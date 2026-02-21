ETV Bharat / spiritual

సంతాన భాగ్యం ప్రసాదించే 'పుత్ర గణపతి వ్రతం'- దీనిని ఎప్పుడు, ఎలా చేయాలంటే?

ఫాల్గుణ శుద్ధ చతుర్థి రోజు ఆచరించే పుత్ర గణపతి వ్రతం! పుత్ర సంతానం ప్రసాదించే మహిమాన్విత ఉపాసన విధానం ఇదే!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 21, 2026 at 5:00 AM IST

Putra Ganapati Vratam Significance : హిందూ సంప్రదాయంలో నోములు వ్రతాలు ఒక భాగం. ఈ వ్రతాలలో ముఖ్యంగా వివాహం, సంతానం, దారిద్య్ర నివారణ కోసమని పలు రకాలుగా ఉంటాయి. మానవాళి ఎదుర్కొనే అనేక సమస్యలకు పరిష్కారంగా మన పురాణాలు ఎన్నో నోములు, వ్రతాలు సూచించాయి. వాటిలో 'పుత్ర గణపతి' వ్రతం కూడా ఒకటి. ఈ వ్రతం పేరులోనే ఇది పుత్ర సంతానం భాగ్యాన్ని ప్రసాదించే వ్రతమని అర్ధమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని ఎవరు ఆచరించారు? పుత్ర గణపతి వ్రతం ఎప్పుడు ఆచరించాలి? ఈ వ్రత విధానం ఏమిటి? వ్రత ఫలం ఎలా ఉంటుంది అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పుత్ర గణపతి వ్రతం ఎప్పుడు ఆచరించాలి?
ఫాల్గుణ శుద్ధ చతుర్థి రోజు ఈ పుత్ర గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించాల్సి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 21, శనివారం ఫాల్గుణ శుద్ధ చతుర్థి కాబట్టి ఈ రోజునే పుత్ర గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. వినాయక చవితి పండుగ జరుపుకునే భాద్రపద శుద్ధ చవితి వినాయకునికి ఎంత ప్రీతికరమో అలాగే ఫాల్గుణ శుద్ధ చవితి కూడా ప్రీతికరమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ రోజు పుత్ర గణపతి వ్రతం ఆచరిస్తే గణపతి అనుగ్రహంతో తప్పకుండా పుత్ర సంతానం పొందవచ్చునని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

పుత్ర గణపతి వ్రతం విశిష్టత
పూర్వం మన దేశంలో రాచరిక వ్యవస్థ బలంగా ఉన్న రోజుల్లో రాజులు తమ తర్వాత రాజ్యాన్ని పాలించేందుకు వారసులు ఉండాలని భావించేవారు. ఎంతమంది సంతానం ఉన్న పుత్రుడు లేకపోవడం వెలితిగా ఉండేది. అందుకే రాజులు పుత్ర సంతానం కోసం పుత్రకామేష్టి యాగం వంటివి కూడా చేసేవారు. దశరథ మహారాజు కూడా పుత్రకామేష్టి యాగం చేయడం వల్లనే రామలక్ష్మణ, భరత శత్రుఘ్నులనే నలుగురు పుత్రులను పొందాడు. అయితే రాచరిక వ్యవస్థ నశించినప్పటికీ తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యంలో తమ బాగోగులు చూసుకోవడానికి పుత్రుడు ఉండాలని భావించేవారు. అలా పుత్ర సంతానం కోరుకునే వారికి ఈ పుత్ర గణపతి వ్రతం కొంగు బంగారం వంటిదని శాస్త్ర వచనం.

పురాణ ప్రాశస్త్యం
మహేశ్వరుడు గజాననుని శిరస్సు వినాయకునికి అమర్చినప్పుడు సకల దేవతలు ఆ లంబోదరుని ముక్తకంఠంతో స్తుతించారంట! అప్పుడు ఆ ఉమా దేవి 'ఈరోజు దేవతలు స్తుతించిన ఈ స్తోత్రంతో ఫాల్గుణ శుద్ధ చతుర్థి రోజు గౌరీ సమేత వినాయకుని పూజించడం సర్వ శ్రేష్ఠమని పేర్కొనింది. అంతేకాకుండా ఈ రోజు నువ్వులు, బెల్లం వినాయకునికి నివేదించి వాటిని ప్రసాదంగా స్వీకరించిన వారికి శక్తియుక్తులు, బుద్ధి బలం కలిగిన పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది' అని పార్వతి వరం ఇచ్చినట్లుగా వరాహ పురాణంలో వివరించి ఉంది. పూర్వం డుండి అనే కాశీరాజు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి సత్ఫలితాలు పొందాడని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పుత్ర గణపతి వ్రత విధానం
ఫాల్గుణ శుద్ధ చవితి రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి శుచియై తెలుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. ఇంటి గడపకు పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి. ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి ఉన్న గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలతో, పూలమాలలతో అలంకరించాలి. పూజామందిరంలో ఒక పీటపై ముందుగా కలశస్థాపన చేయాలి. అనంతరం గణపతి ప్రతిమను పారిజాత పూలతో, జిల్లేడు పూల మాలతో అలంకరించాలి. వినాయకుని పాదాల చెంత గరికెను ఉంచాలి. ముందుగా దీపారాధన చేసి వినాయకునికి షోడశోపచార పూజలు చేయాలి. అనంతరం అష్టోత్తర శత నామాలతో గణేశుని అర్చించాలి. కుడుములు, ఉండ్రాళ్లు, మోదకాలు, గారెలు, వడపప్పు, పానకం వంటి ప్రసాదాలు వినాయకునికి నివేదించాలి. అనంతరం గణేశుని మంగళహారతులు పాడుతూ కర్పూర నీరాజనం ఇవ్వాలి.

వ్రత కథ
పూజ పూర్తయ్యాక భక్తిశ్రద్ధలతో పుత్ర గణపతి వ్రత కథను చదువుకుని పుత్ర సంతానం భాగ్యం కలిగించమని వినాయకుని ప్రార్ధిస్తూ పూజాక్షితలను శిరస్సున ధరించాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి. సాయంత్రం తిరిగి స్నానం చేసి శుచిగా వినాయకుని పూజించి, చంద్ర దర్శనం తరువాత భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించాలి. ఈ విధంగా భక్తిశ్రద్ధలతో పుత్ర గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారు గణేశుని అనుగ్రహంతో సంవత్సరం తిరిగేలోపు పుత్ర సంతానాన్ని పొందుతారని శాస్త్రవచనం.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

