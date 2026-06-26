పుత్ర సంతానం కోసం దశరథుడు ఆచరించిన మహా వ్రతం- రామలక్ష్మణ ద్వాదశి విశిష్టత తెలుసా?
శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన ద్వాదశి తిథి- జ్యేష్ఠ శుద్ధ ద్వాదశి రోజున ఆచరించే రామలక్ష్మణ ద్వాదశి వ్రతం
Published : June 26, 2026 at 3:56 AM IST
Rama Lakshmana Dwadashi 2026: మన సనాతన ధర్మం ప్రకారం ద్వాదశి తిథికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ద్వాదశి తిథి విష్ణుమూర్తికి ఎంతో ప్రీతికరమైనది. ఏకాదశి ఉపవాసం చేసిన వారు ద్వాదశి రోజు చేసే పూజకు విష్ణువు ప్రీతి చెందుతాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ద్వాదశి రోజు ఆచరించే కొన్ని ప్రత్యేకమైన వ్రతాల వలన, దానధర్మాల వలన పితృదేవతలు ప్రీతి చెంది వంశాభివృద్ధి కలిగిస్తారని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా జ్యేష్ఠ శుద్ధ ద్వాదశి రోజు ఆచరించే ఒక విశిష్టమైన వ్రతం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రామలక్ష్మణ ద్వాదశి
జ్యేష్ఠ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ద్వాదశిని పవిత్రమైన రామలక్ష్మణ ద్వాదశిగా జరుపుకుంటాం. వరాహ పురాణం ప్రకారం ప్రతి నెలా శుక్లపక్షంలో వచ్చే ద్వాదశి విశేషమైనదే! ముఖ్యంగా జ్యేష్ఠ శుద్ధ ద్వాదశిని రామలక్ష్మణ ద్వాదశి అని అంటారు. తొలిసారిగా ఈ వ్రతాన్ని దశరథ మహారాజు ఆచరించి రామలక్ష్మణులతో సహా నలుగురు కుమారులను పొందాడు కాబట్టి ఈ వ్రతానికి రామలక్ష్మణ ద్వాదశి అని పేరు వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా రామలక్ష్మణ ద్వాదశి ఎప్పుడు? ఆ రోజు ఆచరించాల్సిన విధివిధానాలను గురించి తెలుసుకుందాం.
రామలక్ష్మణ ద్వాదశి ఎప్పుడు?
జూన్ 26, శుక్రవారం జ్యేష్ఠ శుద్ధ ద్వాదశి రోజును రామలక్ష్మణ ద్వాదశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు పూజకు శుభసమయం.
దశరథ మహారాజు ఆచరించిన రామలక్ష్మణ ద్వాదశి
శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం దశరథ మహారాజుకు 'శాంత' అనే పుత్రిక మాత్రమే ఉండేదని, తదనంతర కాలంలో దశరథుడు ఆమెను తన మిత్రుడైన అంగ దేశపు రాజు రోమపాదునికి దత్తత ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఎన్ని సంపదలున్నా పుత్రులు లేకపోవడం దశరథునికి పెద్ద లోటుగా ఉండేది పుత్ర సంతానం కోసం పరితపిస్తున్న దశరథ మహారాజుకు వశిష్ఠుడు ద్వాదశి వ్రతం గురించి వివరించి ఆ వ్రతాన్ని దశరథ మహారాజుచే ఆచరింపజేసాడు.
రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల జననం
దశరథ మహారాజు జ్యేష్ఠ శుద్ధ ద్వాదశి రోజు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించగా అక్కడ నుంచి సరిగ్గా 10 నెలల తర్వాత వచ్చిన చైత్ర మాసంలో శ్రీరామ లక్ష్మణ భరత శత్రుజ్ఞులు దశరథ మహారాజుకు జన్మించారు. ఆనాటి నుంచి జ్యేష్ఠ శుద్ధ ద్వాదశిని రామలక్ష్మణ ద్వాదశిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది. అందుకే పుత్ర సంతానం కోరుకునే వారు తప్పకుండా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.
రామలక్ష్మణ ద్వాదశి వ్రత విధానం
పుత్ర సంతానం కోరుకునే వారు రామలక్ష్మణ ద్వాదశి రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచి శుచియై రామలక్ష్మణ విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి, శాస్త్రోక్తంగా కలశ స్థాపన చేయాలి. అనంతరం రామలక్ష్మణులకు ఆవాహన, ఆచమనం వంటి 16 రకాల షోడశోపచార పూజలు చేయాలి. రామలక్ష్మణులకు నూతన పట్టు వస్త్ర సమర్పణ చేయాలి. పూజ పూర్తి అయ్యేవరకు ఉపవాసం చేయాలి. ఈ పూజను గురువు సమక్షంలో చేయడం సత్సంప్రదాయం. సంతానం కోరుకునే వారు దంపతులుగా పూజ చేయడం మంచిది.
ఈ దానాలు శ్రేష్టం
రామలక్ష్మణ ద్వాదశి ముందు రోజు వచ్చే నిర్జల ఏకాదశి రోజు శక్తి ఉన్నవారు బంగారు రామలక్ష్మణులు విగ్రహాలను పూజించి, రామలక్ష్మణ ద్వాదశి రోజు పూజించిన బంగారు విగ్రహాలను దానంగా ఇవ్వాలని ధర్మ శాస్త్ర వచనం. అయితే ఎవరి శక్తి కొద్దీ వారు వెండి, రాగి, కంచు, లేదా మట్టి ప్రతిమలను కూడా దానం చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ రోజు బ్రాహ్మణులకు గోదానం, భూదానం, వస్త్ర దానం, సువర్ణ దానం వంటి దానాలు కూడా విరివిగా చేస్తే వ్రత ఫలం అధికమవుతుంది.
ఒడిశాలో ఇలా!
రామలక్ష్మణ ద్వాదశిని ఒడిషాలో చంపక ద్వాదశిగా జరుపుకుంటారు. ఈ ప్రాంతంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన పండుగ. పూరీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయంలో ఈ పండుగ ఎంతో వైభవంగా జరుగుతుంది. ఉత్కళ బ్రాహ్మణులకు రామలక్ష్మణ ద్వాదశి పవిత్రమైన రోజు. జగన్నాధునికి ఈ రోజు విశేష పూజలు, ప్రత్యేక ప్రసాదాలు తయారు చేస్తారు. ఈ పూజలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొంటారు.
రామలక్ష్మణ ద్వాదశి వ్రత ఫలం
నియమ నిష్టలతో రామలక్ష్మణ ద్వాదశి వ్రతం ఆచరిస్తే తప్పకుండా పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని శాస్త్ర వచనం. సాటిలేని ఈ వ్రతం వల్ల అపారమైన పుణ్యం, పరాక్రమం, కీర్తి గౌరవం, ఐశ్వర్యం, రాజ్యం వంటివి ప్రాప్తిస్తాయి.
గవామయన యాగ ఫలం
రామలక్ష్మణ ద్వాదశి వ్రతం చేసిన వారికి గవామయన యాగ ఫలం దక్కుతుందని అంటారు. గవామయన యాగం అంటే ఒక సంవత్సర కాలం పాటు నిర్విఘ్నంగా యాగం చేసిన ఫలం అని అర్ధం.
చూసినా గొప్ప ఫలం
ఈ వ్రతం చేసిన వారికే కాకుండా చూసిన వారికి, వ్రతంలో పాలుపంచుకున్న వారు కూడా సకల సంతోషాలు, శ్రేయస్సులతో పాటు విష్ణులోక ప్రాప్తిని పొందుతారు.
ఆదిశంకరుల ఆరాధన
నడిచే దైవంగా పేరుగాంచిన జగద్గురువు ఆది శంకరాచార్యులు రామలక్ష్మణ ద్వాదశి రోజునే అవతార పరిసమాప్తి గావించారంట ! అందుకే ఈ ద్వాదశి రోజు ఆదిశంకరుల ధ్యానం వల్ల ఆయన అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది.
రానున్న రామలక్ష్మణ ద్వాదశిని పుత్ర సంతానం కోరుకునే వారు మాత్రమే కాకుండా ఎవరైనా జరుపుకోవచ్చు. శ్రీమన్నారాయణుని అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావచ్చు.
జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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