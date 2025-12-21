శనీశ్వరుడికి ప్రీతికరమైన 'పుష్య మాసం'- ఈ దానాలు చేస్తే అఖండమైన పుణ్యం ప్రాప్తి
శని జన్మ నక్షత్రంతో ముడిపడ్డ పుష్య మాసం ప్రారంభం- ఈ మాసంలో చేసిన పూజలు జీవితాన్నే మార్చేస్తాయట- పుష్య మాసం విశిష్టత ఇదే
Published : December 21, 2025 at 5:01 AM IST
Pushya Masam Speciality : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం తెలుగు మాసాలలో పదవ మాసం పుష్య మాసం. శని భగవానునికి ప్రీతికరమైన మాసం పుష్యమాసం. ఎందుకంటే శని జన్మ నక్షత్రం పుష్యమి. పుష్యమాసంలో పౌర్ణమి చంద్రుడు పుష్యమి నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల ఈ మాసానికి పుష్య మాసమని పేరు వచ్చింది. డిసెంబర్ 21, ఆదివారం నుంచి పుష్య మాసం ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా పుష్య మాసం విశిష్టత ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పుష్య మాసం విశిష్టత
శీతాకాలంలో దట్టమైన మంచు తెరలు కమ్ముకుని ఉండే హేమంత ఋతువులో వచ్చే పుష్యమాసంలో జపతపాదులు , ధ్యాన పారాయణలకు శ్రేష్ఠమైన మాసం. అంతేకాదు ఈ మాసంలో పితృదేవతలను పూజించివారు దోష రహితులుగా మారతారని విశ్వాసం. ఈ నెలంతా శనైశ్చరుణ్ని పూజించే వారిపట్ల శని ప్రసన్నుడై శుభాలు కలిగిస్తాడని పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి.
పుష్యం అంటే?
చంద్రుడు పుష్యమి నక్షత్రంలో ఉండగా వచ్చే మాసాన్ని పుష్య మాసం అని అంటారు. 'పుష్య' అనే మాటకు పోషణ శక్తి కలిగినది అని అర్ధం. ఈ మాసంలోనే ఏడాదికి సరిపడా పంట చేతికి వస్తుంది. ధాన్యరాశులతో ఇల్లంతా కళకళలాడుతుంటుంది. అందుకే ఈ మాసానికి పోషణ శక్తి కలిగిన మాసంగా, పుష్య మాసంగా పేరు వచ్చింది. ఈ మాసంలోనే భోగి, సంక్రాంతి , పుష్య నవరాత్రి, కనుమ, ముక్కనుమ, త్యాగరాజ ఆరాధన, షట్టిల ఏకాదశి, చొల్లంగి అమావాస్య వంటి పండుగలు జరుపుకుంటాం.
శనీశ్వరుడికి ప్రీతికరమైన పుష్య మాసం
ఎలాగైతే శివునికి కార్తికం, విష్ణువుకు మార్గశిరం ప్రీతికరమో పుష్య మాసం శనిదేవునికి ప్రీతికరమైన మాసం.
విష్ణు పూజ
పుష్య మాసం తొలి అర్ధ భాగంలో విష్ణుమూర్తిని పూజించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. పుష్య శుక్ల విదియ నుంచి పంచమి వరకు శ్రీ హరిని తులసీదళాలతో పూజిస్తే సౌందర్యం లభిస్తుందని ఒక నమ్మకం. అలాగే సోమవారాల్లో శివుని మారేడు దళాలతో ఆదివారాల్లో సూర్యుణ్ణి జిల్లేడు పూలతో అర్చిస్తారు. శుక్ల పక్ష షష్ఠినాడు తమిళులు కుమార స్వామిని పూజిస్తారు.
సూర్యారాధన
పుష్య మాసంలో వచ్చే ఆదివారాల్లో సూర్యుని జిల్లేడు పూలతో అర్చిస్తే మంచి ఆరోగ్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం. పుష్యమాసంలో వచ్చే ఆదివారాల్లో సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తున్న సమయంలో సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలుచుని అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. అలాగే ప్రతి ఆదివారం సూర్యునికి పాయసాన్నం నివేదించడం వల్ల దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
షష్టి పూజ
పుష్య మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే షష్ఠి తిథి రోజు సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని పూజించడం శుభకరమని నమ్మకం. ముఖ్యంగా తమిళనాట ఈ రోజును సుబ్రహ్మణ్య షష్టిగా జరుపుకుంటారు.
పితృదేవతారాధన
పుష్య మాసమంతా పితృ దేవతల ఆరాధనకు శ్రేష్టమైనది. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో వచ్చే శుద్ధ అష్టమి రోజు పితృదేవతలను విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. నదీతీరాలలో పితృ దేవతలకు జల తర్పణాలు, తిల తర్పణాలు విడిచి పెడతారు. ఈ రోజు పితృ దేవతల ప్రీత్యర్ధం పవిత్ర నదీసంగమ ప్రాంతాలలో పిండ ప్రదానం చేయడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
పుత్రదా ఏకాదశి
పుష్య మాసంలో వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశిని పుత్రదా ఏకాదశి అంటారు. ఈ రోజు ఉపవాసం, జాగారం, తులసి దళాలతో విష్ణు పూజ ను ఆచరిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఏకాదశి వ్రతం ఆచరిస్తే పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం.
భోగి పండుగ
పుష్యమాసంలో వచ్చే భోగి పండుగ జన్మాంతర పీడలను, దోషాలను పోగొడుతుందని విశ్వాసం. అందుకే ఈ రోజు భోగి మంటలు వేసి ఆ మంటలలో పనికిరాని, పాత వస్తువులు వేసి పీడలు తొలగించమని ప్రార్ధిస్తారు.
మకర సంక్రమణం - ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం
సూర్యుడు ధనుస్సు నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే అద్భుతమైన రోజును మకర సంక్రాంతిగా, పెద్ద పండుగగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది.
కనుమ - ముక్కనుమ
ఇక ప్రకృతిని ఆరాధించే కనుమ, ముక్కనుమ పండుగ రోజుల్లో రైతులకు వ్యవసాయంలో బాసటగా నిలిచే పశువులను పూజించడం సంప్రదాయం.
షట్టిల ఏకాదశి
పుష్య బహుళ ఏకాదశిని విమలైకాదశి, సఫలైకాదశి, షట్టిల ఏకాదశి, కల్యాణైకాదశి అని పిలుస్తారు. ఈ రోజు ఒంటికి నువ్వుల నూనె పట్టించి, సున్నిపిండితో రుద్దుకుని నువ్వులు కలిపిన నీటిలో స్నానం చేయడం, నువ్వుల్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం, తాగే మంచినీటిలో నువ్వులు కలుపుకొని తాగడం, తిలదానం చేయడం వల్ల శని దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
చొల్లంగి అమావాస్య
పుష్య మాసంలో ఆఖరు రోజైన అమావాస్యను చొల్లంగి అమావాస్య అంటారు. ఈ రోజు నదీ స్నానం చేసుకుని, దైవ దర్శనం చేసుకుంటే శుభాలు కలుగుతాయని శాస్త్ర వచనం. విశేషించి ఈ రోజు పితృ తర్పణాలు, ఆబ్దికాదులు నిర్వహిస్తే పితృదేవతల అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
దానాల మాసం
పుష్య మాసాన్ని దానాల మాసమని కూడా అంటారు. ఈ మాసంలో చేసే నువ్వు గింజంత దానం కూడా అఖండమైన పుణ్యాన్ని ఇస్తుందని శాస్త్ర వచనం. ముఖ్యంగా చలి తీవ్రంగా ఉండే ఈ మాసంలో కంబళ్లు, దుప్పట్లు, వస్త్రాలు దానం చేయడం వల్ల ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుందని పెద్దలు అంటారు.
రానున్న పుష్య మాసంలో పెద్దలు చెప్పినట్లుగా స్నానదాన జపతపాదులతో గడుపుదాం. పితృ దేవతల ఆశీస్సులు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం