రథయాత్ర స్పెషల్ - పూరీ జగన్నాథ ఆలయం గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా?
పూరీ జగన్నాథ ఆలయం హిందువుల అత్యంత పవిత్రమైన చార్ ధామ్ క్షేత్రాల్లో ఒకటి- జగన్నాథ రథయాత్ర సందర్భంగా ఈ ఆలయాన్ని దర్శించేందుకు లక్షలాది మంది భక్తులు
Published : July 16, 2026 at 2:58 AM IST
Puri Jagannath Temple History : పూరి జగన్నాధుని రథయాత్ర లోక ప్రసిద్ధం. ఈ సందర్భంగా జగన్నాథుని ఆలయాన్ని దర్శించడానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు. హిందువుల పరమ పవిత్రమైన నాలుగు ధామాలలో పూరీ కూడా ఒకటి. జగన్నాథుని రథయాత్ర సందర్భంగా జగన్నాథ స్వామి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
'చార్ ధామ్' - మోక్ష ధామ్!
నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన ఆది శంకరాచార్యులు మన దేశంలో స్థాపించిన నాలుగు ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాలు నాలుగు పవిత్ర ధామాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. నిజానికి అసలైన చార్ ధామ్ అంటే తూర్పు దిక్కున ఒడిశా రాష్ట్రంలో స్థాపించిన పూరీ జగన్నాథస్వామి దేవాలయం, పశ్చిమ దిక్కున గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని ద్వారకలో వెలసిన ద్వారకాధీశ దేవాలయం, ఉత్తర దిక్కున ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఛమోలీ జిల్లాలో వెలసిన బద్రీనాథ్ దేవాలయం, దక్షిణ దిక్కున తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని రామేశ్వరంలోని రామనాథస్వామి దేవాలయం. ఈ నాలుగింటిని చార్ ధామ్ అంటారు. ఇక కేదారనాథ్, బద్రీనాథ్, గంగోత్రి, యమునోత్రి నాలుగింటిని చోట చార్ ధామ్ అంటారు.
పురుషోత్తమ నగరం - శ్రీ క్షేత్రం
ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్ నుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో పూరీ పట్టణం ఉంది. పూర్వం ఈ పట్టణాన్ని పురుషోత్తమ నగరమని, శ్రీ క్షేత్రం అని పిలిచేవారు. పురాతన కాలం నుంచి పూరీ ప్రముఖ క్షేత్రంగా కొనసాగుతోంది. ఈ పట్టణంలో విష్ణువు జగన్నాధుని పేరిట కొలువై పూజలందుకుంటున్నాడు. పూరి క్షేత్రంలో వెలసిన జగన్నాధుని ఆలయాన్ని 12వ శతాబ్దంలో కళింగ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే అనంతవర్మ చోడగంగాదేవ ప్రారంభించగా, ఆయన మనవడైన రాజా అనంగ భీమదేవ్ పూర్తి చేశాడని చెబుతారు. అంతకు ముందు అక్కడున్న ఆలయాన్ని ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు కట్టించాడని అంటారు.
జగన్నాథుని ఆలయ చరిత్ర
ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం ఈ జగన్నాథుడు గిరిజనుల దేవుడనీ, పూర్వంలో నీలమాధవుడనే పేరుతో పూజలందుకున్నాడనీ అంటారు. గిరిజనుల రాజైన విశ్వావసుడు అడవిలోని ఓ రహస్య ప్రదేశంలో ఉన్న ఈ జగన్నాథుణ్ని పూజించేవాడంట! విషయం తెలుసుకున్న ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు, ఆ రహస్యాన్ని కనిపెట్టడానికి విద్యాపతి అనే బ్రాహ్మణ యువకుణ్ని అడవికి పంపుతాడు.
జగన్నాథుని ఆలయానికి ఆవాలతో దారి
విద్యాపతి విశ్వావసుని కుమార్తె లలితను ప్రేమించి పెళ్లాడుతాడు. విద్యాపతి తన మామగారైన విశ్వావసుని జగన్నాధుని విగ్రహాలను చూపించమని పదేపదే ప్రాధేయపడగా చివరకు విశ్వావసుడు కళ్లకు గంతలు కట్టి గుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాడు. విద్యాపతి ఆ దారి తెలుసుకునేందుకు తెలివిగా తాను వెళ్లే ఆ దారి పొడుగునా ఆవాలు జారవిడుస్తాడు. కొద్దిరోజులకు అవన్నీ మొలకెత్తి జగన్నాధుని ఆలయానికి దారి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. దీంతో వెంటనే అతను ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుకు కబురు పెడతాడు.
అదృశ్యమైన విగ్రహాలు
జగన్నాధుని చూడటానికి ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు అడవికి చేరుకునేసరికి ఆలయంలోని విగ్రహాలు అదృశ్యమవుతాయి. దీంతో నిరాశ చెందిన ఇంద్రద్యుమ్నుడు నిరాహారదీక్ష మొదలుపెట్టి, అశ్వమేథయాగం చేస్తాడు. నీలాచలం మీద ఓ ఆలయాన్ని నిర్మించి నరసింహ స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తాడు. ఆ ఆలయంలోనే నిద్రిస్తూ ఉండేవాడు.
జగన్నాధుని స్వప్న దర్శనం
ఒకనాటి రాత్రి ఇంద్రద్యుమ్నునికి కలలో జగన్నాధుడు కనిపించి సముద్రతీరంలో చాంకీనది ముఖద్వారానికి వేప కొయ్యలు కొట్టుకొస్తాయనీ వాటితో విగ్రహాలు చేయించమని ఆదేశిస్తాడు.
దేవ శిల్పి చెక్కిన విగ్రహాలు
జగన్నాధుడు చెప్పినట్లుగా కొయ్యలైతే కొట్టుకు వచ్చాయి కానీ విగ్రహాలు చేయడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఆ సమయంలో సాక్షాత్తు దేవశిల్పి విశ్వకర్మ వికలాంగుడి రూపంలో వస్తాడు. ఇంద్రద్యుమ్నునితో విశ్వకర్మ తానొక్కడినే రహస్యంగా ఓ గదిలో విగ్రహాలకు రూపకల్పన చేస్తాననీ, ఆ సమయంలో తాను పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా ముట్టుకోననీ అంటాడు. అంతేకాదు విగ్రహాలు తయారయ్యే ఆ 21 రోజులు అటువైపు ఎవరూ రాకూడదనీ, తన పనికి ఆటంకం కలిగించకూడదని షరతు విధిస్తాడు. ఆ షరతుకు రాజు అంగీకరిస్తాడు.
షరతు ఉల్లంఘన - అసంపూర్ణ విగ్రహాలు
విశ్వకర్మ విగ్రహాలు తయారు చేయడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఆ గది నుంచి ఎలాంటి శబ్దం రాదు. రోజులు గడిచిపోతున్నా ఎలాంటి అలికిడి లేకపోవడంతో అసహనానికి గురైన రాణి గుండిచా దేవి తొందర పెట్టడంతో గడువు పూర్తికాకుండానే రాజు తలుపులు తెరిపిస్తాడు.
ఆశ్చర్యం! మహాద్భుతం!
రాజు తలుపు తెరిపించగానే అక్కడ శిల్పి కనిపించడు. సగం చెక్కిన విగ్రహాలు మాత్రం దర్శనమిస్తాయి.
కనిపించని అభయహస్తం, వరద హస్తం
చేతులూ కాళ్లూ లేని, సగం చెక్కిన విగ్రహాలు చూసి రాజు పశ్చాత్తాపం పొంది బ్రహ్మదేవుని ప్రార్ధిస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమై ఇకపై ఆలయంలో విగ్రహాలు ఇలాగే దర్శనమిస్తాయని, అదే రూపంలో విగ్రహాలు పూజలందుకుంటాయని చెప్పి, తానే స్వయంగా వాటికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేస్తాడు. అందుకే పూరి ఆలయంలో విగ్రహాలకు అభయహస్తం, వరద హస్తం ఉండవు. చతుర్దశ భువనాలనూ చూడటానికా అన్నట్టు విగ్రహాలకు ఇంతింత కళ్లు మాత్రం ఉంటాయి.
పంచ కోనేర్లు
పూరీ జగన్నాథునికి ఆలయానికి సమీపంలో ఇంద్రద్యుమ్న కోనేరు, మార్కండేయ సరస్సు, శ్వేతగంగ కోనేరు, మహాదధి, రోహిణి జలాశయం అనే పంచ కోనేర్లు ఉన్నాయి. జగన్నాథుని దర్శనానికి వెళ్ళినవారు ఈ పంచకోనేర్లలో స్నానం ఆచరించడం వలన ముక్తి లభిస్తుందని విశ్వాసం.
దర్శించినంత మాత్రాన్నే మొక్షాన్నిచ్చే జగన్నాధుని ఆలయాన్ని ఈ రథయాత్ర సందర్భంగా మనం కూడా దర్శిద్దాం మోక్షాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ జగన్నాథ స్వామియే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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