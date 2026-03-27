పితృవాక్య పరిపాలన నుంచి రాజధర్మం వరకు- శ్రీరాముని జీవితం గురించి చెప్పే మహాసత్యాలు!
ధర్మానికి ప్రతిరూపమైన శ్రీరాముని ధర్మనిరతి గురించి కథనం- సీతారాముల కల్యాణం శ్రీరామ నవమి రోజు జరిపేందుకు ముఖ్య కారణం తెలుసుకుందామా?
Published : March 27, 2026 at 5:21 AM IST
Ramayana History And Significance : శ్రీరాముడు ధర్మయుతమైన మార్గంలో చేసిన సుదీర్ఘ ప్రయాణమే రామాయణం! ఆయనం అంటే ప్రయాణం అని అర్ధం. రామాయణం అంటే రాముడు చూపిన మార్గం, రాముడు నడిచిన మార్గం అని అర్థం. శ్రీరాముని సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుని స్వరూపంగా భావిస్తారు. రావణ సంహారం కోసమే రాముడు అవతార స్వీకారం చేశాడని మనకు పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ధర్మానికి ప్రతిరూపమైన శ్రీరాముని ధర్మనిరతి గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్రీరామ కథ మానవాళికి ఆదర్శం
శ్రీరామ కథ ఒక రసరమ్య కావ్యం. ఈ కావ్యం ఒక జీవన వాహినిలా మన సంస్కృతిలో విరాజిల్లుతోంది. రాముని మాట, రాముడు నడిచిన బాట, రాముడు చూపిన మార్గం మనకు ఆదర్శం. ఒక సామాన్య మానవుడు అత్యున్నతమైన మానవీయ విలువలను పాటించడం ద్వారా 'మనిషిగా' మారుతాడని రాముడు నిరూపించాడు.
సకల ధర్మాలు పాటించిన గుణాభిరాముడు
పుత్రునిగా, భర్తగా, సోదరునిగా, మిత్రునిగా, రాజుగా తన ధర్మాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించి సమస్త జాతికి మార్గదర్శకుడయ్యాడు మన లోకాభిరాముడు. సకల గుణ సంపన్నుడుగా ఖ్యాతి పొందాడు.
రామ నామం తారక మంత్రం
'రామ' అనే నామంలోనే పెన్నిధి ఉందని, 'రామ' అనే రెండక్షరాలు తారక మంత్రమని యజుర్వేదంలో వివరించి ఉంది. రామనామం జపించే వారికి ఎలాంటి భీతి ఉండదు. రామనామం భవభయ హరణం. మండుతున్న అగ్నిని సైతం మంచు ముక్కలా మార్చగల శక్తి రామనామానికి ఉంది.
సీతారాముల కల్యాణం శ్రీరామ నవమి రోజు ఇందుకే!
చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజు పునర్వసు నక్షత్రంలో దశరథుని పట్టమహిషి కౌసల్యా దేవికి శ్రీరాముడు జన్మించాడు. పరమాత్ముని జన్మదినం రోజునే కల్యాణం జరిపించాలని బృహస్పతి సంహితలో పేర్కొని ఉంది. అందుకే రామాయణం ప్రకారం సీతారాముల కల్యాణం మార్గశిర శుద్ధ పంచమి రోజు జరిగినప్పటికీ ప్రతి ఏటా సీతారాముల కల్యాణం శ్రీరామనవమి రోజునే నిర్వహించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.
పరిపూర్ణ మానవ అవతారం
శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ఏడో అవతారం శ్రీరామావతారం. పరిపూర్ణ మానవ అవతారంలో శ్రీరాముడిగా జన్మించిన నారాయణుడు ఒక సాధారణ మానవుడిగానే కష్ట సుఖాలను అనుభవించాడు. రామాయణం ప్రకారం మానవునిగా జన్మించిన శ్రీరాముడు ఎక్కడ తన మహత్తును చూపలేదు. మానవుడిగానే తన శక్తి సామర్థ్యాలతో, పరాక్రమంతోనే తనకు కావలసినవన్నీ సాధించుకున్నాడు. ఈ లోకానికి ఒక ఆదర్శ పురుషునిగా నిలిచాడు.
పితృవాక్య పరిపాలకుడు
తెల్లవారితే పట్టాభిషేకం చేసుకొని మహారాజు కావాల్సిన శ్రీరాముడు కైక కోరిన కోరికలతో, నిస్సహాయుడైన తన తండ్రి దశరథ మహారాజు మాటను నిలబెట్టడం కోసం, పితృవాక్య పరిపాలన కోసం నార చీరలు కట్టి వనవాసానికి వెళ్లాడు.
శాంత మూర్తి
శ్రీరాముడు ఎంతటి పరాక్రమవంతుడో అంతటి శాంత మూర్తి! క్షమించడం అన్నది ఆయనకు తెలిసిన మొదటి విద్య. తాను అడవుల పాలు కావడానికి కారకురాలైన కైకేయిని రాముడు ఒక్క మాట కూడా అనలేదు. సీతాదేవిని అపహరించి తనను అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేసిన రావణుని కూడా తొందరపడి సంహరించకుండా మరోసారి ఆలోచించుకొమ్మని గడువు ఇచ్చిన సహనశీలి.
ప్రేమమూర్తి
తనను ప్రేమించిన వారిపట్ల రాముడు ఎంతో కరుణతో ఉంటాడని అనడానికి హనుమంతుడు, గుహుడు,శబరీ, విభీషణుడు, మొదలైన ఎన్నో నిదర్శనాలు మనకు రామాయణంలో కనిపిస్తాయి. రాముడు ధర్మ స్వరూపుడు అయితే సీతమ్మ తల్లి మహా సాధ్వి, ఆదర్శ మూర్తి. ధర్మం ఎలా ఉంటుందో ధర్మాచరణ ఎలా ఉంటుందో ఈ దంపతుల నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి.
"పూర్వభాషి ప్రియంవద"
వాల్మీకి మహర్షి శ్రీరాముని "పూర్వభాషి ప్రియంవద" అని వర్ణించాడు. రాముడు ఎప్పుడూ ముందుగా తానే మాట్లాడుతాడు. ప్రియంగా మాట్లాడుతాడు అని ఈ వాక్యానికి అర్ధం. ఇతరులు చేసిన వేయి అపకారాలు కూడా మరచి క్షమించ గల కరుణామూర్తి. తాను ఇతరుల నుంచి పొందిన ఒక్క చిన్న ఉపకారాన్ని సైతం గుర్తు పెట్టుకునే కృతజ్ఞతా మూర్తి! శత్రువుని కూడా ప్రేమించ గల ప్రేమమూర్తి.
శ్రీరాముని ఆదర్శంగా తీసుకుందాం!
ఏడాదికోసారి శ్రీరామనవమి పండుగ జరుపుకోవడం మాత్రమే కాదు, శ్రీరాముని సద్గుణాలను మనలో పెంచుకోవడం, రాముడు నడిచి చూపించిన మార్గంలో పయనించడం మన కర్తవ్యం. రాముడు మన దేవుడు అని చెప్పుకోవడం మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్కరు శ్రీరాముని బాటలో నడిస్తే ఈ ప్రపంచమే వసుధైక కుటుంబంగా మారుతుంది. ఇదే మనం శ్రీరాముని జీవితం నుంచి గ్రహించాల్సిన సత్యం! అనుసరించాల్సిన ఆదర్శం. శ్రీ సీతారాముల కల్యాణ వైభవం శ్రీరామ భక్తులందరికీ ఆనంద తరుణం. శ్రీరాముని భక్తులుగా ఆయన చూపించిన బాటలో పయనించడమే నిజమైన ఆనందం. అదే లోక కల్యాణ వైభోగం.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
రాముడే ధర్మం! ధర్మమే రాముడు!