అర్జెంటుగా "డబ్బులు" కావాలా? - కొబ్బరికాయతో ఇలా చేస్తే మీ సమస్యకు వెంటనే పరిష్కారం!

- అవసరానికి డబ్బులు దొరకట్లేదా? - ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే మనీ అడ్జస్ట్!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 4:37 PM IST

Astrological Remedies to Attract Money : మనందరం ఏదో ఒక పని లేదా ఉద్యోగం చేస్తూ డబ్బులు సంపాదిస్తుంటాం. కానీ, అత్యవసరంగా అవసరమైనప్పుడు సమయానికి చేతిలో రూపాయి ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఎవరెవరినో అప్పు అడుగుతుంటాం. అయినా, కూడా కొన్నిసార్లు టైమ్​కు డబ్బులు దొరకవు. దాని వల్ల ఆ పని ఆగిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని విధివిధానాలు పాటిస్తే పాటిస్తే అవసరానికి చేతికి డబ్బులు అందుతాయంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్. మరి, అర్జెంట్​గా మనీ అవసరమైనప్పుడు పాటించాల్సిన ఆ ప్రత్యేకమైన పరిహారాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కొబ్బరికాయతో ఇలా చేస్తే..

మీకు అత్యవసరంగా డబ్బులు కావాల్సినప్పుడు ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే మనీ అరెంజ్ అవ్వాలంటే కొబ్బరికాయతో ఈ చిన్న పరిహారం చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్. అదేంటంటే, ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా సింధూరం తీసుకుని అందులో కాస్త ఆవు నెయ్యిని వేసి కలపాలి. నెక్ట్స్ కలిపిన సింధూరంతో కొబ్బరికాయపై సవ్య స్వస్తిక్ గుర్తును వేయాలి.

తర్వాత ఆ కొబ్బరికాయకు ఒక ఎర్రని వస్త్రం చుట్టి ఉదయం పూట పూజ గదిలో ఉంచండి. సాయంత్రం దాన్ని తీసుకెళ్లి ఎక్కడైనా ప్రవహించే నీళ్లలో వదిలేయండి. లేదా ఎవరూ తొక్కని చోట చెట్టు మొదట్లో పెట్టండి. అర్జెంట్​గా డబ్బులు కావాల్సినప్పుడు కొబ్బరికాయతో ఈ విధివిధానం చేస్తే ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే ఏదో ఒకవిధంగా మనీ అడ్జస్ట్ అవుతుందంటున్నారు. ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ చేస్తారని ఫలితంగా మీ అవసరాలు తీరుతాయంటున్నారు.

ఈ పరిహారంతోనూ అద్భుత ఫలితాలు :

అర్జెంటుగా డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు చేయాల్సిన మరో అద్భుతమైన, శక్తివంతమైన పరిహారం ఉంది. అదేంటంటే, ఒక బకెట్​లో నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పంచకం(గో మూత్రం), కాస్త రాళ్ల ఉప్పు కలపండి. ఈ ఐదు పదార్థాలను బకెట్​లో ఉన్న నీళ్లలో కలిపి ఆ వాటర్​ను మీ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని గదుల్లో నాలుగు మూలల చల్లండి. వెంటనే ఇంట్లో పాజిటివ్ వెబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫలితంగా ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకవిధంగా వచ్చి మీకు ఎమర్జెన్సీలో డబ్బులు అందిస్తారంటున్నారు జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు.

జమ్మి చెట్టు వద్ద ఇలా చేయండి :

మీకు అవసరానికి డబ్బులు రావాలంటే దగ్గరలో ఉన్న జమ్మి చెట్టు దగ్గర ఈ చిన్న పరిహారం చేసినా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. అదేంటంటే, జమ్మిచెట్టు వద్దకు వెళ్లి ఒక గ్లాసులో ఆవు పాలు తీసుకుని అందులో చిన్న బెల్లం ముక్క వేసి కలపాలి. తర్వాత ఆ పాలను జమ్మిచెట్టు మొదట్లో పోసి ఐదు ప్రదక్షిణలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

లైఫ్​లో ఎప్పుడూ అవసరానికి డబ్బుల ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే నెలకోసారో, మూడు నెలలకోసారో శుక్రవారం పూట ఇంట్లో కుబేర ముగ్గు వేయండి. ఇది చాలా శక్తివంతమైన ముగ్గు. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి డబ్బులు మొత్తం కాపలాకాసేవాడు కుబేరుడు. అందుకే, శుక్రవారం పూజ గదిలో కుబేర ముగ్గు వేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలుంటాయంటున్నారు మాచిరాజు.

కుబేర ముగ్గు ఎలా వేయాలంటే?

పూజ గదిలో ఒక పీట పెట్టాలి. దాని మీద బియ్యప్పిండితో ఒక చతురస్రం గీయాలి. మళ్లీ ఆ చతురస్రంలో తొమ్మిది చిన్న చిన్న చతురస్రాలు వచ్చేలా గీయాలి. అలా గీసిన తర్వాత వాటిల్లో కుంకుమతో హారిజంటల్​గా (అడ్డు వరుసల్లో) కొన్ని నంబర్స్ రాయాలి. ఆ నంబర్స్ ఏంటంటే, మొదటి అడ్డు వరుసలో 27, 20, 25 గా, రెండో అడ్డు వరుసలో 22, 24, 26గా, మూడో అడ్డు వరుసలో 23, 28, 21గా రాయాలి. కుంకుమతో ఈ నంబర్స్ రాశాక ఒక్కో నంబర్​పై ఒక్కో ఎర్రని పుష్పం, రూపాయి కాయిన్ ఉంచాలి. దీన్నే "కుబేర ముగ్గు" అంటారు. ఇలా ముగ్గు వేసిన తర్వాత అగరుబత్తీలు చూపించి, బెల్లం ముక్క ప్రసాదంగా పెట్టి నమస్కారం చేసుకోవాలి.

తర్వాత రోజు ఆ ముగ్గులో ఉన్న తొమ్మిది రూపాయి బిల్లలు తీసుకుని బీరువాలో దాచి పెట్టుకోండి. ఆ పూలు ఎక్కడైనా చెట్టు మొదట్లో వేయండి. నెలకోసారో లేదా మూడు నెలలకోసారో శుక్రవారం ఉదయం లేదా సాయంత్రం పూట పూజ గదిలో ఇలా కుబేర ముగ్గు వేస్తే కుబేరుడి అనుగ్రహంతో లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుందంటున్నారు. అవసరానికి డబ్బులు లేక ఇబ్బందులు పడడం కూడా ఉండదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

