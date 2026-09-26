ETV Bharat / spiritual

ఎనిమిది అడుగుల కాలభైరవుడు అర్ధరాత్రి ఎడ్లబండి ఆగిపోయిన చోటే ఆలయం! రామారెడ్డి కాలభైరవ క్షేత్రం కథ ఇదే!

కామారెడ్డి సమీపంలోని రామారెడ్డి కాలభైరవ క్షేత్రం స్వయంభూ కాలభైరవ స్వామి- సుమారు ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తైన దిగంబర కాలభైరవ విగ్రహం, శునక వాహనం ఈ ఆలయానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ

Ramareddy Kalabhairava Temple Telangana
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 4:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramareddy Kalabhairava Temple Telangana : పరమ శివుని అత్యంత భీకరమైన, శక్తిమంతమైన, రౌద్ర రూపమే కాలభైరవ స్వరూపం. కాలానికి, మృత్యువుకు అధిపతి కాలభైరవుడు. విశ్వ రక్షణ, ఆలయాల రక్షణ బాధ్యత వహించే కాలభైరవ స్వామి.

ఎవరీ కాలభైరవుడు?
"నేను" అనే అహంకారమే మనిషి పతనానికి కారణం అని ఆధ్యాత్మిక తత్వం చెబుతుంది. పురాణ కథనం ప్రకారం, బ్రహ్మదేవునిలో ఏర్పడిన అహంకారాన్ని అణచివేసిన శివుని ఉగ్ర స్వరూపమే కాలభైరవుడు.

శివుని నుంచి ఆవిర్భవించిన కాలభైరవుడు
పరమేశ్వరుని కాలభైరవ స్వరూపం "నాకంటే గొప్పవాడు లేడు" అనే అహంకారం ఎవరిలోనూ ఉండకూడదు అనే గొప్ప సందేశాన్ని అందిస్తాడు. అహంకారాన్ని తొలగించి, ధర్మ మార్గంలో నడిపించే దైవం స్వరూపంగా కాలభైరవుడిని భక్తులు ఆరాధిస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా అనేక పుణ్యక్షేత్రాల్లో కాలభైరవ స్వామి ఆలయాలున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కాలభైరవుని మహత్యం గురించి తెలుసుకుందాం.

క్షేత్రపాలకుడు
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆలయాలను, దిక్కులను ఆలయ ప్రాంగణాలను రక్షించే శక్తిగా కాలభైరవుడిని భావిస్తారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కాశీ నగరానికి ఇతనే ప్రధాన రక్షకుడు. అంతేకాదు అనేక శివాలయాలకు కూడా కాలభైరవుడే రక్షకుడు. దాదాపుగా ప్రతి శివాలయంలోని కాలభైరవుని స్వరూపాన్ని దర్శించుకోవచ్చు.

పాప విమోచకుడు
కాలభైరవుడుని భక్తుల భయాలను, బాధలను తొలగించి, వారి పాపాలను నశింపజేసే దైవంగా పూజిస్తారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ కామారెడ్డి పట్టణంలో వెలసిన కాలభైరవ క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

రామారెడ్డి కాలభైరవ క్షేత్రం
తెలంగాణలోని కామారెడ్డి పట్టణానికి సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసిన ఈ ప్రాచీన కాలభైరవ క్షేత్రం ఎంతో విశిష్టమైనది. ఈ క్షేత్రంలో కాలభైరవుడు స్వయంభువుగా వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం, సుమారు 16వ శతాబ్దంలో కాశీ నుంచి కాలభైరవ స్వామివారి విగ్రహాన్ని ఎడ్లబండిపై తీసుకువస్తుండగా, ఈ ప్రాంతానికి చేరుకునే సమయానికి రాత్రి అయిందట. దీంతో భక్తులు అక్కడే విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. హఠాత్తుగా అర్ధరాత్రి సమయంలో భారీ శబ్దం రావడంతో ఎడ్లబండి విరిగిపోయి, స్వామివారి విగ్రహం అక్కడే నిటారుగా నిలిచిపోయిందని చెబుతారు. ఈ సంఘటన స్వామి వారి సంకల్పంగా భావించిన భక్తులు, ఆ ప్రదేశంలోనే ఆలయాన్ని నిర్మించారని స్థలపురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఎనిమిది అడుగుల కాలభైరవుడు!
గర్భాలయంలో శునకాన్ని వాహనంగా చేసుకున్న సుమారు ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తైన కాలభైరవ స్వామి వారి మూలవిరాట్టు భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. స్వామివారి విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకోవడం భక్తులకు ఎంతో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఇటీవల శనీశ్వర స్వామి వారి ఆలయాన్ని కూడా నిర్మించారు.

ఆలయ విశేషాలు
దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ గుడి నిర్మించారు. ఈ గుడిలోని దిగంబర కాలభైరవుని విగ్రహం సా.శ.13వ శతాబ్ధ కాలం నాటిదని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం. ఈ గ్రామంలో అష్టభైరవులు వెలసినట్లు అక్కడివారు చెబుతుంటారు. పూర్వం కరువు వచ్చినపుడు కాలభైరవుని విగ్రహానికి పేడ పూసేవారు. తర్వాత ఆ పేడను తొలగించుకోవడం కోసం వర్షాలు బాగా కురిసేవని స్థానిక ప్రజల నమ్మకం. 1974లో దేవాదాయ శాఖ ఈ గుడిని తమ అధీనంలోకి తీసుకుంది. అనంతరం దాతల సహకారంతో 2001లో దేవాలయం నిర్మించి, రేకుల షెడ్డులో ఉన్న స్వామి విగ్రహాన్ని దేవాలయానికి మార్చారు.

పూజోత్సవాలు
కార్తిక మాసంలో ఇక్కడ కాలభైరవ స్వామి వారి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అలాగే మార్గశిర శుద్ధ అష్టమి రోజు కాలభైరవ స్వామి జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి.

ఆరోగ్య ప్రదాత
అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించి, కాలభైరవ స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందితే ఆరోగ్యం చేకూరుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. కాలాన్ని నియంత్రించే కాలభైరవుని కృప ఉంటే భయం తొలగి, ధైర్యం కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. మనం కూడా శ్రీ కాలభైరవ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి తరిద్దాం. ఓం కాలభైరవాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

కష్టాల నుంచి బయటపడేందుకు చేసే అనంత పద్మనాభ వ్రతం! 14 ఏళ్ల పాటు ఆచరించే ఈ వ్రతం విశిష్టత ఏంటో తెలుసా?

వినాయకుడిని నిమజ్జనం ఎందుకు చేస్తారు? గణనాథుని వీడ్కోలు వెనుక దాగిన ఆధ్యాత్మిక, పర్యావరణ సందేశం ఇదే!

TAGGED:

KALABHAIRAVA TEMPLE TELANGANA
RAMAREDDY BHAIRAVA TEMPLE
KALABHAIRAVA TEMPLE HISTORY
KALABHAIRAVA SWAMY TEMPLE
RAMAREDDY KALABHAIRAVA TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.