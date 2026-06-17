పార్వతీ దేవి ఆచరించిన 'రంభ తృతీయ వ్రతం'- అరటి చెట్టును ఎందుకు పూజిస్తారో తెలుసా?
జ్యేష్ఠ శుద్ధ తదియ రోజున ఆచరించే రంభ తృతీయ వ్రతం- సౌభాగ్యం, సౌందర్యం, దాంపత్య సుఖం కోసం విశేషమైనది- పార్వతీ పరమేశ్వరులను స్మరించే ఈ వ్రతం వెనుక ఉన్న విశేషాలు
Published : June 17, 2026 at 2:43 AM IST
Rambha Tritiya Vratham Significance : సనాతన హిందూ సంప్రదాయంలో పూజలు, వ్రతాల పేరిట రావి, మర్రి, ఉసిరి, వేప వంటి దేవతా వృక్షాలను, తులసి వంటి మొక్కలను, గంగ, యమునా, గోదావరి వంటి పుణ్య నదులను, గోమాత, నందీశ్వరుని పూజించే సంప్రదాయం అనాదిగా వస్తోంది. పూజల పేరిట ప్రకృతిని పరిరక్షించడం అనే గొప్ప సూత్రం ఇందులో ఇమిడి ఉంది. ఈ క్రమంలో జ్యేష్ఠ శుద్ధ తదియ రోజు ఒక పవిత్రమైన వ్రతం జరుపుకోనున్నాం. ముఖ్యంగా మహిళలు తమ సౌభాగ్యం కోసం, సౌందర్యం ఆచరించే ఈ వ్రతాన్ని రంభ తృతీయ వ్రతం అని అంటారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది రంభ తృతీయ వ్రతం ఎప్పుడు? ఆ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలో తెలుసుకుందాం.
ప్రకృతే దైవం
సనాతన సంప్రదాయంలో నదులను నదీమతల్లులుగా, వృక్షాలను దేవతలుగా, పశుపక్ష్యాదులను దేవతా స్వరూపాలుగా భావించి పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. ప్రకృతిలోని ప్రతి అణువులోను దైవాన్ని చూడడమనే గొప్ప సంప్రదాయాన్ని పాటించే ఈ విధానంలో ఏటా పూజలు, వ్రతాలు, పుష్కరాలు పేరిట వాటిని పరిరక్షించుకోవడం చూస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో జ్యేష్ఠ శుద్ధ తదియ రోజు రంభ తృతీయ వ్రతం పేరిట ఒక పవిత్రమైన మొక్కను పూజిస్తాం. ఇంతకూ ఈ రంభ తృతీయ వ్రతం అంటే ఏమిటి? ఈ వ్రతాన్ని గతంలో ఎవరు ఆచరించారు? వ్రతవిధానం ఏమిటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రంభ తృతీయ వ్రతం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జూన్ 17, బుధవారం జ్యేష్ఠ శుద్ధ తదియ రోజు రంభ తృతీయ వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
రంభ తృతీయ వ్రతం అంటే?
'రంభ' అనగానే మనకు స్వర్గంలో ఇంద్ర సభలోని రంభ అనే అప్సరస గుర్తుకు వస్తుంది. రంభ తృతీయ వ్రతం అంటే అదేదో రంభ ఆచరించే వ్రతం కాదు. సంస్కృతంలో అరటి చెట్టును రంభ వృక్షం అంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున అరటి చెట్టును పూజిస్తారు కాబట్టి ఈ వ్రతానికి రంభ వ్రతామని, తదియ అంటే మాసం ఆరంభంలో తృతీయ తిధి అంటే మూడవ రోజున ఆచరించే వ్రతం కాబట్టి ఈ వ్రతానికి రంభ తృతీయ వ్రతం అనే పేరు వచ్చింది. సాక్షాత్తు పార్వతి దేవి ఆచరించిన ఈ వ్రతం విశేషాలు చూద్దాం.
శివుని అనుగ్రహం కోసం ఎదురు చూసిన పార్వతి
దక్షయజ్ఞంలో సతీదేవి దేహత్యాగం తరువాత పరమ శివుడు హిమవత్ పర్వతం మీద తపస్సు చేసుకోసాగాడు. అప్పుడు సతీదేవి తిరిగి పార్వతిగా, హిమవంతుని పుత్రికగా జన్మిస్తుంది. పరమేశ్వరునికి సకల ఉపచారాలు చేయమని హిమవంతుడు పార్వతి దేవిని ఆదేశిస్తాడు. పార్వతి దేవి కూడా శివుని ప్రసన్నం చేసుకుని, పరిణయమాడాలని భక్తిశ్రద్దలతో ఉపచారాలు చేయసాగింది.
కరుణించని శివుడు
పరమేశ్వరుని ప్రసన్నం చేసుకుని, వివాహం చేసుకునేందుకు పార్వతీదేవి చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ విఫలం అవుతూ ఉండటంతో ఏం చేయాలో అర్థంకాక ఆవేదనతో ఉన్న పార్వతీదేవికి భృగు మహర్షి సూచించిన వ్రతమే రంభా వ్రతం. అలాగే ఈ వ్రతానికి సంబంధించిన ఒక పౌరాణిక గాథను కూడా ఇక్కడ స్మరించుకుందాం.
పౌరాణిక గాథ
బ్రహ్మ దేవుని భార్యలుగా భావించే సావిత్రి, గాయత్రీలలో సావిత్రి బ్రహ్మ దేవుని పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించేదట. దాంతో బీజం లేని వృక్షంగా భూలోకాన పడి ఉండమని ఆమెను బ్రహ్మ శపించాడు. అలా సావిత్రి అరటిచెట్టు రూపంలో ఉంటూ బ్రహ్మ గురించి తప్పస్సు చేసి ఆయన మనసు గెలుచుకుంది. బ్రహ్మ సంతృప్తి చెంది ఆమెను సత్యలోకానికి తీసుకు వెళుతూ, ఆమె అంశాన్ని మాత్రం అరటి చెట్టులోనే ఉంచాడు. అందుకే అరటి చెట్టుకు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే శక్తి లభించిందని శాస్త్రవచనం. గతంలో అగస్త్య మహర్షి భార్య 'లోపాముద్ర' కూడా ఈ రంభ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్లనే అగస్త్యుడిని భర్తగా పొందిందని భృగుమహర్షి పార్వతీ దేవికి వివరించి ఆమెచే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింపజేసాడు.
పార్వతి దేవి ఆచరించిన వ్రతం
భృగుమహర్షి సూచన మేరకు పార్వతి దేవి జ్యేష్ట శుద్ధ తదియ రోజున తెల్లవారుజామున తలస్నానం చేసి, అరటిచెట్టు ఉన్న ప్రదేశంలో అలికి ముగ్గులు పెట్టి అరటి చెట్టు కింద మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. భక్తి శ్రద్ధలతో నెలరోజుల పాటు రంభ వ్రతాన్ని ఆచరించిన పార్వతీ దేవి, నిత్యం అరటి చెట్టుని పూజించి నైవేద్యం సమర్పించేది. మొదటి రోజు మాత్రం జాగరణ చేసి నెలరోజుల పాటు ఈ వ్రతాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించింది. నెలరోజుల వ్రతదీక్ష పూర్తయ్యాక పార్వతీ దేవి పరమశివుని భర్తగా పొందగలిగింది.
మనం ఎలా ఆచరించాలి?
జ్యేష్ఠ శుద్ధ తదియ రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి అరటి చెట్టు కింద శుభ్రంగా అలికి ముగ్గులు పెట్టాలి. అటు తర్వాత అరటి చెట్టు మొదట్లో అరటినారతో చేసిన వత్తులతో దీపారాధన చేయాలి. పసుపు కుంకుమలతో, పసుపు రంగు పూలతో అరటి చెట్టును పూజించాలి. అరటి చెట్టుకు పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. ఆదిదంపతులైన పార్వతి పరమేశ్వరులను స్మరిస్తూ అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. సాయంత్రం ముత్తైదువులకు అరటి ఆకులో భోజనం పెట్టి, అరటి పండ్లు తాంబూలం ఇవ్వాలి. రాత్రి నక్షత్ర దర్శనం చేసిన తర్వాత భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. రంభ వృక్షాన్ని పూజించి సౌందర్య, సౌభాగ్యాలు పొందే వ్రతం కాబట్టి ఈ వ్రతాన్ని రంభ తృతీయ వ్రతమని అంటారు.
రంభ తృతీయ వ్రత ఫలం
కుటుంబంలో భార్యాభర్తల మధ్య కలతలు ఉన్నవారు, వివాహం కానివారు ఈ వ్రతం ఆచరించడం ద్వారా ఉత్తమ ఫలితాలు పొందుతారని పురాణ వచనం.
రానున్న జ్యేష్ఠ శుద్ధ తదియ రోజు మనం కూడా రంభ తృతీయ వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆదిదంపతుల అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ! శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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