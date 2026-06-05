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శ్రీవారి శుక్రవారం అభిషేకంలో పునుగుపిల్లి ప్రాధాన్యత ఏంటి? ఈ మూగ జీవికి దక్కిన అపూర్వ భాగ్యం ఏంటి?

తిరుమల శ్రీవారి శుక్రవారాభిషేకంలో పునుగు తైలానికి ప్రత్యేక స్థానం- పునుగుపిల్లి నుంచి సేకరించే ఈ తైలం ప్రాశస్త్యం- శ్రీవారి సేవలో దాని విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం

Punugu Pilli Role in Tirumala
Punugu Pilli Role in Tirumala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 2:50 AM IST

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Punugu Pilli Role in Tirumala : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల భూలోక వైకుంఠంగా విరాజిల్లుతోంది. శ్రీవారికి జరిగే అన్ని రకాల ఉత్సవాల్లో, సేవల్లో శుక్రవారం జరిగే అభిషేకం ప్రాశస్త్యమైనది. శుక్రవారం స్వామివారి మూలవర్ల విగ్రహానికి జరిగే అభిషేకం కళ్లారా వీక్షిస్తే జన్మధన్యం అవుతుందని, ఐశ్వర్యప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ సేవలో పాల్గొనడానికి భక్తులను పరిమితంగా అనుమతిస్తారు. రానున్న 20 ఏళ్ల వరకు శ్రీవారి అభిషేకం టిక్కెట్లు ముందుగానే రిజర్వ్ అయిపోయాయంటే ఆ సేవకు ఎంతటి ప్రశస్తి ఉందో అర్ధమవుతోంది.

సుగంధ ద్రవ్యాలకు కారకుడు శుక్రగ్రహం
అత్యంత అరుదుగా లభించే పునుగు, జవ్వాది, కస్తూరి, గోరోచనం వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలకు కారకుడు శుక్రగ్రహం. ఈ సుగంధద్రవ్యాలు శుక్రగ్రహ కారకత్వాన్ని తెలియజేస్తాయి. జాతకంలో శుక్రగ్రహ దోషాలు ఉన్నవారు పునుగు పిల్లి తైలంతో దైవానికి అభిషేకం చేస్తే శుక్రగ్రహ దోష నివారణ జరుగుతుంది.

శ్రీవారి సేవలో
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారికి ప్రతి శుక్రవారం అభిషేకం తర్వాత కాస్తంత పునుగు తైలాన్ని విగ్రహానికి పులుముతారు. "అత్తారు పన్నీరు పునుగు జవాదీ తోడ ముడుపు తెస్తున్నారు మేలుకో" అని అన్నమాచార్య తన కీర్తనలో వివరించడం పునుగు పిల్లి ప్రాశస్త్యాన్ని తెలియజేస్తుంది.

ఎందరో మహానుభావులు
పదకవితా పితామహుడు తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు, తరిగొండ వెంగమాంబ, భగవద్ రామానుజులు వంటి ఎందరో మహానుభావులు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిపై వేలు, వందలు సంకీర్తనలు రచించి "శ్రీవారి" అనుగ్రహం పొందగలిగారు.

ఏ అదృష్టం చేసుకుందో ఈ మూగజీవి!
అయితే ఏ కళలూ తెలియని, ఏ పాండిత్యం లేని నోరులేని మూగ జీవి "పునుగుపిల్లి" ఏ అదృష్టం చేసుకుందో, ఎన్ని జన్మల పూజా ఫలమో తెలియదు కాని ఈ అరుదైన జీవికి ఎవరికీ సాధ్యం కాని అద్భుతమైన అదృష్టం కలిగింది. తన శరీరం నుంచి స్రవించే ద్రవంతో శ్రీవారికి అభిషేకం చేయగలిగే భాగ్యాన్ని పొందింది.

శ్రీవారి అభిషేకంలో పునుగుపిల్లి తైలం
ప్రతి శుక్రవారం శ్రీనివాసునికి అభిషేకం సేవ ఘనంగా జరుగుతుంది. శ్రీ ఏడుకొండల స్వామి వారి మూల విగ్రహానికి జరిగే ఈ శుక్రవారపు అభిషేకం పునుగుపిల్లి శరీరం నుంచి స్రవించే ద్రవాన్ని పూస్తేనే పూర్తవుతుంది. ఈ పునుగుపిల్లిది ఎంతటి భాగ్యమో కదా!

మహిమాన్వితమైన తైలం
శ్రీనివాసుని విగ్రహం శతాబ్దాలుగా నల్లగా నిగనిగలాడుతుండడానికి, ఏ మాత్రం చెక్కు చెదరకుండా ఉండడానికి ఈ పునుగు తైలమే ప్రధాన కారణమని ఆగమ శాస్త్ర అర్చకుల నమ్మకం. ఇంతటి విశిష్టతను సంతరించుకున్న ఈ పునుగుపిల్లి అత్యంత అరుదైనది.

పునుగుపిల్లి తైలం ఎలా సేకరిస్తారు?
పునుగుపిల్లి తైలం తీసే విధానంలో ప్రత్యేకత ఉంది. ముందుగా ఇనుప జల్లెడలోని గదిలో పిల్లిని ఉంచుతారు. ఇనుప జల్లెడ గదిపై భాగంలో రంధ్రం ఏర్పాటు చేస్తారు. రంధ్రం ద్వారా చందనపు కర్రను గదిలోకి నిలబెడతారు. 2 సంవత్సరాల తరువాత పునుగుపిల్లి ప్రతి 10 రోజులకు ఒకసారి రకరకాల హావభావాలు ప్రదర్శిస్తూ చందనపు కర్రకు చర్మాన్ని రుద్దుతుంది. ఆ సమయంలో పునుగుపిల్లి చర్మం ద్వారా వెలువడే పదార్థమే పునుగు తైలం. ఈ తైలాన్ని సుగంధ పరిమళాలతో చూర్ణం చేసి మూలవర్లకు చేసే అభిషేకంలో ఉపయోగిస్తారు. ఇలా చేయడం ద్వారా శ్రీవారు శాంతిస్తారని విశ్వాసం.

స్వామి మహిమకు నిదర్శనం
పునుగుపిల్లి అంతరించి పోయింది అని అర్చకులు బాధపడుతున్న సమయంలో ఎక్కడ నుంచో గరుత్మంతుడు తన కాళ్లతో ఒక పునుగుపిల్లిని తీసుకుని వచ్చి వేంకటాద్రికొండ పై వదిలాడు. అది చూసిన అర్చకులు ఆ దేవదేవుడు నిత్యం తిరుమలగిరి పై కొలువై ఉన్నారని నమ్మి, దేవదేవుని సహస్రనామాలతో అర్చిస్తున్నారు. నిజంగా స్వామి ఏడుకొండలపై ప్రత్యక్షంగా వెలసి ఉన్నారనడానికి, స్వామి మహాత్యానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం మరొకటి ఉంటుందా!

ఈ జన్మలో శ్రీవారి శుక్రవారం అభిషేకంలో పాల్గొనే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని ఆ ఏడుకొండలవాడిని ప్రార్ధిస్తూ శుక్రవార అభిషేక ప్రియ గోవిందా! మార్జాల కిశోర న్యాయ సంవిధాత గోవిందా

ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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