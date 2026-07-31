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కేరళలో సీతమ్మవారు స్నానం చేసిన సరస్సు ఎక్కడుంది? మున్నార్‌ సమీపంలోని దేవికులం వెనుక ఉన్న రామాయణ గాథ ఇదే!

పచ్చని ప్రకృతి ఒడిలో అందమైన జలపాతాలతో సుందరమైన సరస్సులు- వీటిలో ఒకటి సీతమ్మవారు వనవాసం సమయంలో స్నానం చేసిన సరస్సు- ఈ సరస్సు ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం

Sita Devi Lake In Devikulam
Sita devi (Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 31, 2026 at 3:38 AM IST

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Sita Devi Lake In Devikulam : దేవుని సొంత రాష్ట్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన కేరళ ప్రకృతి అందాలతో పాటు ఎన్నో పురాణ, ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు కూడా నిలయంగా ఉంది. మున్నార్‌కు సమీపంలో పచ్చని కొండల మధ్య ఉన్న దేవికులం అనే ప్రశాంతమైన ప్రాంతానికి రామాయణంతో సంబంధం ఉందని స్థానిక స్థల పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వనవాస సమయంలో శ్రీరాముడు, సీతాదేవి, లక్ష్మణుడు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు సీతమ్మవారు ఇక్కడి సరస్సులో స్నానం చేశారని, అందుకే ఈ ప్రాంతానికి 'దేవి కొలను' అనే పేరు వచ్చి కాలక్రమంలో 'దేవికులం'గా మారిందని విశ్వాసం. సీతాదేవి సరస్సుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రదేశం ప్రకృతి అందాలు, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు, స్థానిక పురాణ గాథలతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

ప్రకృతి ప్రేమికుల స్వర్గధామం
కేరళ రాష్ట్రం ప్రకృతి ప్రేమికులకు స్వర్గధామం. కేరళ రాష్ట్రం సాక్షాత్తు ఆది శంకరులు జన్మించిన దివ్యధామం. ఈ రాష్ట్రంలో ఆలయాలకు కొదువ లేదు. ఈ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలోనే దేవికులం వెలసి ఉంది. ప్రకృతి సౌందర్యాలు మధ్య నెలకొని ఉన్న ఈ గ్రామానికి రామాయణ గాథతో సంబంధం ఉంది. అదేంటో చూద్దాం.

దేవికులం ఎక్కడుంది?
కేరళ పర్యటనలో అందమైన కొండ ప్రాంతాల సందర్శన క్రమంలో అనేక రహస్యమైన ప్రదేశాలు కూడా ఉన్నాయి. పెద్దగా ప్రాచుర్యం లేని ఈ ప్రదేశాల గురించి చాలా మందికి తెలియదు. అలాంటి కథలతో, ఇతిహాసాలతో ముడిపడిన ఓ ప్రశాంతమైన గ్రామం దేవికులం. మున్నార్‌కి కేవలం 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ చిన్న ప్రదేశం ప్రకృతి, పౌరాణిక గాథలు, ప్రశాంతత కలిసిన అద్భుత సమ్మేళనం.

దివ్యానుభూతి
ప్రకృతి అందాలకు పెట్టింది పేరైన కేరళ రాష్ట్రంలో ఆధ్యాత్మికత క్షేత్రాలను సందర్శించాలనుకునేవారు దేవికులం ప్రాంతానికి వెళితే అనూహ్య అనుభూతులు సొంతమవుతాయి. మున్నార్‌కి కేవలం 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ చిన్న గ్రామం రామాయణగాథతో ముడిపడి ఉంది.

దేవికులం పేరు ఇలా వచ్చింది
రామాయణం ప్రకారం వనవాస సమయంలో శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుడు, సీతాదేవి ఈ కొండ ప్రాంతాలకు వచ్చారట. ఆ సమయంలో సీతాదేవి ఇక్కడి సరస్సులో స్నానం చేసిందని, అందుకే ఈ ప్రదేశాన్ని "దేవి కొలను" అని, ఆ తరువాత అది "దేవికులం"గా మారిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ సరస్సు నీరు ఇప్పటికీ పవిత్రమని, ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉందని విశ్వసిస్తారు. మున్నార్‌కు వెళ్లే పర్యాటకుల్లో చాలా మందికి ఈ చిన్నగ్రామం గురించి తెలిసి ఉండక పోవచ్చు. దేవికులంలో ప్రముఖ సందర్శనీయ స్థలాలు గురించి తెలుసుకుందాం.

సీతాదేవి సరస్సు
దేవికులం గ్రామానికి హృదయంగా భావించే సీతాదేవి సరస్సు పచ్చని కొండల మధ్య ప్రశాంతంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ సరస్సు నీటికి ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఉంది. సాక్షాత్తు సీతాదేవి స్నానం చేసిన సరస్సుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ సరస్సులో స్నానం చేసినా, ఆ నీటిని శిరస్సున చల్లుకున్నా అనేక మొండి రోగాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

మలైల్ కల్లన్ గుహ
స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం తమిళనాడుకు చెందిన 'తంకయ్యన్' అనే పేరుమోసిన దొంగ ఈ కొండ గుహలో నివసించేవాడు. స్థానికులు అతన్ని 'మలైల్ కల్లాన్' అంటే మలయాళంలో కొండ దొంగ అని అర్థం. కాలక్రమేణా ఆ గుహకు కూడా అదే పేరు స్థిరపడింది. ఈ రాతి గుహ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. దీనిలోకి ఒకేసారి కేవలం ఒక్కరు మాత్రమే ప్రవేశించడానికి వీలుంటుంది. దేవీపురంలో సీతాదేవి సరస్సును సందర్శించిన వారు ఈ గుహను కూడా తప్పకుండా సందర్శించడం ఆనవాయితీ! దేవికులం అనేది కేవలం ఒక గ్రామం కాదు, పురాణం ప్రసిద్ధి చెందిన కథలతో, విశ్వాసాలతో, ప్రకృతి సౌందర్యంతో నిండిన ఒక ప్రత్యేక ప్రపంచం. జనసందోహం నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉండే ప్రశాంతమైన స్వర్గధామం. కేరళ రాష్ట్రంలో పర్యటించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో భాగంగా ఈ చిన్న స్వర్గాన్ని తప్పకుండా సందర్శిద్దాం. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులను సొంతం చేసుకుందాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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