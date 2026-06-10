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భార్యలు, పిల్లలతో కలిసి దర్శనమిచ్చే అరుదైన గణపతి- మూడు నేత్రాల వినాయకుని మహిమ ఇదే!

రాజస్థాన్‌లోని రణథంబోర్ గణపతి ఆలయం- వినాయకుడు భార్యలైన సిద్ధి, బుద్ధి దేవులతో పాటు పుత్రులైన శుభ్, లాభ్‌లతో కలిసి దర్శనమివ్వడం విశేషం- మూడు నేత్రాలతో వెలసిన ఈ అరుదైన గణపతి ఆలయం-

Ranthambore Ganesh Temple
Ranthambore Ganesh Temple (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 7:27 AM IST

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Ranthambore Ganesh Temple : సకల విఘ్నాలు తొలగించి తొలి పూజలందుకునే దైవం గణనాథుడు. గణేశునికి సిద్ధి బుద్ధి అనే ఇద్దరు భార్యలున్నారని మన పురాణాలు చెబుతున్నప్పటికీ సాధారణంగా మన ఆలయాల్లో గణేశుడు ఒక్కడే దర్శనమిస్తాడు. గణేశుడు తన సతీసమేతంగా దర్శనమిచ్చే ఆలయాలు అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అలాంటి అరుదైన ఆలయాల్లో ఒకచోట గణేశుడు సతీసమేతంగా మాత్రమే కాకుండా తన ఇద్దరు పుత్రులతో కలిసి దర్శనమివ్వడం విశేషం. ఈ అరుదైన ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రణథంబోర్ గణపతి ఆలయం
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని సవాయ్ మధోపూర్ జిల్లాలో రణథంబోర్ లో ఈ శక్తివంతమైన గణపతి ఆలయాన్ని దర్శించవచ్చు. ఈ ఆలయంలో వినాయకుడు దేశంలో ఎక్కడలేని విధంగా భార్య పుత్రులతో కలిసి, మూడు నేత్రాలతో దర్శనమివ్వడం విశేషం. సకల సౌభాగ్యాలు ప్రసాదించే స్వామిగా పూజలందుకుంటున్న రణథంబోర్ గణపతి ఆలయ చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం.

ఆలయ చరిత్ర
రణథంబోర్ గణపతి పరమ శక్తిమంతుడని, రాజ్య రక్షకుడని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. క్రీ.శ. 1299 వ సంవత్సరంలో రణధంబోర్ రాజు హమీర్ కు ఢిల్లీ పాలకుడైన అల్లావుద్దీన్ ఖిల్లీకి మధ్య యుద్ధం మొదలైంది. యుద్ధం సమయంలో సైనికులకు అవసరమైన ఆహారం, ఇతర సరుకులను ఒక గోదాములో నిల్వ చేసారు. ఊహించని విధంగా యుద్ధం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగడంతో నిల్వ చేసిన ఆహార పదార్ధాలన్నీ నిండుకోసాగాయి. రణథంబోర్ రాజు హమీర్ పరమ గణపతి భక్తుడు. ఆహార పదార్థాలు నిండుకుంటున్న సమయంలో హమీర్ ఏమి చేయాలో పాలుపోక తన ఇష్టదైవమైన గణపతిని ప్రార్ధించాడు.

హమీర్​కు గణపతి స్వప్న సాక్షాత్కారం
భారమంతా గణపతి మీద వేసి నిశ్చింతగా నిద్ర పోతున్న సమయంలో హమీర్ కు స్వప్నంలో ఏకదంతుడు దర్శనమిస్తాడు. గణపతికి హమీర్ నమస్కరించి స్తుతించగా, గణపతి మరుసటి రోజు ఉదయానికి సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయని అభయమిస్తాడు.

త్రినేత్రాలతో దర్శనమిచ్చిన వినాయకుడు
మరుసటి రోజు కోటలో ఒక గోడపై మూడు నేత్రాలున్న వినాయకుని ఆకృతి దర్శనమిస్తుంది. విచిత్రంగా ఆనాటి నుంచి యుద్ధం ఆగిపోతుంది. యుద్ధానికి స్వస్తి చెప్పి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్లీ సేనలు వెను తిరిగాయి. మరో చిత్రం ఏమిటంటే గోదాములన్ని సరుకులతో నిండి ఉంటాయి.

గణపతికి ఆలయం
అసలే గణపతి భక్తుడైన హమీర్ ఇదంతా గణనాథుని మహాత్యమే అని తలచి వినాయకుని కోటలో త్రినేత్ర వినాయకుని ఆకృతి దర్శనమిచ్చిన ప్రదేశంలోనే గణపతి ఆలయాన్ని నిర్మించాడు. క్రీ.శ.1300 వ సంవత్సరంలో నిర్మించిన అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయం రణథంబోర్ గణపతి ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఆలయ విశిష్టత
రణథంబోర్ గణపతి ఆలయంలో వినాయకుడు మూడు నేత్రాలతో దర్శనమిస్తాడు. అంతేకాదు దేశంలో ఎక్కడలేని విధంగా వినాయకుడు ఇక్కడ తన భార్యలైన సిద్ధి బుద్ధిలతోను, పుత్రులైన శుభ్, లాభ్ లతో కలిసి కొలువుతీరి పూజలందుకోవడం విశేషం. ఇలాంటి అరుదైన ఆలయం మరెక్కడా కనిపించదు.

పూజోత్సవాలు
రణథంబోర్ గణపతి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ అయిదుసార్లు హారతులు ఇస్తారు. బుధవారం గణపతికి ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఇక గణేష్ నవరాత్రులు ఇక్కడ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రతిరోజూ అర్చకులు, భక్తులు కలిసి చేసే భజనలు, గీతాలాపనలతో మారుమ్రోగే ఈ ఆలయంలోని గణపతిని దర్శిస్తే సకల సౌభాగ్యాలు, విద్య, జ్ఞానం, సిరిసంపదలు, ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

ఎలా చేరుకోవాలి?
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని సవాయ్ మధోపూర్ జిల్లాలోని రణథంబోర్ కు చేరుకోవడానికి మాధోపూర్ జంక్షన్ వరకు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని ప్రధాన నగరాల నుంచి రైలు సౌకర్యం ఉంది. అక్కడి నుంచి సుమారు 17 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రణథంబోర్ కు రోడ్డు మార్గం ద్వారా చేరుకోవచ్చు.

ఈ అరుదైన గణపతి ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శించి సౌభాగ్య సిద్ధిని పొందుదాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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