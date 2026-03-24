ETV Bharat / spiritual

"శ్రీరామనవమి" ఎప్పుడు? - మార్చి 26? లేదా 27? - జ్యోతిష్యుల సమాధానమిదే!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 24, 2026 at 12:18 PM IST

|

Updated : March 24, 2026 at 12:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Ram Navami 2026 Date and Puja Vidhi : హిందువులు అత్యంత వైభవంగా సెలబ్రేట్ చేసుకునే ముఖ్యమైన పండగలలో "శ్రీరామనవమి" ఒకటి. అయితే, ఈ ఏడాది నవమి తిథి మార్చి 26, 27 రెండు రోజులు ఉండడంతో చాలా మందికి శ్రీరామనవమి ఎప్పుడు చేసుకోవాలనే విషయంలో సందేహం ఉంది. మరి, దీనిపై పండితులు ఏం చెబుతున్నారు? శ్రీరామనవమికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి? నవమి రోజున కోదండరాముడిని ఏవిధంగా పూజిస్తే సమస్త శుభ ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీరామనవమి ఎప్పుడంటే?

ఏటా చైత్రమాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే నవమి తిథి నాడు శ్రీరామనవమిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఈ ఏడాది నవమి తిథి మార్చి 26, ఉదయం 11:48 నిమిషాల నుంచి మార్చి 27, ఉదయం 10:06 నిమిషాల వరకు ఉంది. సాధారణంగా పండుగలన్నీ సూర్యోదయం తిథి ఉన్న రోజునే జరుపుకోవటం ఆనవాయితీ. ఆ ప్రకారం చూస్తే శ్రీరామనవమిని మార్చి 27, శుక్రవారం జరుపుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే, భద్రాచలంలో రాములోరి కల్యాణం కూడా మార్చి 27న జరగనుంది.

శ్రీరామనవమి ప్రాధాన్యత :

శ్రీరామచంద్రమూర్తి పునర్వసు నక్షత్రం ఉన్న రోజు కర్కాటక లగ్నంలో ఐదు గ్రహాలు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నప్పుడు జన్మించాడు. మంత్ర శాస్త్రం ప్రకారం అవతార స్వరూపాలు జన్మించిన రోజే వాళ్లకు కల్యాణం కూడా చేయాలి. అందుకే, శ్రీరామచంద్రమూర్తి పుట్టినరోజే సీతారాముల కల్యాణం జరిపిస్తారు. శ్రీమద్ ​రామాయణం ప్రకారం చూసుకుంటే సీతారాముల కల్యాణం జరిగిన రోజు ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం ఉంది. ఈ నక్షత్రం ఉన్న రోజు శ్రీరాముడి వివాహం జరిగినప్పటికీ రాముడు జన్మించిన నవమి తిథి రోజు ఏ నక్షత్రం ఉన్నా సరే సీతారాములకు కల్యాణం చేస్తారు.

పూజా విధానమిలా..

  • శ్రీరామనవమి నాడు అందరూ సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేవాలి. ఇల్లు, పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తలస్నానమాచరించి కొత్త బట్టలు ధరించాలి. ఇల్లు, దేవుడి గదిని మామిడి తోరణాలతో అలంకరించి పూజా కార్యక్రమాలు మొదలెట్టాలి.
  • మీ పూజా గదిలో శ్రీరాముడి పట్టాభిషేకం జరిగే చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. లేదంటే సీతారాములు కలిసి ఉన్న చిత్రపటాన్ని అయినా ఉంచాలి.
  • అనంతరం దేవుని చిత్రపటాన్ని శుభ్రమైన క్లాత్​తో తుడిచి గంధం, కుంకుమ బొట్లతో అలంకరించుకుని దాని ఎదురుగా దీపాన్ని వెలిగించాలి.
  • దీపారాధన అనంతరం రామ అష్టోత్తరం, సీత అష్టోత్తరం, ఆంజనేయస్వామి అష్టోత్తరం చదవడం చేస్తే చాలా మంచిదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్.
  • ఒకవేళ ఆ అష్టోత్తరాలు చదువుకునేంత టైమ్ లేకపోతే దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా శ్రీమద్భాగవతం తొమ్మిదో స్కందంలో వేదవ్యాసుడు చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం ఉంది.
  • ఆ ఒక్క శ్లోకం జపించినా నవమి రోజు బ్రహ్మాండంగా పూజ చేసిన అద్భుతమైన ఫలితం కలుగుతుందంటున్నారు మాచిరాజు.

ఆ శ్లోకం ఏంటంటే?

"నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ

రామాయ అకుంట మేధసే

ఉత్తమ శ్లోక దుర్యాయ

న్యస్త దండార్పిత అంగ్రయే"!

  • ఈ ఒక్క శక్తివంతమైన శ్లోకాన్ని నవమి రోజు దీపారాధన అనంతరం చదువుకున్నా, వారికి సీతారామచంద్రులను పూజించిన ఫలితం లభిస్తుందంటున్నారు.

రామకోటి రాయడం మొదలెట్టినా శుభ ఫలితాలు!

  • శ్రీరామనవమి నుంచి ప్రారంభించి రామకోటి రాసినా చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలను సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. అయితే, రామకోటి రాసేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించడం ముఖ్యమంటున్నారు.
  • ముందుగా రామకోటి పుస్తకాన్ని కొని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. నవమి రోజు ఆ పుస్తకాన్ని పూజా మందిరంలో ఉంచి పుష్పాలతో అలంకరించి అక్కడ ఒక దీపం వెలిగించి పూజించాలి. ఆ తర్వాత శ్రీరామనవమి నుంచి రామకోటి రాయడం స్టార్ట్ చేస్తే చాలా మంచిది.
  • రామకోటి పుస్తకం కొనడం వీలుకానీ వారు ఒక కొత్త ఖాళీ పుస్తకంలో డబ్బాలు కొట్టుకుని ఆ పుస్తకాన్ని అయినా పూజలో ఉంచి ఆ తర్వాత నవమి రోజు నుంచి రామకోటి రాయడం చేయొచ్చు.
  • రామకోటి రాస్తున్నప్పుడు సంఖ్య పూర్తి అవ్వడం కోసం కాకుండా మనసులో రాముడిపై ఏకాగ్రత ఉంచి రాయాలి.
  • డైలీ "శ్రీరామ" అంటూ రామకోటి రాస్తున్నప్పుడు ఆరోజుకు నిర్ణిత సంఖ్యలో రాసినప్పుడు ఆ సంఖ్య అనేది సరిసంఖ్యలోనే ఉండాలి.
  • నవమి రోజు నుంచి రామకోటి రాయడం స్టార్ట్ చేసినవాళ్లు అది కంప్లీట్ అయ్యాక కూడా ఆ పుస్తకం, కలాన్ని పూజా మందిరంలోనే ఉంచండి. అంతేకానీ, ఆ పుస్తకాని ఇతర విషయాలు రాయడానికి వాడొద్దు. కోటి నామాలు రాసిన తర్వాత రామకోటి పుస్తకాన్ని భద్రాచలం క్షేత్రంలో ఇచ్చేయండి.
  • కొందరికి అనారోగ్యం, ఇతర సమస్యల కారణంగా కోటి నామాలు రాయడం కుదరకపోచ్చు. అలాంటి టైమ్​లో ఎన్ని నామాలు రాయగలిగితే అన్నే రాసి తర్వాత ఆ పుస్తకాన్ని పసుపు వస్త్రంలో ఉంచి ఎక్కడైనా పారే నీళ్లలో వదిలేయండి. ఎటువంటి దోషం ఉండదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.

ఈ మంత్రం జపిస్తే అపమృత్యు దోషాలు దూరం!

  • శ్రీరామనవమి రోజు అందరూ తప్పకుండా జపించుకోవాల్సిన ఒక అద్భుతమైన మంత్రం ఉంది. దీన్నే "గారుడి పరావిద్య మంత్రం" అని అంటారు.
  • ఈ మంత్రాన్ని సాక్షాత్తూ శ్రీమహావిష్ణువు గరుత్మంతుడికి చెప్పినట్లు గరుడ పురాణం తెలియజేస్తోంది. ఆ శక్తివంతమైన మంత్రం ఏంటంటే, "యక్షి ఓం ఉం స్వాహః".
  • నవమి రోజు మార్నింగ్ 10 నుంచి 12 గంటల మధ్య ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు పారాయణం చేయండి. ఏదైనా చెంబులో నీళ్లు తీసుకుని వాటిపై చేయి ఉంచి ఈ మంత్రం చదివి ఆ నీళ్లను అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి ఇస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
  • అపమృత్యు దోషాల నుంచి బయటపడి తిరిగి ఆరోగ్యవంతులుగా మార్చే శక్తి ఈ మంత్రానికి ఉందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్. అలాగే, బ్రహ్మాండమైన ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు.

పెళ్లికాని వారు ఇలా చేయండి!

  • వివాహం కావాల్సినవారు శ్రీరామనవమి రోజు దగ్గర్లో ఉన్న రామాలయానికి వెళ్లి సీతారాముల కల్యాణం చూడడం, అక్షింతలను శిరస్సున ధరించడం ద్వారా వివాహ, దాంపత్య పరమైన సమస్యలను తొలగింపచేసుకోవచ్చంటున్నారు.
  • ఇలా శ్రీరామనవమి పర్వదినాన సీతారామచంద్రులను పూజిస్తూ ప్రత్యేకమైన విధివిధానాలు పాటిస్తారో వాళ్లు అత్యంత శుభ ఫలితాలను సొంతం చేసుకుంటారంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

RAM NAVAMI 2026 DATE
WHEN IS RAM NAVAMI 2026
RAM NAVAMI PUJA VIDHI
శ్రీరామనవమి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి
RAM NAVAMI 2026 DATE AND PUJA VIDHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.