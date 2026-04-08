సంతాన ప్రాప్తి కలిగించే 'పుత్రగణపతి' వ్రతం- ఎలా చేయాలో తెలుసా?

సంతానం కోసం ఎదురుచూసే దంపతులకు, వంశాభివృద్ధి కోరుకునే వారికి ఈ వ్రతం ఒక అద్భుత అవకాశం- ఎప్పుడు చేయాలి- వ్రతం విధానం మీ కోసం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 2:58 AM IST

Putra Ganapathi Vratham : సంతానం కోసం ఎదురుచూసే దంపతులకు, వంశాభివృద్ధి కోరుకునే వారికి ఈ వ్రతం ఒక అద్భుత అవకాశం. ప్రాచీన కాలంలో ఋషులు మొదలుకొని రాజుల వరకు ఎందరో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి సంతాన భాగ్యాన్ని పొందినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ వ్రతం ఎప్పుడు చేయాలి? వ్రతవిధానం ఏంటి అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పుత్రగణపతి వ్రతం విశిష్టత
సంతాన సౌఖ్యం కోసం ఎదురుచూసే దంపతుల కోసం మన శాస్త్రాలలో ఒక అద్భుతమైన వ్రతం ఉంది. అదే పుత్రగణపతి వ్రతం. సాధారణంగా సంతానం విషయంలో పుత్రుడు, పుత్రిక ఇద్దరూ సమానమే! సంతానం ఎవరైనా ఒకటే! అయితే హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం 'పున్నామ నరకం' నుంచి రక్షించేవాడే పుత్రుడని అంటారు. అంటే మరణించిన తల్లిదండ్రులకు ఉత్తరక్రియలు జరిపే అధికారం కుమారునికి మాత్రమే ఉందన్న విషయం హిందూ సమాజం బలంగా విశ్వసిస్తోంది. అంతేకాదు పుత్ర సంతానం వల్లనే వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని కూడా నమ్మకం. అందుకే పితృ ఋణం తీర్చుకోవడానికి, వంశం నిలబడడానికి సంతానం పుత్ర ఎంతో ముఖ్యమని భావిస్తారు. పూర్వజన్మ పాపఫలాల వల్ల సంతాన యోగం కలగని వారికి ఈ పుత్రగణపతి వ్రతం ఒక పరిష్కారం. పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి సంతాన భాగ్యాన్ని పొందిన ఒక రాజు కథను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కృతవీర్యుని కథ
పూర్వం కృతవీర్యుడు అనే రాజుకు సంతానం లేకపోతే, నారద మహర్షి సూచన మేరకు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి పుత్ర సంతానాన్ని పొందారు. ఆయన పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాలను ఈ వ్రతం తొలగించిందని ఈ కథ చెబుతుంది. పూర్వం కృతవీర్యుడనే రాజు ధర్మబద్ధంగా పరిపాలిస్తూ తన రాజ్యాన్ని విస్తరించసాగాడు. అయన పాలనలో ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో జీవిస్తుండేవారు. కృతవీర్యునికి ఎన్ని సంపదలున్నా సంతానం లేకపోవడం పెద్ద లోటుగా ఉండేది. పండితుల సూచనల మేరకు ఎన్ని యజ్ఞయాగాదులు చేసిన సంతానం కలగలేదు. చివరకు ఒకసారి నారద మహర్షి కృతవీర్యునికి వద్దకు వస్తాడు. అప్పుడు కృతవీర్యుడు మహర్షికి నమస్కరించి తనకు సంతానం కలిగే ఉపాయాన్ని బోధించమని ప్రార్ధిస్తారు. అప్పుడు నారద మహర్షి కార్త్యవీరునికి ఈ పుత్రగణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించమని చెప్పినట్లుగా తెలుస్తోంది.

పుత్ర గణపతి వ్రతం ఎప్పుడు ఆచరించాలి?
పుత్ర గణపతి వ్రతాన్ని వారంలో ఒక బుధవారం రోజు లేదా శుద్ధ చవితి రోజు కానీ ఆచరించవచ్చు. ఇవి రెండూ కలిసి వచ్చిన రోజు ఆచరించడం మరింత శ్రేష్టం.

పుత్ర గణపతి వ్రత విధానం
పుత్ర గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు ఒక బుధవారం రోజు లేదా చవితి తిధి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి శుచియై ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. ఇంటి గడపకు పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి. ఇంటి ప్రధాన ద్వారాన్ని మామిడి తోరణాలతో, పూలమాలలతో అలంకరించాలి. పూజామందిరంలో ఒక పీటపై ముందుగా కలశస్థాపన చేయాలి. అనంతరం గణపతి ప్రతిమను పారిజాత పూలతో, జిల్లేడు పూల మాలతో అలంకరించాలి.

గరిక పూజ
వినాయకుడికి గరిక ఎంతో ప్రీతికరం. ఈ వ్రతంలో గణపతికి గరికతో పూజ చేయడం విశేషం. గరిక ఎలాగైతే భూమిపై అల్లుకుంటూ విస్తరిస్తుందో, మన వంశం కూడా అలాగే వృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ వినాయకుని పాదాల చెంత గరికెను ఉంచాలి. ముందుగా దీపారాధన చేసి వినాయకునికి షోడశోపచార పూజలు చేయాలి. అనంతరం అష్టోత్తర శత నామాలతో గణేశుని అర్చించాలి. కొబ్బరికాయ కొట్టి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం బెల్లంతో తయారు చేసిన కుడుములు, ఉండ్రాళ్లు, మోదకాలు, గారెలు, వడపప్పు, పానకం వంటి ప్రసాదాలు వినాయకునికి నివేదించాలి. చివరగా గణేశుని మంగళహారతులు పాడుతూ కర్పూర నీరాజనం ఇవ్వాలి. పూజ పూర్తయ్యాక పుత్ర గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించి గణేశుని అనుగ్రహంతో సంతానాన్ని పొందిన కృతవీర్యుని కథ చదువుకొని శిరస్సున అక్షింతలు వేసుకోవాలి.

ఎన్ని వారాలు చేయాలి?
ఈ పుత్ర గణపతి వ్రతాన్ని 5, 7, 9, లేదా 11 బుధవారాలు చేయవచ్చు. సాధారణంగా శ్రావణ శుద్ధ చవితి, వినాయక చవితి రోజు కానీ ఈ వ్రతానికి ఉద్యాపన చేసుకుంటారు.

పితృ ఋణం తీర్చే గొప్ప వ్రతం
ఈ భూమిపై జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరు తీర్చుకోవాల్సిన మూడు రుణాల్లో పితృ ఋణం ఒకటి. పితృ రుణం తీరాలంటే సంతానాన్ని కలిగి ఉండడం అవసరం. వంశాభివృద్ధి కలగాలన్నా, పితృ ఋణం తీరాలన్నా గణపతి అనుగ్రహం ఎంతో అవసరం. కృతవీర్యుడు వంటి మహారాజులకే సంతానాన్ని ప్రసాదించిన మహత్తరమైన వ్రతం ఇది.

లోక కళ్యాణం కోసం నారద మహర్షులు అందించిన ఈ పుత్రగణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించి సంతాన సౌభాగ్యాలను పొందుదాం.

ఓం గం గణపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

