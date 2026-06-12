ప్రదోష వేళ ఒక్క శివారాధన చేస్తే చాలు - తెలిసీ తెలియక చేసిన పాపాలు తొలగిపోతాయ్!
త్రయోదశి తిథిలో వచ్చే ప్రదోష కాలం శివారాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన సమయం - ఈ సమయంలో భక్తి శ్రద్ధలతో పరమేశ్వరుడిని పూజిస్తే కష్టాలు తొలుగుతాయని చెబుతున్న శివ పురాణాలు
Published : June 12, 2026 at 2:59 AM IST
Pradosham Significance and Puja Vidhanam : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం కొన్ని తిథులు చాలా విశిష్టమైనవి. అలాగే వారాల్లో బుధవారం, గురువారం ప్రత్యేకమైనవి. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి రోజూ రాహుకాలం, మాసంలో రెండు సార్లు ప్రదోష కాలం అని కొన్ని ప్రత్యేక సమయాలుంటాయి. వీటిల్లో ప్రదోషం చాలా విశిష్ఠమైనది. ఈ సందర్భంగా అసలు ప్రదోషం అంటే ఏంటి. ప్రదోషానికి, శివారాధనకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి, ప్రదోష వ్రతాన్ని ఆచరించే విధానం అనే విషయాలు ఈ కథనంతో తెలుసుకుందాం.
ప్రదోషం అంటే?
'ప్రదోషం' అంటే పాప నిర్మూలనం. శివపూజలో ప్రదోష కాలానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంది. సూర్యాస్తమయం తర్వాత 2 గంటల 24 నిమిషాలు ప్రదోష కాలంగా పేర్కొంటారు. ప్రదోషం వచ్చే రోజు, తిథిని బట్టి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. ప్రతి రోజూ వచ్చే ప్రదోషాన్ని నిత్య ప్రదోషం, త్రయోదశి రోజు వచ్చే ప్రదోషాన్ని మహా ప్రదోషం అని అంటారు. ప్రదోష వ్రతాలను ఒక మాసంలో రెండు సార్లు శుక్ల పక్ష త్రయోదశి, కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి రెండింటిలోనూ పాటిస్తారు. ఇక శనివారం త్రయోదశి తిథి వస్తే దానిని "శని మహాప్రదోషం" అంటారు, ఇది అత్యంత విశిష్టమైనది. ఈ సందర్భంగా ప్రదోషం కాలంలో శివారాధన ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
ప్రదోషం ఎప్పుడు?
ఏ రోజైతే త్రయోదశి తిథి సూర్యాస్తమయం నుంచి 2 గంటల 24 నిమిషాల పాటు ఉంటుందో ఆ రోజునే ప్రదోషంగా పరిగణించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. జూన్ 12, శుక్రవారం రోజు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి త్రయోదశి తిథి ఉంది కాబట్టి ఈ రోజునే ప్రదోష వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
భోళా శంకరుడు
'ఓం నమః శివాయ' అని భక్తితో పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపిస్తే చాలు! కరిగిపోయి వరాలు కురిపించేవాడు భోళాశంకరుడు. ప్రదోషం ఆంటే పాపాలు తొలగించు కోవడం. జీవితంలో తెలిసి తెలియక చేసే పాపకర్మలు తొలగాలంటే పుణ్యకర్మలు ఆచరించాలి. శివమహాపురాణం ప్రకారం పరమేశ్వరుడు ప్రదోషం సమయంలో కైలాసంలో ఆనందతాండవం చేస్తుంటాడంట! అందుకే ఈ సమయంలో శివయ్యను పూజిస్తే అనుగ్రహించని వరమంటూ ఉండదని అంటారు.
పాప పరిహారం - ప్రదోషం
పరమేశ్వరునికి ప్రీతికరమైన ప్రదోషకాలంలో స్వామిని పూజిస్తే తెలిసి తెలియక చేసే పాపాలు పరిహరింపబడతాయి. అలాగే పాపకర్మల వలన ఏర్పడే ప్రతిబంధకాలు కూడా తొలగుతాయి. పరమ శివుడు కైలాసంలో ప్రమథ గణాలతో కొలువై ఉండే ఈ ప్రదోష వేళ శివుని పూజిస్తే ఆ శివయ్య మన పాపకర్మల ఫలాన్ని తాను స్వీకరించి, కష్టాలు తొలగించి సకల శుభాలు ప్రసాదిస్తాడని శాస్త్ర వచనం. అందుకే శివారాధనలో ప్రదోష పూజకు అంతటి ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ సందర్భంగా ప్రదోషంలో శివారాధన ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
ప్రదోష పూజా విధానం
ప్రదోష వ్రతం చేసుకునే వారు ఆ రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్రలేచి, శుచియై శివ పార్వతులని మల్లెలతో పూజించాలి. శక్తి ఉన్నవాళ్లు ఉపవాసం ఉంటే చాలా మంచిది. సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఇంట్లో సంధ్యా దీపం వెలిగించి నమస్కరించుకోవాలి. శివాష్టకం పఠించాలి.
దేవాలయంలో శివయ్యను ఇలా పూజిద్దాం
సంధ్యా సమయంలో శివాలయానికి వెళ్లి నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించి, అభిషేకం, అర్చనలు జరిపించుకొని కొబ్బరికాయ కొట్టి నమస్కరించుకోవాలి. బిల్వ పత్రాలు, ఉమ్మెత్త పూలు, పండ్లు, పెరుగు, తేనె, శమీ ఆకులు వంటివి శివునికి సమర్పించాలి. ప్రదోష వ్రతం కథ చదువుకోవడం లేదా వినడం చేయాలి. ఆ తర్వాత శివునికి భక్తిశ్రద్ధలతో హారతి ఇవ్వాలి. చివరగా "ఓం నమః శివాయ" అనే పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించాలి. ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
ప్రదోష వ్రత కథ
పూర్వం ఒక నగరంలో బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఉండేది. ఆమెకి భర్త చనిపోవడం వల్ల తన స్వశక్తితో కష్టపడి కొడుకులను పోషించుకుంటూ జీవనం సాగించేది. ఒకరోజు బయటకి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీకి గాయపడిన స్థితిలో ఉన్న ఒక యువకుడు కనిపిస్తాడు. ఆమె దయతో అతనిని ఇంటికి తీసుకొచ్చి సపర్యలు చేసింది. తర్వాత ఆ కుర్రాడు విదర్భ రాకుమారుడని తెలుసుకుంటుంది. శత్రు సైనికులు అతని రాజ్యం మీద దాడి చేసి, ఆ యువకుని తండ్రిని బందీగా చేసుకుని రాజ్యాన్ని తమ అధీనంలోకి తీసుకున్నారని తెలుస్తుంది. రాకుమారుడు బ్రాహ్మణ స్త్రీ కుమారులతో కలిసి అక్కడే కొంతకాలం నివసించాడు. ఒకరోజు అన్షుమతి అనే గంధర్వ కుమారి యువరాజుని చూసి ముగ్ధురాలు అవుతుంది. మరుసటి రోజు అన్షుమతి తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి యువరాజుని కలుస్తుంది. కొన్ని రోజులకు శివుడు అన్షుమతి తల్లిదండ్రులకు కలలో కనిపించి వారి పెళ్లి చేయాలని ఆదేశిస్తాడు.
ప్రదోష వ్రత ప్రభావం
బ్రాహ్మణ స్త్రీ పరమశివుని భక్తురాలు. ప్రదోష వ్రతం తప్పనిసరిగా పాటిస్తూ వచ్చేది. ఆమె ప్రదోష వ్రత ఫలితం వల్ల అన్షుమతి తండ్రి అయిన గంధర్వ రాజు తన సైన్యంతో కలిసి యువరాజు రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న విదర్భ మీద దాడి చేసి విజయం సాధిస్తాడు. శత్రువులని తరిమేసి యువరాజు తండ్రిని కూడా బందీల నుంచి విముక్తుడిని చేస్తాడు. అందుకే ప్రదోష వ్రతం నాడు ఉపవాసం ఉండి శివుడిని ఆరాధిస్తే భక్తుల కోరికలు తప్పకుండా నెరవేరతాయని నమ్ముతారు. యువరాజు ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఆశ్రయాన్ని పొందిన తర్వాతనే తన కష్టాల నుంచి విముక్తి పొందడమే కాకుండా తన తండ్రిని కూడా శత్రు రాజుల నుంచి విడిపిస్తాడు. అందుకే ప్రదోష వ్రతానికి అంతటి ప్రాముఖ్యం ఉంది. రానున్న ప్రదోష వ్రతం రోజు మనం కూడా శివయ్యను ఆరాధించి మన మనోభీష్టాలు నెరవేర్చుకుందాం. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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