విష్ణుకు ప్రీతికరమైన 'ఫాల్గుణ మాసం'- ఈ నెలలో వచ్చే పర్వదినాలు ఇవే!

ఫిబ్రవరి 18 నుంచి ఫాల్గుణ మాసం ప్రారంభం- హోళికా పౌర్ణమి నుంచి మాస శివరాత్రి వరకు మొత్తం పండుగల సందడి!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 17, 2026 at 4:24 AM IST

Phalguna Masam 2026 : ఫాల్గుణ మాసం సర్వదేవతా సమాహారం. సంఖ్యాపరంగా చూస్తే పన్నెండుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. తిథుల్లో పన్నెండవ తిథి ద్వాదశి మణిపూస లాంటిది. సూర్యుడికి 12 పేర్లున్నాయి. సంవత్సరానికి 12 మాసాలు. అందులో ఫాల్గుణం పన్నెండోది. దాని తర్వాత వచ్చే చైత్ర మాసంలో కొత్త ఏడాది మొదలవుతుంది. మరి ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న ఫాల్గుణ మాసంలో రానున్న పండుగలు, పర్వదినాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

విష్ణు ప్రీతికరం ఫాల్గుణం
ఫాల్గుణ మాసం విష్ణువుకు ప్రీతికరమని అంటోంది భాగవతం. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఒక ఏడాదిలో వచ్చే చైత్రాది మాసాల క్రమంలో చిట్ట చివరిది ఫాల్గుణం. ఇంతకు ముందు పదకొండు నెలల్లో చేసిన దేవతా పూజలు, వ్రతాలు ఈ చివరి మాసంలో ఇంకోసారి కనిపించడం విశేషం. అందుకే ఫాల్గుణ మాసాన్ని సర్వదేవతా వ్రత సమాహారంగా పేర్కొంటారు. ఈ సందర్భంగా ఫాల్గుణ మాసం ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుంది? ఫాల్గుణం లో రానున్న పండుగలు, పర్వదినాలు, పుణ్య తిధులు గురించి తెలుసుకుందాం.

  • ఫిబ్రవరి 18, బుధవారం ఫాల్గుణ శుద్ధ పాడ్యమి: ఈ రోజు నుంచి ఫాల్గుణ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ రోజు నుంచి విష్ణు ప్రీతి కోసం చేసే పయోవ్రతం ప్రారంభం అవుతుంది ప్రారంభించాలి
  • ఫిబ్రవరి 19, గురువారం ఫాల్గుణ శుద్ధ విదియ: చంద్రోదయం, రంజాన్ నెల ప్రారంభం, ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి
  • ఫిబ్రవరి 21, శనివారం ఫాల్గుణ శుద్ధ చవితి: దుండి గణపతి పూజ
  • ఫిబ్రవరి 24, మంగళవారం ఫాల్గుణ శుద్ధ సప్తమి: తరిగొండ శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
  • ఫిబ్రవరి 27, శుక్రవారం ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి: అమలక ఏకాదశి
  • ఫిబ్రవరి 28, శనివారం ఫాల్గుణ శుద్ధ ద్వాదశి: నృసింహ ద్వాదశి
  • మార్చి 1, ఆదివారం ఫాల్గుణ శుద్ధ త్రయోదశి: భీమ జననం, పక్ష ప్రదోషం
  • మార్చి 2, సోమవారం ఫాల్గుణ శుద్ధ చతుర్దశి/ పౌర్ణమి: హోళికా పౌర్ణమి, కామ దహనం
  • మార్చి 3, మంగళవారం, ఫాల్గుణ పౌర్ణమి: కుమారధార తీర్ధ ముక్కోటి, శ్రీలక్ష్మి జయంతి,
  • మార్చి 4, బుధవారం ఫాల్గుణ బహుళ పాడ్యమి: వసంతోత్సవం
  • మార్చి 7, శనివారం ఫాల్గుణ బహుళ చవితి: సంకష్ట హర చవితి
  • మార్చి 8, ఆదివారం ఫాల్గుణ బహుళ పంచమి: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం
  • మార్చి 11, బుధవారం ఫాల్గుణ బహుళ అష్టమి: ధర్మరాజు జననం
  • మార్చి 14, శనివారం, ఫాల్గుణ బహుళ ఏకాదశి: సర్వేషాం పాపవిమోచన ఏకాదశి, శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి సన్నిధిన పుష్పయాగం, మీన సంక్రమణం
  • మార్చి 15, ఆదివారం, ఫాల్గుణ బహుళ ద్వాదశి: అన్నమాచార్య వర్ధంతి
  • మార్చి 16, సోమవారం, ఫాల్గుణ బహుళ త్రయోదశి: పక్ష ప్రదోషం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి
  • మార్చి 17, మంగళవారం, ఫాల్గుణ బహుళ చతుర్దశి: మాస శివరాత్రి, తిరుపతి శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
  • మార్చి 18, బుధవారం, ఫాల్గుణ బహుళ అమావాస్య: ఈ రోజుతో ఫాల్గుణ మాసం ముగుస్తుంది. ఇక ఈ రోజుతో శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం ముగుస్తుంది.

రానున్న ఫాల్గుణ మాసంలో శాస్త్రంలో చెప్పిన రీతిలో పండుగలు, పుణ్య తిథులు జరుపుకుందాం. శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

