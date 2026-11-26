చీమలు మలిచిన నరసింహ క్షేత్రం విశేషాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
Rakamcherla Narasimha Swamy : చీమలు మలిచిన యోగానంద లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని దర్శించి పూజిస్తే క్లిష్టమైనకార్యాలు నెరవేరుతాయని, రాదనుకున్న డబ్బు తిరిగి వస్తుందని, కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం సిద్ధిస్తుందని, గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
Published : November 26, 2026 at 3:21 AM IST
సాధారణంగా దేవాలయాల్లో ప్రధాన మూర్తులు నాలుగు విధాలుగా ఉంటాయి. స్వయంభువు, దేవతా ప్రతిష్ఠితములు, ఋషి ప్రతిష్ఠితములు, మానవ ప్రతిష్ఠితములు. పశుపక్ష్యాదులు, క్రిమికీటకాలు దేవతామూర్తులను ప్రతిష్ఠించడం దాదాపు అసంభవం. కానీ ఒక చోట మాత్రం చీమలు మలిచిన యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వెలసి ఉన్నాడంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇంతకూ ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం.
చీమలు మలచిన శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి
దేవాలయాల్లో మనం దర్శించుకునే దేవతామూర్తి తనంతట తాను వెలసినదైతే ఆ మూర్తిని స్వయంభువు అని, దేవతలు ప్రతిష్ఠించినదైతే దేవతా ప్రతిష్ఠితమని, ఋషులు ప్రతిష్ఠించినవైతే ఋషి ప్రతిష్ఠితమని, మానవులు ప్రతిష్ఠించినవైతే మానవ ప్రతిష్ఠితమని అంటారు. ఈ నాలుగు కాకుండా మరో విధమైన మూర్తులు దేవాలయాల్లో కనిపించడం దాదాపు అసంభవం అనే చెప్పాలి. కానీ చిత్రంగా ఒకచోట మాత్రం చీమలు శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి స్వరూపాన్ని తయారు చేశాయంట! వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్న, ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే నమ్మి తీరాల్సిందే! ఇంతకూ ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
హైదరాబాద్ నుంచి పరిగి వెళ్లే ప్రధాన రహదారిలో, వికారాబాద్ జిల్లా పూడూరు మండలంలోని రాకంచెర్ల గ్రామ సమీపంలో ఒక చిన్న గుట్టపై వెలసిన అపురూపమైన దివ్యక్షేత్రం శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయం. ఇక్కడ వెలసిన స్వామిని ఎవరూ ప్రతిష్ఠించలేదని, చీమలు స్వయంగా ఈ స్వామిని మలిచాయని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ చరిత్ర
ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇక్కడి స్వామివారి రూపాన్ని ఎవరు ప్రతిష్ఠించలేదని, ఏ శిల్పీ మలచలేదని, చీమలే ఒక రాయిని నరసింహ స్వామివారి రూపంలో తీర్చిదిద్దాయని స్థానికుల విశ్వాసం. అందుకే ఈ క్షేత్రం చీమలు మలిచిన నరసింహ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. కొన్ని వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయం భక్తులకు ఎంతో విశిష్టమైన పుణ్యస్థలంగా నిలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
ఈ క్షేత్రంలో ఒక చిన్న గుట్టపై కొలువైన స్వామివారిని దర్శించుకోవాలంటే సుమారు 150 మెట్లు ఎక్కి వెళ్లాలి. అయితే నడవలేని వారి కోసం వాహనాలు ఆలయం వరకు వెళ్లే దారి కూడా ఉంది. గర్భాలయంలో శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వెలసి ఉన్నారు. స్వామివారి పాదాల వద్ద చీమలు కనిపించడం ఈ క్షేత్రంలోని మరో ప్రత్యేకతగా భక్తులు భావిస్తారు. కొండ దిగువన ఆంజనేయస్వామి, పైన పాండురంగ స్వామి తదితర చిన్న ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఆకట్టుకునే ప్రకృతి రమణీయత
ఆలయ పరిసరాల్లో ప్రవహించే వాగు, పచ్చని ప్రకృతి అందాలు, మామిడి తోటలు ఈ క్షేత్రానికి మరింత శోభను చేకూరుస్తాయి. ప్రకృతి ఒడిలో ప్రశాంతంగా కొలువైన స్వామివారిని దర్శించుకోవడం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
పూజోత్సవాలు
రాకంచెర్ల శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రతి రోజు నిత్య పూజలు శ్రీ వైష్ణవ ఆగమ పద్ధతిలో జరుగుతాయి. ప్రతి మాసంలో వచ్చే స్వాతి నక్షత్రం రోజు స్వామివారి కల్యాణం వైభవంగా జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ మాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా వైశాఖ మాస పౌర్ణమి రోజు స్వామివారి రథోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవానికి వేలాదిమంది భక్తులు తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు.
మహా వాగ్గేయకారుడు- రాకంచెర్ల వెంకటదాసుల వారు
ఈ క్షేత్రానికి మరో విశిష్టత గొప్ప హరిభక్తుడు, వాగ్గేయకారుడు శ్రీ రాకంచెర్ల వెంకటదాసుల వారు. అన్నమాచార్యులు, భద్రాచల రామదాసుల వలే భక్తి సాహిత్య పరంపరలో స్మరించదగిన గొప్ప భక్త కవి రాకంచెర్ల వెంకటదాసుల వారు. తన జీవితాన్ని హరినామ స్మరణకు అంకితం చేసి, ప్రజల్లో భక్తిభావాన్ని, దైవచింతనను పెంపొందించేందుకు అనేక కీర్తనలను రచించారు.
ఆధ్యాత్మిక పీఠం స్థాపన
రాకంచెర్ల గ్రామాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని ఒక ఆధ్యాత్మిక పీఠాన్ని స్థాపించి, యోగానంద నరసింహ స్వామివారిని ఆరాధిస్తూ వేలాది కీర్తనలను రచించినట్లు స్థానిక సంప్రదాయం చెబుతోంది. అయితే వాటిలో కొన్ని వందల కీర్తనలు మాత్రమే ప్రస్తుతం పుస్తక రూపంలో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
నేటికీ వినిపించే వెంకటదాసుల వారి కీర్తనలు
ఈ ప్రాంతంలోని అనేక దేవాలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు, భజన కార్యక్రమాల్లో నేటికీ వెంకటదాసుల వారి కీర్తనలను ఆలపిస్తూ స్వామివారికి సేవలు నిర్వహిస్తున్నారు. పరిసర గ్రామాల్లో జరిగే తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవాల్లో కూడా ఆయన రచించిన కీర్తనలను భజనల రూపంలో ఆలపించడం విశేషం. యోగానంద లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో వెంకటదాసుల వారి విగ్రహాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
దర్శన ఫలం
చీమలు మలిచిన యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించి పూజిస్తే క్లిష్టమైన కార్యాలు నెరవేరుతాయని, రాదనుకున్న డబ్బు తిరిగి వస్తుందని, కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం సిద్ధిస్తుందని, గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
హైదరాబాద్ నుంచి వికారాబాద్ వరకు బస్సులో కానీ రైలులో కానీ వెళ్తే అక్కడ నుంచి రాకంచెర్లకు ప్రైవేటు వాహనాలలో చేరుకోవచ్చు. మనం కూడా ఈ దివ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించి, యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి కృపకు పాత్రులమవుదాం.
జై శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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