గురు సంచారంతో పుష్కరాలు ఎలా వస్తాయి? ద్వాదశ రాశులతో వాటి సంబంధం ఏంటి?
హిందూ సంప్రదాయంలో పుష్కరాలు అత్యంత పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక వేడుకలుగా భావన- ఈ పుణ్యకాలంలో నదీ స్నానం, దానధర్మాలు విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం
Published : June 2, 2026 at 2:26 AM IST
Pushkaram Connection with Zodiac Signs : ప్రతి పన్నెండేళ్లకోసారి ప్రతి నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం భారతదేశంలోని పుణ్యనదుల్లో ఏదో ఒక నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి. ఈ ఏడాది యమునా నదికి పుష్కరాలు రానున్న నేపథ్యంలో అసలు పుష్కరం అంటే ఏంటి, పుష్కరాలు ఎలా ఏర్పడుతాయి, పుష్కరాలకు, ద్వాదశ రాశులకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి అనే విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నదులను దేవతలుగా ఆరాధించే గొప్ప సంప్రదాయం మన సొంతం
ప్రాణికోటి సమస్తం మనుగడకు ఆధారం జలం. జలం పుట్టిన తరవాతే జీవకోటి ఉద్భవించింది. జలాధారాల వెంటనే తొలుత నాగరీకత విస్తరించింది. అలాంటి జలాన్ని దేవత రూపాలనిచ్చి తల్లిగా ఆరాధించడం హిందూ సంప్రదాయం. అలాగే నదీ స్నానాలు, సముద్ర స్నానాలు, మంగళ స్నానాలు పేరిట హిందూ సాంప్రదాయం మొత్తం నీటితో ముడి పడి ఉంది. అలాగే తీర్ధయాత్రలు పేరిట పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం కూడా నీటితో ముడిపడి ఉంది. నదీ స్నానాలలో పుష్కర స్నానం పుణ్యప్రదమని హిందువుల విశ్వాసం. జీవరాశులకు ప్రధానమైన జలం, స్నానం ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేసేవే పుష్కరాలు. ఈ సందర్భంగా పుష్కరం అంటే ఏమిటో చూద్దాం.
పుష్కరం అంటే ఏమిటి?
పుష్కరం అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల కాలం. ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి భారతదేశంలో 12 ముఖ్యమైన నదులన్నింటికీ 'పుష్కరాలు' వస్తాయి. పుష్కర సమయంలో ఆయా నదులలో స్నానం చేస్తే ప్రత్యేక పుణ్యఫలం ప్రాప్తిస్తుందని హిందువులు భావిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అసలు నదికి పుష్కరాలు ఎలా వస్తాయో చూద్దాం.
గురు సంచారంతో ఏర్పడే పుష్కరాలు?
ప్రతి సంవత్సరం దేవ గురువు బృహస్పతి ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి ప్రయాణిస్తుంటాడు. ఇలా గురువు రాశి మార్చుకున్నప్పుడల్లా ఒక్కో నదికి పుష్కరాలు వస్తుంటాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మనకు ద్వాదశ రాశులున్నాయి. బృహస్పతి ఒక్కో రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక్కో రాశికి పుష్కరాలు వస్తాయి. ఈ సందర్భంగా బృహస్పతి ఏ రాశిలో ప్రవేశిస్తే ఏ నదికి పుష్కరాలు వస్తాయో చూద్దాం.
- బృహస్పతి మేష రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు గంగా నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు నర్మదా నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు సరస్వతి నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు యమునా నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు గోదావరి నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి కన్య రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు కృష్ణా నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి తులా రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు కావేరి నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు భీమా అమరజ నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు రాజస్థాన్ లోని పుష్కరానికే పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు తుంగభద్రా నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు సింధు నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
- బృహస్పతి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ప్రాణహిత నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి.
'ఆది', 'అంత్య' పుష్కరాలు!
బృహస్పతి ఆయా రాశులలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆయా నదికి పుష్కరాలు వస్తాయి. బృహస్పతి ఆ రాశిలో ఉన్నంత కాలం ఆ నది పుష్కరంలో ఉన్నట్టే. పుష్కరకాలం సాధారణంగా ఒక సంవత్సరం పాటు ఉన్నప్పటికీ పుష్కర కాలం లోని మొదటి పన్నెండు రోజులను ఆది పుష్కరం అని, చివరి పన్నెండు రోజులను అంత్య పుష్కరం అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ మొదటి పన్నెండు రోజులు, చివరి పన్నెండు రోజులు మరింత ప్రత్యేకమైనవి.
పుష్కర ప్రాశస్త్యం
పురాణాల ప్రకారం పూర్వం పుష్కరుడు అనే బ్రాహ్మణుడు శివుడి కోసం ఘోర తపస్సు చేసాడు. అతడి భక్తికి మెచ్చిన శివుడు ప్రత్యక్షమై ఏదైనా వరం కోరుకొమ్మన్నాడు. అందుకు పుష్కరుడు, జీవులు చేసిన పాపాలతో నదులు అపవిత్రమవుతున్నాయనీ నదులు పునీతమైతే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుందని ఆలోచించి 'మహదేవా నా శరీర స్పర్శ చే నదులు సర్వం పునీతం అయ్యేట్టు వరమివ్వు' అని ప్రార్థించాడట. అప్పుడు శివుడు 'నీవు ఏ నదిలో ప్రవేశిస్తే ఆ నది పుణ్య తీర్థమవుతుంది. ఆ నదిలో స్నానమాచరించిన వారంతా పాప విముక్తులవుతారు' అని వరమిచ్చాడట!
పుష్కరత్వం కోసం బ్రహ్మను ప్రార్థించిన బృహస్పతి
పుష్కరుడు వరం పొందిన సంగతి తెలుసుకున్న బృహస్పతి తనకు కూడా పుష్కరత్వం ప్రసాదించమని బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేస్తాడు. అయితే పుష్కరుడు ఇందుకు అంగీకరించడు. అప్పుడు బ్రహ్మ పుష్కరునికి, బృహస్పతికి నచ్చచెప్పి వారిద్దరికీ సమాన ప్రాతినిధ్యం కల్పించాడట. బృహస్పతి ఏడాదికి ఒక్కో రాశి చొప్పున 12 రాశుల్లో సంచరిస్తాడు. ఆ మేరకు, బృహస్పతి ఆయా రాశుల్లో చేరిన తొలి పన్నెండు రోజులను ఆది పుష్కరాలు గానూ చివరి పన్నెండు రోజులను అంత్య పుష్కరాలు గా వ్యవహరించి పుష్కర వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. ఇది పుష్కరాల చరిత్ర! ఇంతటి విశిష్టమైన పుష్కరాలలో మనం కూడా పవిత్ర స్నానాలు చేసి తరిద్దాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
