సంతానం కోసం చేసే వ్రతం గురించి తెలుసా? పోలాల అమావాస్య కథ, పూజా విధానం ఇవే!
శ్రావణ బహుళ అమావాస్యను పోలాల అమావాస్య రోజు సంతానం, సంతానాభివృద్ధి కోసం వ్రతం- పోలాలమ్మ దేవతకు సంబంధించిన జానపద కథ, తొమ్మిది సంఖ్యకు ఉన్న ప్రాధాన్యత, ప్రత్యేక పూజా విధానం
Published : September 11, 2026 at 4:25 AM IST
Polala Amavasya Vratam Story Significance : శుభ శ్రావణ మాసంలో వచ్చే అమావాస్య కూడా ఎంతో పవిత్రమైనది. శ్రావణ బహుళ అమావాస్యను పోలాల అమావాస్య అంటారు. సంతానం కోరుకునేవారు, సంతానం వృద్ధిలోకి రావాలని కోరుకునేవారు ఈ పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.
నమ్మకాలు- విశ్వాసాలు
మానవ జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నో విశ్వాసాలు, నమ్మకాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు పౌర్ణమి, అమావాస్య, గ్రహణం వంటివి. ఇలాంటి నమ్మకాల్లో శక్తిమంతమైనది అమావాస్య. సాధారణంగా అమావాస్య అనగానే ఒక ప్రతికూల భావం ఏర్పడుతుంది. కానీ సనాతన ధర్మం ప్రకారం అమావాస్య ఒక పర్వదినం. అందునా శ్రావణ మాసంలో వచ్చే అమావాస్య మరింత ప్రత్యేకం. పోలాల అమావాస్యగా పేర్కొనే ఈ అమావాస్య విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోలాల అమావాస్య ఎప్పుడు?
శ్రావణ బహుళ అమావాస్యను పోలాల అమావాస్య అంటారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 11, శుక్రవారం శ్రావణ బహుళ అమావాస్య సందర్భంగా ఈ రోజునే పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
పోలాల అమావాస్య విశిష్టత
వివాహమై ఎంతోకాలం గడిచినప్పటికీ సంతానం లేనివారు పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన సత్సంతానాన్ని పొందవచ్చునని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే సంతానం అభివృద్ధి కోసం కూడా ఈ పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఈ సందర్భంగా పోలాల అమావాస్య జరుపుకోవడం వెనుక ఉన్న కథ గురించి తెలుసుకుందాం.
చిన్నకోడలి దురదృష్టం
పూర్వం పిల్లలమర్రి అనే గ్రామంలో ఒక పండితుడు ఉండేవాడు. ఆయనకు ఏడుగురు కుమారులు ఉండేవారు. అందరికి వివాహాది శుభకార్యాలు జరిగాయి. మొదటి ఆరు మందికి సంతానం కూడా కలిగింది కానీ చివరి కుమారునికి మాత్రం సంతానం కలగలేదు. దురదృష్టవశాత్తు చిన్నకోడలు గర్భవతి అయిన ప్రతిసారి పుట్టిన బిడ్డ పురిటిలోనే పోవడంతో వారు తమ దురదృష్టానికి చింతించసాగారు. చావు జరిగిన ఇంట నోములు, వ్రతాలు చేయకూడదు. అందుకే తక్కిన కోడళ్లకు చిన్న కోడలంటే కోపంగా ఉండేది. ఆమె కారణంగానే తాము పోలాల అమావాస్య వ్రతం చేసుకోలేక పోతున్నామని అక్కసుతో ఆమెపై ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నారు.
మళ్లీ పలకరించిన దురదృష్టం
ఇలా ఉండగా చిన్న కోడలు మరోసారి గర్భవతి అయింది. ఈసారి కూడా పుట్టిన బిడ్డ మరణిస్తే తమకు పోలాల అమావాస్య వ్రతం చేసుకునే అవకాశం ఉండదని భావించిన తక్కిన కోడళ్లు చిన్న కోడలుకు దూరంగా ఉంది వ్రతం చేసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. దురదృష్టవశాత్తు ఈసారి కూడా చిన్న కోడలుకు పోలాల అమావాస్య రోజునే ప్రసవం అవుతుంది. కానీ పుట్టిన బిడ్డ పురిటిలోనే మరణిస్తుంది.
బాధను దిగమింగి నాటకం
చిన్నకోడలు జరిగిన విషయం తెలిస్తే మిగిలిన కోడళ్లు తనను తిడతారని భయపడి మరణించిన శిశువును గదిలో దాచిపెట్టి, ఒక చీరను చుట్టగా చుట్టి తన కడుపుకు కట్టుకుని గర్భవతిగా నటించసాగింది. నిండు గర్భవతిలా నటిస్తూ, పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని చేసుకున్న తన తోడికోడళ్ల వద్దకు వెళ్లి తాంబూలం తెచ్చుకుంది. తరువాత తన బిడ్డ శవాన్ని దాచిపెట్టిన గదికి వచ్చి ఆ శవాన్ని తీసుకుని తాను గతంలో చనిపోయిన తన బిడ్డలను పూడ్చిపెట్టిన చోటుకు వెళ్లి ఈ పిల్లవాణ్ణి కూడా అక్కడే పూడ్చిపెట్టి తీవ్రంగా దుఃఖించసాగింది.
గ్రామదేవత దర్శనం
ఆ సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న గ్రామదేవత పోలాలమ్మ దుఃఖిస్తున్న చిన్న కోడలిని చూసి ఆమె దుఃఖానికి కారణం అడిగింది. అప్పుడు ఆమె పోలాలమ్మతో తన దుఃఖాన్ని చెప్పుకుని బాధపడింది. జరిగినదంతా విన్న పోలాలమ్మ దేవత ప్రసన్న వదనంతో 'దుఃఖించకు! నీ బిడ్డలను పూడ్చి పెట్టిన చోటుకు వెళ్లి వాళ్లకు నీవు పెట్టాలనుకున్న పేర్లతో పిలువు' అని చెప్పి మాయమైంది.
పిలవగానే బ్రతికి వచ్చిన పిల్లలు
గ్రామదేవత చెప్పినట్లుగానే చిన్న కోడలు తన మరణించిన పిల్లలను పూడ్చిపెట్టిన చోటుకు వెళ్లి వాళ్లను పేర్లతో పిలవగానే సమాధులలో ఉన్న వారందరు బ్రతికి వచ్చారు. వెంటనే ఆమె సంతోషంతో వారిని గుండెలకు హత్తుకుని తన తోడికోడళ్ల వద్దకు వెళ్లి జరిగింది చెప్పగా వారు కూడా ఎంతో సంతోషించారు. చిన్న కోడలు పోలాల అమావాస్య వ్రతం తాంబూలాన్ని స్వీకరించగానే ఆమెకున్న దోషం పోయి ఆమె సంతానం సజీవులయ్యారు. ఆనాటి నుంచి వారందరు పోలాలమ్మ దేవతపై కృతజ్ఞతతో పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని తప్పకుండా ఆచరించసాగారు.
పోలాల అమావాస్య వ్రత విధానం
పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు సూర్యోదయంతో నిద్రలేచి ఇంటి పరిసరాలు, పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. పూజా ప్రదేశాన్ని చక్కగా ఆవు పేడతో అలికి ముగ్గులు పెట్టాలి. ఒక కందమొక్కను ఆ ప్రదేశంలో ఉంచాలి. ముందుగా విఘ్నాలు లేకుండా గణపతిని పూజించి, కందమొక్కకు పసుపుకొమ్ము కట్టాలి. తరువాత మంగళ గౌరీదేవిని, సంతానలక్ష్మిని కందమొక్కలోకి ఆవాహన చేసి షోడశోపచారాలతో పూజించాలి. తొమ్మిది పోగుల దారంతో తొమ్మిది ముళ్లతో తోరాన్ని తయారు చేయాలి. కందమొక్కకు ఒక తోరాన్ని కట్టి మరో రెండు తోరాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తొమ్మిది సంఖ్యకు ప్రాధాన్యం
ఈ వ్రతంలో తొమ్మిది సంఖ్యకు విశేషమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. వ్రతవిధానంలో భాగంగా తొమ్మిది బూరెలు, తొమ్మిది గారెలు, తొమ్మిది రకాల కూరలతో తయారు చేసిన పులుసు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. తరువాత అక్షింతలు చేతిలో పట్టుకుని పోలాల అమావాస్య వ్రత కథను చదువుకుని అక్షింతలు శిరస్సున వేసుకోవాలి.
తాంబూల దానం
పూజ పూర్తయ్యాక ఒక ముత్తైదువుని పేరంటానికి పిలిచి ఒక తోరాన్ని కట్టి, మరో తోరాన్ని తన మెడలో వేసుకోవాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టని 9 పూర్ణం బూరెలు వాయనంగా ఇచ్చి, తాంబూలం ఇచ్చి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని చేసుకుంటే సంతాన సమస్యలు తీరిపోయి సత్సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం. రానున్న పోలాల అమావాస్య రోజు మనం కూడా భక్తిశ్రద్ధలతో వ్రతాన్ని చేసుకుందాం! సర్వ మంగళా దేవి అనుగ్రహంతో సంతాన భాగ్యాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీమాత్రేనమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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