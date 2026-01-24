"ఆదివారం + రథసప్తమి" - జిల్లేడు ఆకులు, రేగుపండ్లతో ఇలా చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు పోతాయట!
- సూర్య భగవానుడిని ఇలా పూజిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయంటున్న జ్యోతిష్యులు!
Published : January 24, 2026 at 10:55 AM IST
Ratha Saptami 2026 Puja Vidhanam : భూమిపై నివసించే సమస్త జీవరాశికి ప్రాణశక్తిని, ఉత్తేజాన్ని ప్రసాదించే అధినాయకుడు సూర్యుడు. అందుకే భానుడిని ప్రత్యక్షదైవంగా పేర్కొంటారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం సూర్యారాధనకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా రథ సప్తమికి మరింత విశిష్టత ఉందని చెబుతారు. మరి ఈ ఏడాది రథసప్తమి ఎప్పుడు వచ్చింది? దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి? ఆ రోజున స్నానం ఎలా చేయాలి? సూర్యభగవానుడిని ఎలా పూజించాలి? అనే వివరాలను జ్యోతిష్యులు వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఏటా మాఘ మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే సప్తమి తిథిని "రథ సప్తమి"గా పిలుస్తారని జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ చెబుతున్నారు. దీనినే సూర్య జయంతి, అచల సప్తమి, విధాన సప్తమి అనే పేర్లతోనూ పిలుస్తారట. ఈ పర్వదినాన సూర్యుడు ఉత్తరాయనం వైపు ప్రయాణం సాగిస్తాడని.. ఇప్పటి నుంచి ఎండలు క్రమక్రమంగా పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. ఇకపోతే ఈ సంవత్సరం జనవరి 25వ తేదీ ఆదివారంతో కలిసి రథ సప్తమి వచ్చిందని, సూర్యుడికి ఇష్టమైన ఆదివారం రోజున సప్తమి తిథి వచ్చింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం రథసప్తమికి మరింత ప్రాముఖ్యత ఉందని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నట్లు మాచిరాజు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజు చేసే స్నానానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉందని వివరిస్తున్నారు.
స్నానం ఎలా చేయాలి? ఎందుకు?: రథ సప్తమి నాడు చేసే ప్రత్యేక స్నానం ఎంతో విశిష్టత కలిగినదని, దీని వల్ల ఏడు జన్మల పాపాలు, దోషాలు, దరిద్రాలు తొలగిపోతాయని ధర్మ సింధు, నిర్ణయ సింధు అనే ప్రామాణిక గంథ్రాలు తెలియజేస్తున్నాయట. స్నానం ఎలా చేయాలంటే.. ముందుగా రథసప్తమి రోజు అందరూ తలంటు స్నానం చేయాలని చెబుతున్నారు. అలా తలస్నానం చేసేటప్పుడు ఏడు జిల్లేడు ఆకులు, 7 రేగుపళ్లను శిరస్సు మీద వేసుకొని స్నానం చేయాలంటున్నారు. జిల్లేడు ఆకులు లేకపోతే 7 చిక్కుడు ఆకులు, 7 రావి ఆకులు అయినా తీసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఇలా జిల్లేడు ఆకులు, రేగుపండ్లతో తలస్నానం చేయడం వల్ల 7 రకాలైన పాపాలు తొలగిపోతాయని చెబుతున్నారు. అంటే ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలు, జన్మజన్మంతారాల్లో చేసిన పాపాలు, తెలిసి చేసిన, తెలియక చేసిన పాపాలు, మనస్సుతో చేసిన, మాటతో చేసిన, శరీరంతో చేసిన పాపాలను పోగొట్టే శక్తి రథసప్తమి స్నానానికి ఉందని చెబుతున్నారు.
స్నానం చేసేటప్పుడు చదవాల్సిన శ్లోకాలు: రథసప్తమి రోజు స్నానం చేసేటప్పుడు కొన్ని శ్లోకాలు చదువుకుంటే, మరీ ముఖ్యంగా మూడు శ్లోకాలు చదివి స్నానం చేస్తే మంచిదని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నట్లు వివరిస్తున్నారు.
- "యద్యజ్జన్మ కృతం పాపం.. మయా జన్మసు సప్తసు
- తన్మే రోగంచ శోకంచ.. మాకరీ హంతు సప్తమీ"
- "ఏతజ్ఞన్మకృతం పాపం.. యజ్జనమంతరార్జితం,
- మనోవాక్కాయజం యచ్చ.. జ్ఞాతాజ్ఞాతేచ యే పునః"
- "ఇతిసప్తవిధం పాపం.. స్నానామ్నే సప్త సప్తికే
- సప్తవ్యాధి సమాయుక్తం.. మాకరీ హంతు సప్తమి"
పూజా విధానం:
- తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి ఇల్లు శుభ్రం చేసి జిల్లేడు ఆకులు, రేగు పండ్లతో తలస్నానం చేయాలి.
- అనంతరం ఇంటి ఆవరణలో సూర్య కిరణాలు పడే చోట ముగ్గులు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చిక్కుడు ఆకులు, చిక్కుడు పూలు, చిక్కుడు కాయలు కలిపి ఒక మండపం లాగా తయారు చేసుకుని.. అందులో సూర్య దేవుని ఫొటో లేదా విగ్రహాన్ని ఉంచాలి.
- ఆపై ఆ చిత్రపటానికి గంధం, కుంకుమ పెట్టి ఎర్రని పుష్పాలతో అలంకరించాలి.
- అనంతరం ఆవుపాలతో తయారు చేసిన పదార్థాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టి సూర్య భగవానుడిని పూజించాలి.
- చిక్కడుకాయలతో రథం చేయలేని వారు కొబ్బరి పుల్లల సహాయంతో చిన్న రథాన్ని తయారు చేసి, పూజ చేసి, ఆవు నెయ్యితో చేసిన దీపం వెలిగించి ప్రసాదం పెట్టాలి.
- పూజ కార్యక్రమాలు ముగిసిన అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి.
- సూర్య కిరణాల పడే చోటు లేకపోతే మీ పూజ గదిలోనే ఒక తమలపాకు తీసుకుని దానిపై తడి గంధంతో గుండ్రంగా ఒక రూపు గీసి.. దానినే సూర్యభగవానుడిగా భావించి పూజ చేసినా సరిపోతుంది.
దానం ఇవ్వాల్సినవి: ఆదివారం కలిసి వచ్చిన రథ సప్తమి రోజున గొడుగు, చెప్పులు వంటివి దానం ఇవ్వడం వల్ల జన్మజన్మల పాపాలు, దారిద్య బాధలన్నింటి నుంచీ సులభంగా బయటపడవచ్చని మాచిరాజు చెబుతున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
ఒక్క రోజులో ఏడు వాహనాలపై దర్శనమిచ్చే తిరుమల శ్రీవారు- ఈ అపురూప ఘట్టం ఎప్పుడో తెలుసా?
మాఘమాసంలో వచ్చే శ్యామల దేవి గుప్త నవరాత్రులు- ఈ పూజ చేస్తే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?