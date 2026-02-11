ETV Bharat / spiritual

సముద్రం పక్కనే ఉన్నా తియ్యని నీరు ఎలా? రామేశ్వరంలోని 22 తీర్థాల వెనక దాగిన రహ్యసం ఇదే!

రామేశ్వరంలోని 22 పవిత్ర తీర్థాల పేర్లు, విశిష్టత మీకోసం!

Rameswaram Theerthams
Rameswaram Theerthams (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 4:51 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Rameswaram Theerthams : ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న రామేశ్వరంలో శ్రీరాముడు స్వయంగా సైకత లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు. శ్రీరామ ప్రతిష్ఠిత లింగం ఉన్న క్షేత్రం కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి రామేశ్వరం అని పేరు వచ్చింది. రామేశ్వరంలో శివ దర్శనానికి ఎంతటి ప్రాధాన్యం ఉందో, అక్కడి పవిత్ర తీర్థాలలో స్నానానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఉంది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 22 పవిత్ర తీర్థాలు ఉన్న రామేశ్వరం మోక్ష క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. రామేశ్వరంలోని ఈ తీర్థాలకు ఎందుకంత ప్రత్యేకత? ఈ తీర్థాల విశిష్టత ఏమిటి అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

22 పవిత్ర తీర్థాలు
భారతదేశంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని రామేశ్వరం చుట్టూ గల ద్వీపాలలో 64 పవిత్ర తీర్థాలు ఉన్నాయి. స్కాంద పురాణం ప్రకారం, వాటిలో 24 ముఖ్యమైనవి ఈ తీర్థాల్లో స్నానమాచరించడం తపస్సుతో సమానంగా భావిస్తారు. వాటిలో ప్రధాన తీర్థం "అగ్ని తీర్థం". అదే బంగాళా ఖాతం సముద్రం. శ్రీ రామేశ్వరుని దర్శించుకునే ముందు భక్తులు ముందుగా సముద్ర స్నానం చేయాలి. రెండవది రామేశ్వరానికి సమీపంలో ధనుష్కోటి మార్గంలో ఉన్న జటా తీర్థం. రావణ సంహారం అనంతరం శ్రీరామచంద్రుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ తీర్థంలో ముందుగా తన జటను తడుపుకుని ఆ తరువాత స్నానం చేశాడట. అందుకే ఈ తీర్థానికి 'జటా తీర్థం' అనే పేరు వచ్చింది. ఈ రెండు కాకుండా రామనాథస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో మరో 22 పుణ్య తీర్థాలు ఉన్నాయి. వాటి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.

22 తీర్థాల విశిష్టత
22 అనే సంఖ్య రాముని అమ్ములపొదిలో గల 22 బాణాలకు నిదర్శనమని అంటారు. మొదటిదైన అగ్ని తీర్థం అనే సముద్ర స్నానం చేయాలి అనంతరం అలాగే తడిబట్టలతో నడుచుకుంటూ ఆలయం లోపలకు ప్రవేశించి అక్కడ ఉన్న 22 పవిత్ర తీర్థాలలో స్నానం చేసిన తర్వాత మాత్రమే పరమేశ్వరుని దర్శించుకోవాలి. ఇది ఆలయ సంప్రదాయం. ఈ తీర్థాల పేర్లు, వాటి ప్రత్యేకతను తెలుసుకుందాం. జటా తీర్థంలో మన వీలును బట్టి ఎప్పుడైనా స్నానం చేయవచ్చు.

22 తీర్థాల వెనుక పురాణ గాథ
రామేశ్వరం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న తీర్థాలుగా పిలవబడే 22 బావుల ఉద్భవించడం వెనుక ఉన్న పురాణ గాథ చూద్దాం. రామాయణంలో శ్రీరాముడు రావణ సంహారం చేసిన అనంతరం రామేశ్వరంలో శివలింగ ప్రతిష్ట చేసి పూజించాడు. అయితే శివపూజ కోసం దివ్యతీర్థాలు కావాలి. రాముని భక్తి చూసిన సముద్ర దేవుడు ఒకే రాత్రిలో 22 పవిత్ర తీర్థాలు ఉద్భవింపజేశాడు. సముద్రానికి అతి సమీపంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ బావుల్లోని నీరు తియ్యగా ఉండడం ఈ తీర్థాల మహత్యాన్ని చాటుతుంది. అంతేకాదు ప్రతి బావిలోని నీరు రుచి, ఉష్ణత, గుణం వేరుగా ఉండటం వాటి ప్రత్యేకత! ఈ బావుల్లో ఒక్కో బావిలో స్నానం చేస్తే ఒక్కో ఫలితం ఉంటుంది.

22 తీర్థాల పేర్లు, వాటి ప్రత్యేకత

1. మహాలక్ష్మీ తీర్థం!
మహాలక్ష్మి తీర్థంలో స్నానం చేస్తే ధన సంపదలు, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది. మనసు శుద్ధి అవుతుంది. దారిద్ర నివారించబడుతుంది.

2. సావిత్రీ తీర్థం!
సావిత్రీ తీర్థంలో స్నానం చేస్తే వాక్పటిమ, విద్య, మానసిక శక్తి, ప్రవచన శక్తి, గానం, వేదాధ్యయనం లో పురోగతి కలుగుతుంది.

3 .గాయత్రి తీర్థం!
గాయత్రీ తీర్థంలో స్నానం చేయడం వలన పాపక్షయం కలుగుతుంది. జపసిద్ధి, మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతాయి.

4. సరస్వతి తీర్థం!
సరస్వతీ తీర్థంలో స్నానం చేస్తే మంచి విద్య, కళలలో అభివృద్ధి, వాక్శుద్ధి కలుగుతుంది. ఆర్జించిన జ్ఞానం పవిత్రమవుతుంది.

5. సేతు మాధవ తీర్థం!
ఈ తీర్థం రామసేతు వైభవానికి సూచకం. ఈ తీర్థంలో స్నానం చేస్తే కుటుంబ సమైక్యత, శుభకార్య సిధ్ధి కలుగుతాయి.

6. గంధమాధన తీర్థం!
గంధమాధన తీర్థంలో స్నానం చేస్తే దేహం పవిత్రమవుతుంది. శారీరక రోగాలు తొలగుతాయి. మానసిక శాంతి లభిస్తుంది.

7. గవాక్ష తీర్థం!
గవాక్ష తీర్థంలో స్నానం చేస్తే సకల గ్రహ దోషాలు నివారణ అవుతాయి. శివదర్శనం సులభం అవుతుంది.

8. నల తీర్థం!
నల తీర్థంలో స్నాన చేస్తే శని బాధలు తొలగుతాయి. నల మహారాజు కృప వల్ల వివాహ యోగం, కుటుంబ ఐక్యత సిద్ధిస్తాయి.

9. నీల తీర్థం!
నీల తీర్థంలో స్నానం చేస్తే పరాక్రమం, శౌర్యం పెరుగుతాయి.

10. శంఖ తీర్థం!
శంఖ తీర్థం విష్ణు ప్రసాదమని విశ్వాసం. ఈ తీర్థంలో స్నానం చేస్తే సంపూర్ణ శాంతి, భయ నివారణ కలుగుతాయి.

11. చక్ర తీర్థం!
సుదర్శన చక్ర శక్తికి ప్రతీక ఈ తీర్థం. చక్ర తీర్థంలో స్నానం చేస్తే పాప నాశనం, కష్ట నివారణ కలుగుతాయి.

12. బ్రహ్మ హతీ విమోచన తీర్థం!
బ్రహ్మ హతీ విమోచన తీర్థంలో స్నానం చేస్తే బ్రహ్మహత్యా దోషం వంటి భయంకరమైన దోషాలు కూడా కూడా భస్మమవుతాయి. నూతన ప్రారంభాలు విజయవంతం అవుతాయి.

13. శివ తీర్థం!
ఈ తీర్థాన్ని పరమ శివానుగ్రహంగా భావిస్తారు. శివ తీర్థంలో స్నానం చేస్తే రోగాలు, అపశకునాలు శాంతిస్తాయి.

14. సూర్య తీర్థం!
సూర్య తీర్థంలో స్నానం చేస్తే పుణ్యఫలం, ఆరోగ్యం, ఓజస్సు, శరీర కాంతి వృద్ధి చెందుతాయి.

15. చంద్ర తీర్థం!
చంద్ర తీర్థం మానసిక శాంతికి కేంద్రం. ఈ తీర్థంలో స్నానం చేస్తే స్థిరమైన బుద్ధి కలుగుతుంది. కోపం నివారించబడుతుంది.

16. గంగా తీర్థం!
గంగా తీర్థంలో స్నానం చేస్తే అఖండ పాప పరిహారం అవుతుంది. జీవితంలో శుభప్రవాహల పరంపర కొనసాగుతుంది.

17. యమునా తీర్థం!
యమునా తీర్థంలో స్నానం చేస్తే దారిద్ర నిర్మూలన, శాంతి, సౌమ్యత చేకూరుతాయి.

18. గోదావరి తీర్థం!
గోదావరి తీర్థంలో స్నానం చేస్తే ఆధ్యాత్మిక శక్తి పెరుగుతుంది. శారీరక బలం పెరుగుతుంది. దీర్ఘాయుష్షు చేకూరుతుంది.

19. సర్వ తీర్థం
సర్వ తీర్థంలో స్నానం చేయడం వలన సంస్కార శుద్ధి, కర్మ సిద్ధి కలుగుతుంది.

20. నర్మదా తీర్థం!
ఈ తీర్థం శక్తిమంత జలశుద్ధి కేంద్రం. నర్మదా తీర్థంలో స్నానం చేయడం వల్ల రుణ విమోచనం కలుగుతుంది.

21. సింధు తీర్థం!
సింధు తీర్థంలో స్నానం చేయడం వలన ప్రభావ శీలత, బల సంపత్తి కలుగుతాయి. విఘ్న నాశనం అవుతుంది.2

22. కోటి తీర్థం!
ఇదే 22వ, అత్యంత శక్తివంతమైన బావి. అన్ని తీర్థాలలో కెల్లా విశిష్టమైనది కోటి తీర్థం. విశాలాక్షి అమ్మవారికి తూర్పు వైపున ఈ కోటి తీర్థం కనిపిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు తన మేనమామ కంసుని సంహరించిన తరువాత ఆ పాపాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఈ తీర్థంలో స్నానం చేశాడని స్థల పురాణం చెబుతోంది. అన్ని బావుల సారాంశంగా ఈ తీర్థం పుణ్యఫలం ఇస్తుంది.

22 తీర్థాల స్నాన ఫలం
రామేశ్వర క్షేత్ర దర్శనానికి వెళ్లిన భక్తులు తప్పనిసరిగా సముద్ర స్నానంతో మొదలు పెట్టి ఈ 22 తీర్థాలలో స్నానం చేసిన తర్వాతనే రామ లింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవాలి. అప్పుడే రామేశ్వరం యాత్ర సఫలం అవుతుందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. ప్రతి మాసంలో పౌర్ణమి, అమావాస్య రోజులతో పాటు మకర సంక్రాంతి, రథసప్తమి, , మహాశివరాత్రి, సూర్య చంద్ర గ్రహణ సమయాల్లో ఈ తీర్థాల్లో లక్షలాదిమంది పవిత్ర స్నానాలు ఆచరిస్తారు.

మనం కూడా రామేశ్వరం వెళ్లి పుణ్య తీర్థాలలో స్నానం చేసి రామలింగేశ్వరుని దర్శించుకుని పునీతులమవుదాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

TAGGED:

RAMESWARAM THEERTHAMS NAMES
RAMESWARAM THEERTHAMS SPECIALITY
RAMESWARAM THEERTHAMS SIGNIFICANCE
RAMESWARAM THEERTHAMS STORY TELUGU
RAMESWARAM THEERTHAMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.