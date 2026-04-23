సర్వసంపదలు పరిత్యజించి- తన గానామృతంతో భగవంతుని చేరిన పురందరదాసు జీవిత విశేషాలు మీ కోసం!

Purandara Dasa (Source : Eenadu)
Published : April 23, 2026 at 5:01 AM IST

Purandara Dasa Life Story and Significance : భగవంతునికి చేరుకోవడానికి అనేక మార్గాలున్నాయి. ఒకరు భగవంతుని సేవిస్తారు. మరొకరు భగవంతుని కోసం తపస్సు చేస్తారు. మరొకరు తమకున్న విద్యతో భగవంతుని మీద కీర్తనలు రచించి ఆ గానామృతంతో భగవంతునికి చేరిక అవుతారు. ఇలా తమ గానామృతంతో భగవంతుని చేరిన భక్తులు మన దేశ చరిత్రలో ఎందరో ఉన్నారు. అలాంటి మహనీయుల్లో పురందరదాసు ఒకరు. ఈ కథనంలో ప్రముఖ వాగ్గేయకారుడు పురందర దాసు గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

ఎవరి పురందర దాసు?
సంసార భవబంధాలనే సాగరాన్ని దాటడానికి విఠలుని శరణు వేడడమే మార్గమని తలచి, ఆ ప్రయత్నంలో తంబుర మీటుతూ ఎన్నో గేయాలు రచించిన వాగ్గేయకారుడు పురందర దాసు. ఆయన స్వానుభావాలతో కూడిన ఆ కీర్తనలు కాలక్రమేణా వేదాంత ప్రభోధాలై ఎందరినో అలరించాయి.

జననం
పురందర దాసు 1470 లో మహారాష్ట్రలోని పుణేకు సమీపంలోని ఓ గ్రామంలో జన్మించాడు. ఈయన అసలు పేరు శ్రీనివాసుడు. వృత్తిరీత్యా శ్రీనివాసుడు ఒక వజ్రాల వ్యాపారి. తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామికి పరమ భక్తులైన ఈయన తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుడికి శ్రీనివాసుడని పేరుపెట్టి గారాబంగా పెంచుకోసాగారు. యుక్తవయసు రాగానే శ్రీనివాసునికి సుగుణాలరాశి అయిన సరస్వతీబాయితో వివాహం జరిపించారు. చిన్నప్పటి నుంచి పురంధరునికి స్వతహాగా ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉండేది కాదు. తన తండ్రి తరువాత వ్యాపార బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి వ్యాపారాన్ని లాభాల బాటలో నడిపించాడు.

సంపదలు పెరిగేకొద్దీ పెరిగిన లోభత్వం
శ్రీనివాసుడు వ్యాపారంలో గొప్ప లాభాలు ఆర్జించాడు. సంపదలు పెరిగేకొద్దీ అతనిలో లోభత్వం కూడా పెరిగింది. అందరూ అతనిని 'మహా పిసినారి' అనేవారు. ఒకరోజు ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు అతని కుమారుని ఉపనయనానికి ధన సహాయం కోరుతూ శ్రీనివాసుని కలిశాడు. కానీ శ్రీనివాసుడు మాత్రం అతనికి డబ్బు ఊరికే ఇవ్వడం ఇష్టం లేక 'రేపు రా!' 'మాపు రా!' అంటూ ప్రతిరోజూ తిప్పించుకోసాగాడు. ఇక ఆ బ్రాహ్మణుడు విసుగు చెంది శ్రీనివాసుని భార్యను కలిసి విషయం వివరించాడు. ఆమె ఎంతో దయతో తన వజ్రపు ముక్కెరను తీసి అతనికిచ్చి పంపింది.

ముక్కెర మార్చడానికి శ్రీనివాసుని వద్దకే వెళ్లిన బ్రాహ్మణుడు
ఆ పేద బ్రాహ్మణుడు తన కుమారుని ఉపనయనానికి అవసరమైన ధనం కోసం శ్రీనివాసుని భార్య ఇచ్చిన వజ్రపు ముక్కెరను అమ్మడానికి శ్రీనివాసుని వద్దకు వెళ్లాడు. శ్రీనివాసుడు ఆ వజ్రపు ముక్కెరను చూడగానే అది తన భార్యదే అని గ్రహించాడు. తనకు తెలియకుండా భార్య చేసిన పనికి ఆగ్రహించి ఎలాగైనా నిజం రాబట్టాలని భార్య వజ్రపు ముక్కెర తెమ్మని నౌకరుని ఇంటికి పంపాడు.

సరస్వతి ఆందోళన
భర్త పంపిన నౌకరు ఇంటికి వచ్చి ముక్కెర అడగగానే సరస్వతి ఆందోళన చెందింది. తన వజ్రపు ముక్కెర బ్రాహ్మణునికి దానం ఇచ్చానని తెలిస్తే భర్త చంపేస్తాడని భయపడింది. భర్త కాఠిన్యం తెలిసి విషం తీసుని చనిపోవాలని నిర్ణయించుకుంది. పుండరీక విఠలుని స్మరించి చేతిలోకి విషం తీసుకోగానే ఆ విషం కాస్త వజ్రపు ముక్కెరగా మారిపోయింది. అదంతా పాండురంగ విఠలుని మహిమగా భావించి నౌకరుకు ఆ ముక్కెర ఇచ్చి పంపింది.

శ్రీనివాసునికి జ్ఞానోదయం
జరిగిన ఘటన మొత్తం చూసి ఆశ్చర్యపోయిన శ్రీనివాసుడు ఇంటికి వెళ్లాడు. తాను చేసిన పనికి పశ్చాత్తాపం చెంది ఆ పేద బ్రాహ్మణుని కోసం వెతికించాడు. అలాంటి వాళ్లెవరు రాలేదని స్పష్టం కావడంతో శ్రీనివాసునికి జ్ఞానోదయం అయింది. పేద బ్రాహ్మణుని రూపంలో తనకు జ్ఞానోదయం కలిగించి మరెవరో కాదు సాక్షాత్తు పాండురంగ విఠలుడే అని గ్రహించాడు. ఆనాటి నుంచి అతనిలో ఎంతో మార్పు వచ్చింది.

సర్వసంపదలు పరిత్యజించి!
విఠలుడు కలిగించిన జ్ఞానోదయంతో శ్రీనివాసునిలో అంతులేని వైరాగ్యం కలిగింది. తనకున్న సర్వసంపదలు దానధర్మాలకు వినియోగించాడు. ఆ సమయంలోనే ఆయన తన తొలి కీర్తన రచించాడు. గత 30 సంవత్సరాలుగా భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం లేకుండా ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల మక్కువతో కాలం వృథా చేసినందుకు చింతించాడు. తన సర్వస్వాన్ని పేదలకు పంచిపెట్టి కట్టుబట్టలతో వెళ్లి వ్యాసరాయలును ఆశ్రయించాడు.

నిరంతరం హరినామ స్మరణయే!
శ్రీనివాసుడు ప్రాపంచిక సుఖాలు విడిచి పెట్టి నిరంతరం హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించాడు. తీర్ధయాత్రలు చేశాడు. తత్వబోధలతో కూడిన సంకీర్తనలు ఎన్నో రచించాడు. ఈ జ్ఞానమార్గంలో సత్యధర్మ తీర్థులు అనే గురువు శ్రీనివాసుని పేరును పురందర దాసుగా మార్చాడు.

కర్ణాటక సంగీత పితామహుడు
నారదుని అంశతో జన్మించిన పురందర దాసు కర్ణాటక సంగీత అభివృద్ధికి కృషి చేశాడు. అందుకే పురందర దాసును 'కర్ణాటక సంగీత పితామహుడు' అని అంటారు. పురాణాలు, ఉపనిషత్తుల్లో సారాంశాన్ని తన సంకీర్తనల్లో ఆవిష్కరింపజేశాడు.

తిరుమల శ్రీనివాసుని సేవలో
పురందర దాసు తిరుమల శ్రీనివాసుని కూడా కీర్తించి తరించాడు. ఆయన శ్రీనివాసునిపై రచించిన 'వేంకటాచలం వైకుంఠపురవాసం' అనే కీర్తన బహుళ జనాదరణ పొందింది.

నిర్యాణం
పుట్టింది మహారాష్ట్రలోనైనా కన్నడ భాషలో రచనలు చేస్తూ, కన్నడ దేశంలో తన జీవిత కాలంలో ఎక్కువ భాగం గడిపాడు. అన్నమాచార్యులు తన గురువుగా భావించాడు. తన కీర్తనలతో ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం కలిగించిన పురందర దాసు తన 95 వ ఏట 1564లో పుండరీకునిలో ఐక్యమయ్యారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పురందర దాసు కీర్తనలు ప్రచురణ చేసి ఆయన కీర్తిని అజరామరం చేసింది. తిరుమల ఆరంభంలో అలిపిరి వద్ద పురందర దాసు విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఆయనకు ఘనమైన నివాళులు అర్పించింది. తమ సంగీత సాహిత్యాలతో జాతిని జాగృతం చేసిన ఇలాంటి మహనీయుల జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడం వల్ల మనందరిలో కూడా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వెల్లివిరుస్తుంది.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

