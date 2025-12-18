రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనం- ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే అధునాతన చికిత్సకు కూడా లొంగని రోగాలు సైతం మాయం!
సజీవ సమాధిలోనూ భక్తులకు ప్రత్యక్ష ఫలితాలు ఇస్తున్న మహానుభావుడు- ప్రహ్లాదుడే రాఘవేంద్రుడిగా జన్మించాడా? మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర స్వామి మహిమ ఇదే!
Raghavendra Swamy Mantralayam Temple : గురువును భగవంతుని స్వరూపంగా భావించి ఆరాధించడం హిందూ సంప్రదాయం. వ్యాసమహర్షి మొదలుకొని ఆదిశంకరాచార్యుల వరకు ఎందరో గురువులు తమ జీవిత కాలంలో వైదిక ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేసి మహానుభావులుగా, మార్గదర్శకులుగా కీర్తి సంపాదించారు. అలాంటి గురువుల కోవకు చెందినవారు శ్రీ శ్రీ శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారు. శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనంలో వెలసిన మంత్రాలయం క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ రాఘవేంద్రుడు?
తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన తిమ్మనభట్టు, గోపికాంబ దంపతులకు 1595లో రాఘవేంద్రుడు జన్మించాడు. తల్లిదండ్రులు ఇతనికి పెట్టిన పేరు వెంకటనాథుడు.
ప్రహ్లాదుడే రాఘవేంద్రుడు?
విష్ణుభక్తి పరాయణుడైన ప్రహ్లాదుడే రాఘవేంద్రునిగా అవతారం స్వీకరించాడని పురాణగాథ. కృత యుగంలో ప్రహ్లాదుడు ఈ ప్రాంతంలో ఎన్నో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నిర్వహించినందున రాఘవేంద్రుడు కూడా పూర్వాశ్రమ వాసనలతో ఈ ప్రాంతంలోనే బృందావనస్థులు కావాలని సంకల్పించాడు. సన్యాసులు జీవసమాధి చెందడాన్ని బృందావనస్థులు కావడమని అంటారు.
పుట్టగానే పరిమళించిన జ్ఞానం
ఐదేళ్ల పసిప్రాయంలోనే వెంకటనాథుడు విద్యాభ్యాసాన్ని ప్రారంభించి వేదాలన్నీ అవపోసన పట్టేశాడు. యుక్తవయసు వచ్చాక సకల విద్యా సారాన్ని గ్రహించిన వెంకటనాథుడు సంసార జీవితాన్ని త్యజించి సన్యాసం స్వీకరించాడు. సన్యాశ్రమంలో వెంకటనాథుడు తన పేరును రాఘవేంద్రుడిగా మార్చుకున్నాడు.
విస్తృత సంచారం
రాఘవేంద్రుడు ఆధ్యాత్మిక బోధనలు చేస్తూ తమిళనాడు, కర్ణాటక ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించారు. కర్ణాటక సరిహద్దులో ఉన్న పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రంలో రాఘవేంద్రుడు 12 సంవత్సరాలు తపస్సు చేయగా ఆంజనేయుడు ప్రసన్నుడై ప్రత్యక్షమయ్యాడంట! ఈనాటికి కూడా ఆ కాలం నాటి ఆంజనేయ స్వామి దర్శించవచ్చు.
మంచాల గ్రామమే మంత్రాలయం
ఒకప్పుడు మారుమూల గ్రామమైన మంచాల రాఘవేంద్రుని పవిత్ర చరణ స్పర్శతో మంత్రాలయంగా మారింది. తన పర్యటనలో భాగంగా పవిత్ర తుంగభద్రా నదీ తీరానికి వచ్చిన రాఘవేంద్రుడు ఎక్కువ కాలం అక్కడే ఉంటూ తన బోధలు కొనసాగించాడు. ఆదోని నవాబు నుంచి రాఘవేంద్రుడు మంచాల గ్రామాన్ని దానంగా పొందాడు.
సీతారాములు స్పర్శతో పులకించిన బండరాయి
త్రేతాయుగంలో మంత్రాలయం సమీపంలోని మాధవరంలో ఒక బండరాయి సీతారాములకు ఏడు గంటలపాటు విశ్రాంతిని ఇచ్చిందంట! అందుకే శ్రీరాముడు ఆ బండరాయి 700 ఏళ్ళు పూజలందుకుంటుందని వరం ఇచ్చాడంట! ఇంతటి మహిమాన్వితమైన రాయితోనే తన బృందావనం నిర్మించమని రాఘవేంద్రుడు ఆదేశించాడంట! దీంతో అప్పటి దివాన్ వెంకన్నాచారి ఈ రాయితోనే రాఘవేంద్రుల బృందావనాన్ని రూపొందించారు.
సజీవ సమాధి
1671 లో శ్రీ శ్రీ శ్రీ యతీంద్రులు రాఘవేంద్ర స్వామి వారు సజీవ సమాధి చెందారు. ఆనాటి నుంచి రాఘవేంద్రస్వామి బృందావనానికి వేదపండితులు నిత్యం వేదమంత్రాలు వల్లిస్తూ, పూజిస్తూ ఉండడం వల్ల ఈ బృందావనం మంత్రాలయంగా మారిందని చెబుతారు. రాఘవేంద్రుని దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా తుంగభద్ర నదిలో స్నానం చేసి దర్శనానికి వెళ్లడం ఆనవాయితీ. ముందుగా గ్రామ దేవత మంచాలమ్మను దర్శించుకుని అనంతరం రాఘవేంద్రుని బృందావనం దర్శనానికి వెళ్లడం ఆలయ సంప్రదాయం.
పరిమళ భరిత ప్రసాదం
మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో ప్రసాదానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ ప్రసాదం పేరు 'పరిమళ'. ఈ ప్రసాదం చాలా మహిమ కలదని విశ్వాసం.
ఆరోగ్యమస్తు
మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనాన్ని దర్శించి పరిమళ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే అధునాతన చికిత్సకు కూడా లొంగని ఎంతటి మొండి రోగాలైనా తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. ఇది కేవలం నమ్మకం మాత్రమే కాదు రుజువైన సత్యం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు జిల్లాకు సమీపంలో ఉన్న మంత్రాలయానికి చేరుకోవడానికి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి. మనం కూడా మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనాన్ని దర్శిద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామినే నమః
