రాహు-కేతు దోషాలను తొలగించే మహిమాన్విత క్షేత్రం- పేరళం నాగనాథ స్వామి ఆలయ విశిష్టత ఇదే!
జాతకంలో రాహు-కేతు, నాగదోషాల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారు దర్శించాల్సిన శక్తివంతమైన శైవ క్షేత్రం- తిరుపాంబురానికి ప్రవేశ ద్వారంగా భావించే ఈ స్వయంభూ నాగ క్షేత్రం- తమిళనాడులోని పేరళం నాగనాథ స్వామి ఆలయం విశేషాలివే!
Published : July 7, 2026 at 2:51 AM IST
Peralam Naganatha Swamy Temple : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నాగ, కుజ, రాహుకేతు దోషాలు ఉన్నట్లయితే జీవితంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మన సనాతన ధర్మం ఓవైపు గ్రహ దోషాల వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయో తెలుపుతూనే మరోవైపు ఈ దోషాలను అధిగమించడానికి ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో కూడా సూచించింది. నవగ్రహాలలో దోషం ఉన్న గ్రహాలకు పరిహారాలు చేయడంతో పాటు నవగ్రహాలు ప్రత్యేకంగా వెలసి ఉన్న క్షేత్రాలను సందర్శించి పూజలు జరపడం వలన సకల దోషాల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చునని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ క్రమంలో రాహుకేతు దోషాలు సమూలంగా తొలగించే ఓ అద్భుత క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పేరళం నాగనాథ స్వామి ఆలయం
రాహు-కేతు దోషాలను సమూలంగా నిర్మూలించే స్వయంభూ నాగ క్షేత్రం! నాగ ఆరాధనలో ఆదిశేషుడు పూజించిన తమిళనాడులోని తిరుపాంబురానికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న మరొక శక్తివంతమైన సర్ప క్షేత్రమే పేరళం నాగనాథ స్వామి క్షేత్రం! ఒక వ్యక్తి జాతకంలో ఉన్న కఠినమైన నాగ దోషాలను తొలగించి, ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదించే పేరళం నాగనాథ స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేంటో చూద్దాం.
పేరళం నాగనాథ స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
తమిళనాడులోని తిరువారూర్ జిల్లాలో మయిలాడుతురై, తిరువారూర్ మార్గంలో పేరళం క్షేత్రం వెలసి ఉంది. గర్భాలయంలో మూలవిరాట్టు శ్రీ నాగనాథస్వామి స్వయంభువు లింగంగా పూజలందుకుంటున్నాడు. పార్వతి దేవి శ్రీ భద్రకాళి అమ్మన్గా వెలసి ఉన్నారు. ఇతర ఆలయాల్లో భద్రకాళి అమ్మవారి వలే రౌద్ర స్వరూపంతో కాకుండా ఇక్కడ అమ్మవారు శాంత స్వరూపిణిగా దర్శనమిస్తారు.
అబ్బురపరిచే ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు
స్వయంభూ నాగనాథస్వామి క్షేత్రంలోని గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్టు అయిన శివుడు, సర్పం అంశతో స్వయంభువుగా వెలిశారు. సర్ప రూపాలు ఈ క్షేత్రంలోని స్వామివారిని చుట్టుముట్టి రక్షణగా ఉన్నట్లు కనిపించడం ఈ క్షేత్రం యొక్క ప్రత్యేకత. శ్రీ స్వయంభువు నాగనాథ స్వామి ఆలయం ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత కలిగిన శైవ క్షేత్రం. పురాతన చోళుల కాలం నాటి శిల్పకళా వైభవంతో, కావేరీ డెల్టా ప్రాంతంలో భక్తుల కొంగుబంగారు దైవంగా పరమేశ్వరుడు ఈ క్షేత్రంలో నాగనాథుడుగా కొలువై పూజలందుకుంటున్నాడు. ఈ ఆలయ గర్భగుడి, మంటపాలు అద్భుతమైన చోళుల కాలపు నిర్మాణ శైలిని ప్రతిబింబిస్తాయి.
తిరుపాంబురానికి ప్రవేశ ద్వారం
రాహు-కేతు పరిహార క్షేత్రమైన తిరుపాంబురానికి వెళ్లే భక్తులు, మొదట ఈ పేరళం నాగనాథ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి, నాగనాథస్వామి అనుమతి తీసుకున్న తర్వాతే తిరుపాంబురానికి వెళ్లడం అనాదిగా ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచారంగా వస్తోంది.
పేరు వెనుక కథ
పూర్వం 'పేరళ మునివర్' అనే మహర్షి ఈ ప్రాంతంలో లోక కళ్యాణం కోసం ఘోర తపస్సు ఆచరించడం వల్ల ఈ ప్రదేశానికి 'పేరళం' అనే పేరు వచ్చింది.
సర్పాల శరణాలయం:
పూర్వకాలంలో ఈ ప్రాంతం దట్టమైన అడవిగా ఉన్నప్పుడు, అనేక దైవిక నాగసర్పాలు ఇక్కడే నివసించి స్వామివారిని పూజించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకు నిదర్శనంగానే ఇక్కడ నేటికీ శివుని సర్పాలు చుట్టిముట్టి ఉండడాన్ని దర్శించవచ్చు.
ఇతర ఉపాలయాలు
పేరళం నాగనాథ స్వామి క్షేత్రంలో గర్భాలయంలో వెలసిన ప్రధాన దైవం శివలింగంతో పాటు వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, అపురూపమైన కాంస్య నటరాజ విగ్రహాన్ని కూడా దర్శించవచ్చు.
ప్రధాన పండుగలు
ఈ ఆలయంలో మహాశివరాత్రి, మాస మగం, ప్రతి నెలా వచ్చే ప్రదోష పూజలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ పండుగలకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. ఇక నాగపంచమి, మహాశివరాత్రి పర్వదినాలలో ఈ ఆలయంలో నాగ పూజలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి.
రాహు - కేతు దశ పరిహారం
జాతకంలో రాహు లేదా కేతు దశ నడుస్తూ, దీనివల్ల జీవితంలో అనవసరమైన మానసిక ఆందోళనలు, వ్యాపారంలో నష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఈ క్షేత్రంలోని నాగనాథుడిని పూజిస్తే కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి.
కుటుంబ ఐక్యత
సర్ప దోషాల వల్ల భార్యాభర్తల మధ్య వచ్చే అనవసరమైన మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో ఐక్యత, ప్రశాంతత చేకూరుతాయి.
భయాలు తొలగడం:
మానసిక భయాలు ఉన్నవారు, విష జంతువులను చూసి భయపడేవారు ఈ క్షేత్రంలోని పవిత్ర మృత్తికను అంటే మట్టిని నుదుట ధరిస్తే, అసాధారణ ధైర్యం, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తాయి.
దర్శన ఫలం
పేరళం నాగనాథ స్వామిని దర్శించి శరణు వేడితే రాహు, కేతువుల దుష్ప్రభావాలన్నీ పటాపంచలవుతాయని విశ్వాసం. అలాగే ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారిని పూజిస్తే సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయని, 'కలియుగం' ప్రభావం నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడులోని అన్ని ప్రధాన జిల్లా కేంద్రాల నుంచి పేరళం చేరుకోవడానికి బస్సు, ప్రైవేటు వాహనాల సౌకర్యాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. ఉదయం 6:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 11:30 వరకు, తిరిగి సాయంత్రం 5:00 నుంచి రాత్రి 8:30 వరకు భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
మనం కూడా పేరళం నాగనాథస్వామిని దర్శించి సకల గ్రహదోషాలు నుంచి విముక్తి పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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