ఫాల్గుణ మాసం విశిష్టత ఏంటి?- ఏ దేవుణ్ణి ఎలా పూజించాలి, ఏ వ్రతం ఆచరించాలో తెలుసా?
విష్ణు ప్రీతికరమైన ఫాల్గుణ మాసం- శాస్త్రం సూచించిన ఆచరణలు, ఉపవాసాలు, వాటి పుణ్యఫలాల పూర్తి వివరణ మీకోసం
Published : February 18, 2026 at 4:52 AM IST
Phalguna Masam Speciality : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆఖరి మాసం ఫాల్గుణ మాసం. ఫిబ్రవరి 18 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఫాల్గుణ మాసం. 12 నెలల్లో చివరిదైన ఈ మాసాన్ని ఆనందం, సంతోషానికి మార్గంగా భావిస్తారు. ఈ మాసం ప్రతి సంవత్సరం శిశిర ఋతువు చివర్లో వచ్చి వసంత ఋతువుకు స్వాగతం పలుకుతుంది. త్రిమూర్తులలో ఒకరైన శ్రీ మహా విష్ణువుకు ఫాల్గుణ మాసం అత్యంత ప్రీతికరమైనది. ఈ సందర్భంగా ఫాల్గుణ మాసంలో ఏ దేవుణ్ణి ఎలా పూజించాలి, ఏ వ్రతం ఆచరించాలి? వాటి ఫలితం ఎలా ఉంటుంది అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఫాల్గుణ మాసం విశిష్టత
శ్రీమహావిష్ణువుకు ఇష్టమైన మాసాలలో ఫాల్గుణ మాసం ఒకటని భాగవతంలో వివరించి ఉంది. పూర్ణిమ తిధిలో చంద్రుడు పూర్వఫల్గుణి లేదా ఉత్తరఫల్గుణి నక్షత్రం సమీపంలో సంచరిస్తే ఆ మాసాన్ని ఫాల్గుణ మాసంగా పరిగణిస్తారు. అర్జునుడి జన్మ నక్షత్రం లో ఫల్గుణి అనే పేరు ఉండటం కూడా ఫాల్గుణ మాసం విశేషాన్ని వెల్లడిస్తోంది. ఈ మాసంలో ఆచరించాల్సిన విధి విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం.
పయోవ్రతం
శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన ఫాల్గుణ మాసంలో శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి శుద్ధ ద్వాదశి వరకు పన్నెండు రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ శ్రీ మహా విష్ణువును విష్ణు సహస్రనామాలతో పూజించి క్షీరాన్నం నివేదించాలి. దీనినే పయోవ్రతం అంటారు. ఇలా పయోవ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన అభీష్ట సిద్ధి కలుగుతోందని భాగవత పురాణం వివరిస్తోంది. కశ్యప ప్రజాపతి భార్యలలో ఒకరైన అదితి ఈ పయోవ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్లనే వామనుడికి పుత్రుడిగా పొందినట్లు వామన పురాణంలో వివరించి ఉంది.
పురాణం పురుషుల జననం
విశిష్టమైన ఈ ఫాల్గుణ మాసంలోనే హరిహరసుతుడు అయ్యప్పస్వామి, పాలకడలి నుంచి లక్ష్మీదేవి జన్మించారు. ఇక మహాత్ములైన శ్రీకృష్ణ చైతన్యులు, రామకృష్ణ పరమహంస, స్వామి దయానంద సరస్వతిలు జననం కూడా ఈ మాసంలోనే జరిగింది. అర్జునుడి జన్మ నక్షత్రం కూడా ఇదే కాబట్టి 'ఫల్గుణ' అనే పేరుంది. ఫాల్గుణ బహుళ అష్టమినాడు ధర్మరాజు, ఫాల్గుణ శుద్ధ త్రయోదశి రోజున భీముడు, దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు జన్మించినట్లు పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి.
తిథి విశేషాలు
ఫాల్గుణ మాసంలో ప్రతి తిథికి ఒక విశిష్టత ఉంది. ఈ మాసంలో వచ్చే శుద్ధ తదియ, చవితి రోజు డుండి గణపతిని పూజిస్తారు. కాశీ, ద్రాక్షారామం లో వెలసిన డుండి గణపతికి సంబంధించిన విశేష పూజ ఇది. ఫాల్గుణంలో వచ్చే ఉత్తర నక్షత్రం రోజును లక్ష్మీ జయంతి జరుపుకుంటారు. ఇక ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి రోజును అమలక ఏకాదశిగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు దివ్యౌషధంగా భావించే ఉసిరి చెట్టును పూజించి ఆ చెట్టు నీడలో అమలక ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. దీనివల్ల ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. అందుకే ఈ ఏకాదశిని పురాణాలు అమృత ఏకాదశిగా అభివర్ణించాయి.
మీనాక్షి సుందరేశ్వరుల కళ్యాణం
ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి రోజునే మధురైలోని మీనాక్షి సుందరేశ్వరుల కల్యాణం కూడా జరగడం విశేషం. అందుకే ఈ రోజు శివపూజను కూడా విశేషంగా చేస్తారు.
హోళీ పౌర్ణమి
ఫాల్గుణ మాసంలో అతి ముఖ్యమైనది వసంతోత్సవం. ఇది కాముని పండుగ, హోళికా పూర్ణిమ, కామ దహనం పేరుతో ప్రఖ్యాతి చెందింది. ఇక ఫాల్గుణ పౌర్ణమి చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ రోజు రంగుల కేళి హోళీ పండుగను దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగను వసంతోత్సవంలో భాగంగా పరిగణిస్తారు. హోళీ పండుగ రోజు మన్మధుని, శివుణ్ణి, కృష్ణుని, శ్రీ మహాలక్ష్మిని పూజించడం సంప్రదాయం.
డోలోత్సవం
హోళికా పౌర్ణమి రోజు చిన్ని కృష్ణుని విగ్రహాం లేదా చిత్రపటాన్ని ఊయలలో వేసి ఉపాలి. దీనినే డోలోత్సవం అంటారు. ఇలా చిన్ని కృష్ణుని ఊయలలో వేసి ఊపిన వారందరికీ వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుందని విష్ణు పురాణం చెబుతోంది.
కంచిలో ఉత్సవం
పురాణాల ప్రకారం హోళికా పౌర్ణమి రోజు మామిడి చెట్టు కింద పార్వతి దేవి శివుని అనుగ్రహాన్ని పొందిందంట! ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు కాంచీపురంలో ఫాల్గుణ పూర్ణిమ ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఈ ఉత్సవాన్ని చూడటానికి దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలి వస్తారు.
ఇవి కూడా విశేషమైనవే!
ఫాల్గుణ బహుళ చవితిని సంకటహర చవితిగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు గణేశుని వ్రతం ఆచరిస్తే ఎలాంటి సంకటాలైన తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అలాగే ఫాల్గుణ బహుళ అష్టమి రోజు సీతాదేవి భూమి నుంచి ఉద్భవించిందని పురాణాలలో వివరించి ఉంది. ఈ రోజున శ్రీ రామాయణంలోని బాలకాండ పారాయణం చేయడం విశేషమైన ఫలితాన్నిస్తుంది. ఫాల్గుణ బహుళ అమావాస్య నాడు పితృదేవతలకు పిండప్రదానం చేసి, అన్నదానం చేస్తారు.
పూజాఫలం
ఫాల్గుణ మాసంలో ఎవరైతే దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతుంటారో వారు పరమేశ్వరుని పూజించాలి. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నవారు ఫాల్గుణ మాసంలో లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం వలన ఏడు జన్మల వరకు దారిద్ర బాధలు ఉండవు.
ఈ దానాలు శ్రేష్టం
ఫాల్గుణ మాసంలో గోదానం, పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం వంటివి విరివిగా చేయడం వల్ల గోవిందుడు ప్రీతి చెందుతాడని శాస్త్రవచనం. ఫాల్గుణ పౌర్ణమి రోజు సద్బ్రాహ్మణులకు లింగ పురాణాన్ని దానం చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఈ ఫాల్గుణ మాసంలో మనం కూడా శాస్త్రంలో చెప్పిన పుణ్యతిథులు, పర్వదినాలు ఆచరించి శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం