సూర్య ఆరాధన ప్రధానమైన పండుగ. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం సూర్యాధనకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. రథ సప్తమి నుంచి సూర్యుడు తన రథంపై ఉత్తర దిక్కుగా ప్రయాణ ప్రారంభిస్తాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే రథ సప్తమి నుంచి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి వరకు ఉన్న ఆరు మాసాల సమయాన్ని ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంగా పరిగణిస్తారు. నిజానికి ఉత్తరాయణం మకర సంక్రాంతితో ఆరంభమైనా, రథసప్తమి నుంచే ఉత్తరాయణ స్ఫూర్తి పూర్తిగా గోచరిస్తుంది.

సూర్యగ్రహణం తో సమానం
రథసప్తమిని సూర్యగ్రహణ తుల్యంగా భావించి, పితృ, దేవరుషి తర్పణాలను ఇవ్వాలనే నియమాన్ని మన పెద్దలు నిర్ణయించారు.

రథ సప్తమి పూజ విధానం
రథ సప్తమి రోజు నదీ స్నానం కానీ సముద్ర స్నానం కానీ చేయడం ఉత్తమ. వీలు కానీ వారు స్నానం చేసే నీటిలో సమస్త నదీ జలాలు ఆవాహన చేసుకుని, తలపై జిల్లేడు ఆకులు ఉంచుకుని స్నానం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుంది. రథ సప్తమి రోజు పూజామందిరంలో ఆవునేతితో దీపారాధన చేసి నిత్య పూజాదికాలు ముగించుకోవాలి.

సూర్యుని ఆరాధన
నిత్య పూజ పూర్తయ్యాక ఆరుబయట సూర్యకిరణాలు పడే ప్రదేశంలో సూర్యునికి అభిముఖంగా తులసి కోట పక్కన ఆవు పేడతో అలికి, దానిపై వరిపిండితో రథం ముగ్గు వేసి మట్టి పొయ్యి పై కొత్త కుండలో ఆవు పాలు పొంగించి బియ్యం, బెల్లంతో పరమాన్నం తయారు చేయాలి. ఒక రాగి పాత్రలో నీళ్లు తీసుకుని అందులో అక్షింతలు, ఎర్రని పూలు వేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. పిదప ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయాలి. సూర్యునికి ఎదురుగా నిలబడి సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి. తరువాత చిక్కుడు కాయలతో రథం తయారు చేసి, చిక్కుడు ఆకులపై ముందుగా తయారు చేసి ఉంచుకున్న పరమాన్నాన్ని సూర్యునికి నివేదించాలి.

ఈ దానాలు శ్రేష్టం
రథ సప్తమి రోజు చిమ్మిలి దానం చేయడం వల్ల శని దోషాలు తొలగుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాగే ఈ రోజు బంగారంతో గాని, వెండితో గాని, రాగితోగాని రథమును చేయించి, కుంకుమాది, దీపములతో నలంకరించి, ఆ రథంలో ఎర్రని రంగు గల సూర్యుని ప్రతిమ నుంచి, పూజించి, ఇంటి పురోహితునకు కానీ, గురువుకు కానీ సద్బ్రాహ్మణునికి కానీ ఆ రథమును దానం చేయడం వలన సూర్యభగవానుని అనుగ్రహముచే ఆయురారోగ్యాది సకల సంపదలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.

ప్రత్యక్ష దైవం
భూమిపై జీవరాసులు సుభిక్షంగా మనగలుగుతున్నారంటే అందుకు కారణం సూర్యుడే. ఈ కారణంగానే భానుడిని కనిపించే దేవుడు అని అంటారు. అందుకే ఏడాదికోసారి వచ్చే రథసప్తమి రోజు సూర్యుని ఆరాధించడం వలన ఏడాది మొత్తం ఆరోగ్యం బాగుంటుందని, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

రానున్న రథ సప్తమి రోజు మనం కూడా సూర్యుని శాస్త్రోక్తంగా పూజిద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ సూర్య దేవాయ నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

