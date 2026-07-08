రామకోటి రాస్తున్నారా- జపం పూర్తి చేసిన తర్వాత పుస్తకాలను ఏమి చేయాలి? ఈ నియమాలు తప్పక తెలుసుకోండి!
రామకోటి ప్రారంభించే విధానం, పాటించాల్సిన నియమాలు- మధ్యలో విరమించాల్సి వస్తే చేయాల్సిన పనులు- పూర్తయిన తర్వాత రామకోటి పుస్తకాలను ఎక్కడ సమర్పించాలి? ఈ కథనంలో మీ కోసం!
Published : July 8, 2026 at 5:02 AM IST
Ramakoti Writing Rules : శ్రీరామ నామం తారక మంత్రం. ఈ తారక మంత్రం గొప్పతనాన్ని సాక్షాత్తు పరమశివుడు పార్వతీదేవికి వివరిస్తూ 'తాను ఎల్లప్పుడూ రామ నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటానని, 'రామ' అనే ఈ పవిత్రమైన రెండు అక్షరాల నామాన్ని జపించడం వల్ల కలిగే ఫలితం విష్ణు సహస్రనామాలను పఠించడంతో సమానమని తెలిపాడు. "రా", "మ" అనే రెండు అక్షరాలు అద్భుతమైన శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి. 'రా' అనే అక్షరం అగ్ని బీజం ఇది అంతఃకరణను ప్రకాశింపజేసేది. 'మ' అనే అక్షరం అమృత బీజం. ఇది మనస్సుకు శాంతిని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. హిందూ సంప్రదాయంలో భగవంతుని చేరుకునే మార్గాల్లో 'రామకోటి' రాయడం కూడా ఒకటని అంటారు. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన రామకోటి రాసేటప్పుడు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? రామకోటి పూర్తయ్యాక ఆ పుస్తకాలు ఏమి చేయాలి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రామకోటి విశిష్టత
రామకోటి రాయడానికి పూనుకోవడం ఒక సత్కార్యం. ఈ కార్యానికి కొన్ని నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. 'శ్రీరామ' అని పదేపదే రాయడం మనసును శుద్ధి చేస్తుంది, అహాన్ని తొలగిస్తుంది. ఓర్పు, సహన గుణాలను పెంపొందిస్తుంది. రామకోటి రాయడంలో మనస్సును, బుద్ధిని, భక్తిని, చేతిని కేంద్రీకృతం చేస్తూ లిఖించడం వల్ల ఇది కూడా ఒక రకమైన జపం వంటిదే! రామకోటి రాయడానికి ఉన్న నియమాలేంటో చూద్దాం.
రామకోటి రాయాలనుకుంటున్నారా! ఈ నియమాలు పాటించండి!
రామకోటి రాయాలన్న మీ సంకల్పాన్ని ముందు దేవుడి దగ్గర మానసికంగా విన్నవించుకోండి. శ్రీరామ అని రాసే వీలున్న కోటి గళ్లతో ఉన్న పుస్తకం తెచ్చుకోండి.
ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలి?
మంచి రోజు చూసుకుని రామకోటి పుస్తకానికి పసుపు, కుంకుమ రాసి దేవుని సన్నిధిలో ఉంచి పుష్పాలతో, శ్రీరామ అష్టోత్తర శతనామావళితో పూజించాలి. విశేషించి శ్రీరామ నవమి, ఉగాది, విజయదశమి, హనుమాన్ జయంతి రోజు నుంచి కానీ ప్రారంభిస్తే ఆటంకాలు లేకుండా రామకోటి పూర్తవుతుందని విశ్వాసం. రాయడం ప్రారంభించే ముందు శ్రీరామకోటి పుస్తకాన్ని భక్తితో కళ్లకు అద్దుకుని రాయడం ప్రారంభించాలి.
మనసు కేంద్రీకరించాలి
రామకోటి రాసేటప్పుడు ఇతర వ్యాపకాలు, ఆలోచనలు పెట్టుకోకుండా ప్రశాంతమైన మనసుతో, మనసును బుద్ధిని కేంద్రీకరించి రాయాలి.
శ్రీరామ నామ జపం
ఒక్కో నామం రాసేటప్పుడు 'శ్రీరామ' అని ఉచ్చరిస్తూ రాయడం వల్ల జపం చేసిన ఫలితం కలుగుతుంది.
మధ్యలో ఆపవచ్చా!
అనుకోకుండా మధ్యలో ఏదైనా పని మీద వెళ్లవలసి వస్తే, సరి సంఖ్యలో రాయడం ఆపి పుస్తకం మూసి నమస్కరించి వెళ్లాలి. పని అయిపోయిన తర్వాత కాళ్లు , చేతులు కడుక్కొని శుచిగా మళ్లీ రాయడం మొదలు పెట్టాలి.
అన్ని ప్రత్యేకమే!
రామకోటి రాసే పుస్తకం పూజామందిరంలో జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. అందులో ఇతర విషయాలు ఏవీ రాయకూడదు. దానికి ఉపయోగించే కలాన్ని కూడా విడిగా ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
ఏ సమయంలో రాయాలి?
రామకోటి రాయడానికి ప్రత్యేకమైన సమయం అంటూ ఏదీ లేదు. కాని శుచి, శుభ్రత, పవిత్రత, ప్రశాంతత మాత్రం తప్పక పాటించాలి. ఏదో మొక్కుబడిగా పూర్తి చేయాలని కాకుండా ప్రశాంతమైన మనసుతో, సమయం అనుకూలించినప్పుడు మాత్రమే రాయాలి. వేగంగా పూర్తి చేయాలన్న తొందర వద్దు.
అక్షర లక్షలు
ప్రతి లక్ష నామాలకు శ్రీరామునికి ప్రత్యేక పూజ, ఏదైనా తీపి పదార్ధం నివేదన చేసి ఈ ప్రసాదాన్ని అందరికి పంచాలి.
రామకోటి యజ్ఞం పూర్తయిందా!
రామకోటి రాయడం పూర్తయిన తర్వాత మీ శక్తి అనుసారంగా శ్రీరాముని పూజలు, నివేదనలు సమర్పించి అన్నదానం నిర్వహించడం మంచిది.
రామకోటి పుస్తకాలను ఏమి చేయాలి?
రామకోటి రాయడం పూర్తయిన తరువాత రామకోటి పుస్తకాలను ఒక పసుపు బట్టలో కట్టి భద్రాచలంలోని రామచంద్రుడికి కానీ, అయోధ్యలో రామాలయంలో కానీ సమర్పించాలి. వీలు కుదరని వారు తమ సమీపంలోని ఏదైనా రాముని గుడిలో కానీ, ఆధ్యాత్మిక సంస్థకు అప్పగించాలి. అదీ వీలుకాకుంటే గోదావరి, గంగ వంటి పవిత్ర నదులలో విడిచి పెట్టాలి.
మహా యజ్ఞం
శ్రీరామ కోటి లిఖించడం అనేది సామాన్య విషయం కాదు, ఇది ఒక పవిత్ర యజ్ఞం తో సమానం. ఈ రామనామ లిఖిత జపం వలన పూర్వ జన్మ కర్మలు తొలగిపోయి జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సాధించవచ్చు. మనం కూడా ఈ రామకోటి యజ్ఞంలో పాల్గొని సకల శుభాలు పొందుదాం.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
పుణ్యక్షేత్రాల్లో "తలనీలాలు" ఎందుకు సమర్పించాలి? - దీని వెనుక ఉన్న 'రహస్యం' ఏంటో తెలుసా?
త్రివేణి సంగమ తీరం వద్ద నాగరాజు కొలువై ఉన్న మహిమాన్విత క్షేత్రం- ప్రయాగ్రాజ్ నాగ వాసుకి ఆలయ విశేషాలివే!