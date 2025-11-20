ETV Bharat / spiritual

పోలి స్వర్గారోహణం- కార్తిక మాసంలో ఒక్కరోజు దీపం పెట్టినా స్వర్గం దక్కుతుందా?

కార్తిక దీపం ఒక్కరోజు పెట్టినా స్వర్గం దక్కుతుందా? పోలి స్వర్గారోహణ వెనుక ఉన్న ఆశ్చర్యకరమైన సత్యం!

November 20, 2025

Karthika Deepam Significance : కార్తిక మాసం పూర్తయిన మరుసటి రోజు వచ్చే మార్గశిర పాడ్యమి చాలా విశేషమైన రోజు. ఈ రోజును పోలి పాడ్యమిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తొచ్చే కథ పోలి కథ. అమాయకురాలైన ఒక గ్రామీణ స్త్రీ అచంచల భక్తి విశ్వాసాలతో శరీరంతో స్వర్గానికి ఎలా చేరుకుందనే ఆసక్తికరమైన కథను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పోలి పాడ్యమి ఎప్పుడు?
నవంబర్ 21, శుక్రవారం మార్గశిర పాడ్యమిని పోలి పాడ్యమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.

ఎవరీ పోలి? ఆమె వెనుక ఉన్న కథ ఏమిటి?
పోలి స్వర్గారోహణ కథ అచ్చంగా ఓ తెలుగింటి మహిళ కథ. ఈ కథ కార్తిక మాసంలో దీపారాధన చేయడం మాత్రమే కాదు, ఆచార వ్యవహారాలను ఎలా పాటించాలో తెలుపుతుంది. నిష్కల్మషమైన భక్తికి నిదర్శనంగా నిలిచే పోలి కథ తెలుసుకుందాం.

పోలి కథ
పూర్వం కృష్ణానదీ తీరంలోని ఓ గ్రామంలో ఒక ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండేది. ఆ ఇంట్లోని వారందరు దైవభక్తి పరులే! ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఐదుగురు కోడళ్లు ఉండేవారంట. వారందరిలోకి చిన్నకోడలే పోలి. పోలికి చిన్నతనం నుంచి దైవభక్తి ఎక్కువ. వివాహం ముందు వరకు కూడా ఎన్నో పూజలు, నోములు చేస్తుండేది.

అత్తగారి అహంకారం
పోలి అత్తగారు తనకంటే భక్తులు ఎవరూ లేరని, తన మాదిరి ఆచార వ్యవహారాలు పాటించే వారు మరెవ్వరూ ఉండరని కించిత్తు గర్వం ఉండేది. అయితే రోజురోజుకూ పోలి ఆచార వ్యవహారాలు, దైవభక్తి అత్తగారిని మించిపోవడంతో అది అత్తగారు భరించలేకపోయింది. ఇంతలో కార్తిక మాసం వచ్చింది. కార్తిక మాసంలో ఊరంతా దీపాలు పెట్టడం, నదీస్నానం, దైవారాధన చేస్తుండేవారు. పోలికి కూడా ప్రతిరోజూ దీపం పెట్టాలని, నదీస్నానం చేయాలని ఉండేది. కానీ ఆమె అత్తగారు అందుకు ఒప్పుకోలేదు. తనకన్నా కోడలు భక్తిలో ముందు వరుసలో ఉండడం ఆమెకు నచ్చేది కాదు.

కార్తిక దీపం పెట్టలేక పోయిన పోలి
పోలి అత్తగారు ప్రతిరోజూ తన మిగిలిన కోడళ్లను తీసుకుని నదికి వెళ్లి అక్కడే నదీస్నానం చేసి దీపాలు వెలిగించి వచ్చేవారు. కానీ పోలి మాత్రం ఇంట్లో చాకిరీ చేస్తూ ఉండిపోయేది. పోలి అత్తగారు పొరపాటున తాము లేని సమయంలో పోలి ఎక్కడ దీపం పెడుతుందో అని దీపారాధనకు అవసరమైన సామగ్రిని దాచిపెట్టి నదికి వెళ్ళేది. కార్తిక మాసం మొత్తం ఇలానే జరిగిపోయింది.

పట్టుదలతో కార్తిక దీపం పెట్టిన పోలి
కార్తిక మాసం చివరి రోజు వచ్చింది. ఈ రోజు ఎలాగైనా దీపం పెట్టాలని పోలి కృత నిశ్చయంతో ఉంది. యథాప్రకారం పోలి అత్తగారు మిగిలిన కోడళ్లతో కలిసి నదీతీరానికి బయల్దేరి వెళ్ళింది. ఇంట్లో పోలి ఒక్కటే ఉంది. ఆ సమయంలో పోలి ఇంట్లోని బావి వద్ద తలారా స్నానం చేసింది. వారింటి పెరట్లో ఒక పత్తి చెట్టు ఉండేది. పోలి ఆ పత్తి చెట్టు నుంచి రాలిపడిన కాయ నుంచి పత్తి సేకరించింది. ఆ పత్తితో రెండు ఒత్తులు చేసుకుంది. మజ్జిగ చిలికిన కవ్వానికి అంటుకున్న వెన్న తీసి ఒక ప్రమిదలో వేసి, అందులో సిద్ధం చేసుకున్న రెండు ఒత్తులు వేసి దీపం వెలిగించింది. అంతే కాదు ఆ దీపం ఎవరికీ కనిపించకుండా దాని మీద ఒక బాన మూసి పెట్టింది.

పోలి స్వర్గారోహణ
అంతలో హఠాత్తుగా ఆకాశం నుంచి దేవదూతలు పోలి కోసం విమానం తీసుకువచ్చారు. అప్పుడు పోలి ఆ విమానము ఎక్కి బొందితో (అనగా ప్రాణమున్న శరీరంతో) స్వర్గమునకు వెళ్లసాగెను.

గ్రామస్థుల ఆశ్చర్యం
ఆ విధంగా పోలి స్వర్గానికి వెళ్లడం ఊరి చివర నదీతీరంలో దీపాలు పెడుతున్న వారందరు చూశారు. వారితో పాటు పోలి అత్తగారు కూడా పోలి దివ్యమైన విమానంలో స్వర్గానికి వెళ్లడం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది.

పోలిని అనుసరించిన అత్తా కోడళ్ళు
పోలి అత్తగారు, మిగిలిన కోడళ్ళు మా పోలి స్వర్గానికి వెళ్లడం ఏమిటి? అని ఆశ్చర్యపోతూనే ఆమెతో పాటు తాము కూడా స్వర్గానికి వెళ్లాలనుకునే ఆమె కాళ్ళు పట్టుకుని గాలిలో వేలాడసాగారు.

విష్ణువు శాపం
అప్పుడు విష్ణుమూర్తి వచ్చి, "నీవు నీ చిన్న కోడలిని విడిచిపెట్టి మిగిలిన ముగ్గురు కోడళ్లను మాత్రమే తీసుకుని వెళ్లి, శ్రద్ద లేకుండా, భక్తి లేకుండా దీపాలు పెట్టుకున్నావు. కానీ ఈమె ఒక్క రోజు ఇంట్లో పెట్టుకున్నా భక్తిశ్రద్ధలతో దీపం పెట్టుకుంది. కాబట్టి నేను పోలిని బొందితో స్వర్గానికి తీసుకువెళుతున్నాను. నీవు అడవులపాలై పొమ్ము" అని శపించాడు.

భక్తి ప్రధానం
నిర్మలమైన భక్తితో ఒక్కరోజు దీపం పెట్టినా విషుమూర్తి ప్రీతి చెందుతాడు. భక్తి శ్రద్ధలు లేకుండా ఎన్ని రోజులు దీపం పెట్టినా ఫలితమేమి ఉండదు. అంతేకాదు తన భక్తులను ఇబ్బంది పెట్టేవారిని ఆ నారాయణుడు విడిచి పెట్టడని పోలి కథ నుంచి మనం గ్రహించాల్సిన సత్యం.

రానున్న పోలి పాడ్యమి రోజు మనం కూడా విష్ణుమూర్తిని స్మరిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో కార్తిక దీపాలను పెడదాం. ఆ శ్రీమన్నారాయణుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. ఈ కథను విని అక్షింతలు వేసుకుంటే కార్తిక మాసమంతా పురాణ పఠనం, శ్రవణం చేసిన ఫలితం దక్కుతుందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. - ఓం శ్రీ కార్తిక దామోదరాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

